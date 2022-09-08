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ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области, - Генштаб. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Во время ведения активных действий на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", - отметил он.

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Топ комментарии
+82
Героям слава!
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08.09.2022 15:09
+68
З Богом, хлопці! ****** цю гидоту! Удачи вам!!!
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08.09.2022 15:13
+63
Чудова новина.
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08.09.2022 15:12
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Героям слава!
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08.09.2022 15:09 Ответить
Чудова новина.
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08.09.2022 15:12 Ответить
З Богом, хлопці! ****** цю гидоту! Удачи вам!!!
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08.09.2022 15:13 Ответить
****** эту нечисть не давая им продыха! Я поспроил на флакон коньяка со старой рашисткой 94 года, что ВСУ освободят свою страну до НГ.

Ставлю ящик коньяка первым ВСУ или бойцам Калиновского кто прийдёт в Беларусь!
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08.09.2022 17:04 Ответить
Сейчас ассоциация действий ВСУ как у африканской роющей жабы. Слава героям! Вы победите, другого не дано!
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08.09.2022 17:10 Ответить
I love you my brothers and sisters! The fire of victory is already shining brightly on your bayonets and trunks!
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08.09.2022 17:15 Ответить
нічого собі - 50 км. тепер ясно нащо московити збираються виїжджати з купянська...
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08.09.2022 15:14 Ответить
я так зрозумів для кацапів готується ізюмський глечик.
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08.09.2022 15:33 Ответить
Отак. Кацапів заблокували під Херсоном і рушили на харківщині. Високий клас.
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08.09.2022 15:16 Ответить
я тобі більше скажу, їх на херсонщині молотять так, що лапті розлітаються по полях
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08.09.2022 15:48 Ответить
а говорили нічого не казати і не повідомляти,щоб не зашкодити
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08.09.2022 15:17 Ответить
А тобі нічого надсекретного і не сказали. По орківських тг-аналах набагато більше інфи гуляє.
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08.09.2022 15:20 Ответить
Ось тому і говорили.
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08.09.2022 15:22 Ответить
наші ж офіціно повідомили що буде на півдні кацапи повірили відправили туди резерви, а наші вдарили з півночі "нежданчик" вийшов..
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08.09.2022 16:58 Ответить
Говорили ничего не рассказывать до тех пор, пока военное командование не скажет. Если я ничего не путаю, генерал Громов - официальный представитель генштаба ВСУ.
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08.09.2022 17:25 Ответить
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08.09.2022 15:18 Ответить
Помните этого бройлера?
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08.09.2022 16:43 Ответить
Молодці !!!
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08.09.2022 15:19 Ответить
Якщо на Херсонщині у орків три лінії оборони, то на Харківщині - одна, максимум дві (на деяких напрямках). Тому пройшовши першу лінію оборони, далі у ЗСУ дві проблеми - не відірватися від своєї логістики і не потрапити під артилерію (або авіацію). З авіацією простіше - вчорашні "грачі" тому підтвердження.
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08.09.2022 15:21 Ответить
Десь під Можайськом у кацапів ще з 41-го року має бути лінія оборони, але наші її здолають без проблем.
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08.09.2022 15:30 Ответить
Vot eto otlycno
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08.09.2022 15:22 Ответить
Šventė
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09.09.2022 01:45 Ответить
Якщо авто і ж/д шляхи в районі Куп'янська зоблокують, то угрупуванню орків під Ізюмом ****@ в плані підвозу б/п і підкріплення. А там, під Ізюмом - докуя кацапської техніки.
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08.09.2022 15:24 Ответить
Вроде ж дорога из Купянска на Изюм идет через Балаклею?
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08.09.2022 17:27 Ответить
Є ще дорога з двома мостами, які непогано було б обнулить
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08.09.2022 17:39 Ответить
Реально красавчики козаки... ударили там, где никто не ожидал
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08.09.2022 15:26 Ответить
Как говорил в своё время ставропольский украинец М.Горбачёв :

"ПРОЦЕСС ПОШЁЛ !"
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09.09.2022 01:45 Ответить
ВСУ при наступлении явно продвигаются быстрее чем русозвери. орки по 1 км в неделю, засыпая трупами и побитой техникой все кругом.
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08.09.2022 15:27 Ответить
Ці ж 50 км орки пройшли на Сєверодонецькому фронті за 1,5 місяці - висновки робіть самі
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08.09.2022 15:30 Ответить
ВСУ несут кацапских фашистов по кочкам. привычная картина
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08.09.2022 15:28 Ответить
Файн-о-о-о
Балаклейская наступательная операция ВСУ
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08.09.2022 15:30 Ответить
Главное - чтобы освободили навсегда!
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08.09.2022 15:31 Ответить
Поскриптум. С 00 часов примерно и по 11 дня текущих суток харьковчане не успели порадоваться победам. Больше 10 ракет прилетело в разные районы города. Есть погибшие и раненые. Предприятие, школа, инфраструктура города разрушено либо полностью, либо почти. Надо бы следующие победы держать в тайне. А то начиная с 5 утра от 24 февраля 2022г и по сей день слишком дорого горожане платят. Или перенести опять сюда столицу---вместе с пво. Остальных не надо---ну вы поняли.
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08.09.2022 15:35 Ответить
В общем, нужно поменьше эйфории, а пореальнее смотреть на ситуацию: Харьков остался незащищенным, и это дикая реальность, перед которой меркнут локальные победы. Правда, нехарьковчанам это сложно понять.
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08.09.2022 16:17 Ответить
Почему трудно понять?! Помним и молимся за Харьков!
Непонимание и злость за то, что город практически без ПВО,
каждый день и ночь обстрелы...Я сумчанка и наше прикордоння
постоянно обстреливают...Душа болит за Харьков,Николаев...
За всю Украину...
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08.09.2022 18:44 Ответить
То орки тіпа не знали, що їм під Белаклією виписали піздюлей? Чекали на прес-реліз ГШ ЗСУ? А потім вирішили помститись ї в'їбали по Харківу?
Включай мозок!
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08.09.2022 16:18 Ответить
Тебе пишут про то, что происходит с городом ежедневно, с 24-го фeвраля.
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08.09.2022 16:22 Ответить
беда харькова в том что он всего в 40 км от белгорода,даже сраный град достреливает с территоии кацапстана тут никакое пво не поможет так что только остаеться дождаться окончания войны и не ныть.
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08.09.2022 16:27 Ответить
Це пан Челсі сказав муйню.То що харківв"янам терпілами бути до кінця війни? Чи знайдеться серед військових відповідальна людина і поставлять в Харкові контрбатарейні радари і шмальнуть хоч раз по кацапським вбивцям?
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08.09.2022 16:53 Ответить
Отмазка классная! но почему-то орки ни с какого расстояния Киев взять ракетами, бомбами и снарядами не смогли, хотя подходили вплотную. И ещё: может, оставим Харьков рашистам? ведь никакое ПВО, даже после изгнания рашистов, не гарантирует безопасность городу.
Короче, давайте без отмазок, нужно серьёзно работать над защитой города.
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08.09.2022 17:36 Ответить
Они обстреливали Киев. Пару дней. Но их успокоили. Харькову реально просто с географией не повезло очень сильно. Тем не менее Харьков оказался хребтом Украины, на который Россия споткнулась.
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08.09.2022 18:01 Ответить
Не убедил. Под Киевом успокоили, а тут, ну никак: близко до оркии и всё тут!
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08.09.2022 18:15 Ответить
Увы.
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08.09.2022 19:22 Ответить
А потім почати і по кацапам бити за поребрик, щоб тікали подалі від нашого кордону
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08.09.2022 17:42 Ответить
😰🙏🙏🙏
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08.09.2022 18:46 Ответить
Приедь и бэньки включи свои на десятки 12 и 16 домов только на одном жилмассиве сгоревших или полуразвалившихся насегда, пустые микрорайоны с конца марта и начала апреля что уже стоят. За 9- этажные не пишу, их не видно за высотными. Сотни тысяч уже не вернутся почти все---а куда???
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08.09.2022 18:47 Ответить
Никакой паники нет. Интересно кацапам все еще смешно от нашего контнаступления?
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08.09.2022 15:37 Ответить
Що там верещить чорнорота скабєєва?
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08.09.2022 15:37 Ответить
Дай Бог не втрачати ініціативу... Якщо вдасться і наші пройдуть в тили - то вся орківська шобла в районі Ізюм-Лисичанськ може посипатися як доміно
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08.09.2022 15:45 Ответить
Це є добре -- для них це як удар по яицях.
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08.09.2022 15:53 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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08.09.2022 16:02 Ответить
Я чесно сказати вшоці!

Слава Україні!
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08.09.2022 16:19 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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08.09.2022 16:32 Ответить
Чтоб они все здохли поскорее, вместе с ******,
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08.09.2022 16:53 Ответить
На кацапоресурсі блокнот.ру звіздять що собр вийшов з оточення, війська організовано покидають Балаклію, "по укровойсках работают тяжолиє огнємьоти".
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08.09.2022 17:20 Ответить
Боже, поможи ЗСУ. И хай дохнут кацапы
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08.09.2022 17:40 Ответить
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08.09.2022 17:43 Ответить
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08.09.2022 17:44 Ответить
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08.09.2022 18:01 Ответить
В Николаевской обл. живет чудесный котенок с трезубом
на лбу! ☺️ https://www.facebook.com/olegdragon/videos/770670827573982/
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08.09.2022 18:51 Ответить
50 км - це, можливо, вийшли на рубіж Шевченкового або Волоської Балаклії.

А це означає, що все, капець постачанню свинолупського угруповування навкруги Ізюму через Куп'янськ - тепер там вогневий контроль гаубиць 155мм навіть "стандартними" снарядами.
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08.09.2022 19:07 Ответить
дякую,Боже,за твою допомогу і ласку!Слава нашим ЗСУ,бережи вас Творець,хлопці!
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08.09.2022 19:16 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Молодці!!! Найкращі !!! Віримо! Підтримуємо!Чекаємо!!!!💛💙
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08.09.2022 21:09 Ответить
Шановне товариство! Славні наші захисники України! Молодці, хлопці! Хочу щоб ви почули те, що нам конче потрібно: " Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився". Слава Україні, її ЗСУ, НацГвардії та всім нашим силовим структурам, що боронять нашу Україну від **********-кацапської мразоти!!! Смерть ворогам!
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08.09.2022 22:47 Ответить
Слава Україні, слава Воїнам, слава Генштабу і найкрутішому в світі Головнокомандувачу!
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09.09.2022 01:14 Ответить
 
 