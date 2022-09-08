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Окупанти обстріляли з РСЗВ Харків та область, одна жінка загинула, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чугуїв

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область, внаслідок останнього обстрілу у Чугуївському районі загинула мирна мешканка,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовано влучання в Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу одна жінка загинула", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"До уваги жителів: максимально перебувайте в укриттях! Росіяни поплатяться і вже відповідають за тероризм щодо харків'ян", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили атаки ворога в районі 4 населених пунктів на Харківщині

Автор: Роман Свиридович
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08.09.2022 23:59 Відповісти
Смерть клятим москалям
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09.09.2022 01:13 Відповісти
 
 