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ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области, - Генштаб. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время ведения активных действий на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", - отметил он.
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Ставлю ящик коньяка первым ВСУ или бойцам Калиновского кто прийдёт в Беларусь!
"ПРОЦЕСС ПОШЁЛ !"
Балаклейская наступательная операция ВСУ
Непонимание и злость за то, что город практически без ПВО,
каждый день и ночь обстрелы...Я сумчанка и наше прикордоння
постоянно обстреливают...Душа болит за Харьков,Николаев...
За всю Украину...
Включай мозок!
Короче, давайте без отмазок, нужно серьёзно работать над защитой города.
Слава Україні!
на лбу! ☺️ https://www.facebook.com/olegdragon/videos/770670827573982/
А це означає, що все, капець постачанню свинолупського угруповування навкруги Ізюму через Куп'янськ - тепер там вогневий контроль гаубиць 155мм навіть "стандартними" снарядами.