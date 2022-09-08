ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области, - Генштаб. ВИДЕО

Во время ведения активных действий на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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"ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", - отметил он.

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