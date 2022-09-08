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Норвегія передасть Україні 160 ракет Hellfire та прилади нічного бачення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

норвегія

Норвегія передасть Україні ракети Hellfire. Допомога включає приблизно 160 ракет, пускові майданчики та блоки наведення. Також Україна отримає прилади нічного бачення зі складів норвезьких ЗС.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Про допомогу оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн у Німеччині.

"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. Ракетою легко керувати, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей", - сказав міністр оборони Бьорн Арільд ​​Грам.

Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їхньою відправкою. Їх вже вивезли з Норвегії. Норвезькі інструктори провели навчання українських операторів використання Hellfire.

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Термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, планувалося поетапно зняти її зі збройних сил Норвегії.

Також Норвегія передала Україні обладнання нічного бачення. Це включає як окуляри нічного бачення, так і біноклі. Це обладнання було замінено новішим обладнанням у збройних силах Норвегії.

"Наразі ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання", – заявив Бйорн Арільд Грам.
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Топ коментарі
+33
Йой, най буде.
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08.09.2022 15:15
+24
Норвегія передасть Україні ХХХ протитанкових ракет Hellfire, пускові установки та блоки наведення.
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08.09.2022 15:17
+18
Хорошая вещь это "Адское пламя". Русня с корочкой от их работы получается. С хрустящей корочкой.
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08.09.2022 15:16
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Йой, най буде.
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08.09.2022 15:15 Відповісти
Тільки передавайте безпосередньо військовим, бо ярмак виведе їх з ладу або продасть, зелене буде стояти на "стрьомі"
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08.09.2022 16:00 Відповісти
Хорошая вещь это "Адское пламя". Русня с корочкой от их работы получается. С хрустящей корочкой.
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08.09.2022 15:16 Відповісти
Норвегія передасть Україні ХХХ протитанкових ракет Hellfire, пускові установки та блоки наведення.
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08.09.2022 15:17 Відповісти
Всё это хорошо, но я за то, чтобы это стало "новостью" сначала для врага, а потом уже для нас.
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08.09.2022 15:17 Відповісти
хай бояться
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08.09.2022 16:02 Відповісти
Цей "мусор" допоможе утилізувати смердючих кацапів.
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08.09.2022 15:21 Відповісти
этот "мусор" русню жарит с корочкой
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08.09.2022 15:23 Відповісти
И не поспоришь.., но это лучше чем ничего.
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08.09.2022 15:27 Відповісти
У кацапів навіть такого немає. В них ракети за лазерним наведенням працюють. У AGM-114 Hellfire робота за принципом "вистрілив-забув". Облаштують Мі-24 і будуть палити русняву техніку і вдень, і вночі.
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08.09.2022 15:51 Відповісти
Всього навсього 160. Ну краще ніж нічого і на тому спасибі. Але це майже нічого.
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08.09.2022 15:30 Відповісти
а де гарантія що заявлена цифра така, а насправді з нуликом
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08.09.2022 15:59 Відповісти
***** крутить носом с дивана - это полторы сотни гарантированно уничтоженной кацапской брони + некоторое количество платформ с ПУ, на которые в дальнейшем пойдет незаметный\негласный непрерывный поток AGM-114 от всех пользователей этих ракет.
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08.09.2022 16:00 Відповісти
ми їх утилізуємо. точно.
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08.09.2022 15:34 Відповісти
Чудово - Норвежцям треба утілізувати ракети, а нам - орків!

Українці обїєднають ці процеси!
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08.09.2022 15:35 Відповісти
чудовий спосіб зняти з озброєння! німці, беріть приклад!
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08.09.2022 16:01 Відповісти
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября с претензиями и воплями по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:04 Відповісти
Гарний коментар, подякував. Але сама iдея у кацапстану якась йо.пнута. Тiльки в их дурних головах може виникнути така мисля...ппц, патсталом
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08.09.2022 16:46 Відповісти
Взагалі то утилізація *********** коштує чималих грошей. Треба з норвежців гроші брати за утилізацію ракет
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08.09.2022 17:03 Відповісти
Что-то подсказывает, что 160 систем не могли защищать аж всю Норвегию.
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08.09.2022 21:16 Відповісти
 
 