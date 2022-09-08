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Окупанти обстріляли з РСЗВ Харків та область, одна жінка загинула, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область, внаслідок останнього обстрілу у Чугуївському районі загинула мирна мешканка,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовано влучання в Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу одна жінка загинула", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
"До уваги жителів: максимально перебувайте в укриттях! Росіяни поплатяться і вже відповідають за тероризм щодо харків'ян", - додав він.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.09.2022 23:59 Відповісти Мені подобається 4
Amber
показати весь коментар09.09.2022 01:13 Відповісти Мені подобається 1
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