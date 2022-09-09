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Польща запропонувала європейським країнам купувати в неї САУ Krab для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,краб

Міністр оборони Польщі Маруіш Блащак запропонував, щоб західні союзники купували у польської "оборонки" самохідні артилерійські установки Krab для Збройних сил України.

Про це Блащак заявив у Рамштайні, підсумовуючи п’яту зустріч міністрів оборони понад 40 країн у складі міжнародної Консультативної групи з питань оборони України на військовій базі США "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зауважив польський міністр, друга сесія цієї зустрічі була присвячена ситуації в галузі озброєння.

"Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європі, які замовляючи САУ Crab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", - зазначив Блащак.

Він запевнив, що є можливості збільшення виробничого потенціалу підприємства Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ, яка виробляє САУ Krab.

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Блащак поінформував, що третя сесія стосувалася співпраці країн НАТО у підготовці українських військовослужбовців. Він запевнив, що Польща залишається активною в цьому питанні, зокрема у навчанні українських інженерів щодо розмінування території України.

Як наголосив глава міноборони Польщі, українська армія розпочала контрнаступ. Водночас, як зауважив міністр, це "довготривалий процес, який вимагає підтримки з боку вільного світу".

Раніше Польща вже передала Україні партію САУ Krab. Україна також підписала контракт з польською стороною щодо купівлі цих артилерійських установок, які постачатимуться до України в найближчі роки.

Також читайте: Західна зброя не відіграє вирішальної ролі на полі бою в Україні, - постпред РФ в ООН Небензя

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Польские крабовые палочки - лучшие.
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09.09.2022 11:33
+9
слушна пропозиція .... це для тих країн які кажуть що запасів озброення у них дуже мало.....
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09.09.2022 11:36
+5
напевне пропозиція стосується РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА.

Україна законтрактувала певну частину,але Є МОЖЛИВІСТЬ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ САУ.
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09.09.2022 11:41
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Польские крабовые палочки - лучшие.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Дуда, дай краба
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09.09.2022 11:35 Відповісти
у Дуди Краб, а у Шольца скисла ліверна ковбаса

Поляки молодці, а німецький Впк залишиться ні з чим
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09.09.2022 11:52 Відповісти
слушна пропозиція .... це для тих країн які кажуть що запасів озброення у них дуже мало.....
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09.09.2022 11:36 Відповісти
Вопрос конечно дискуссионный, особенно на фоне того, что сама Польша себе закупает почему-то южнокорейские САУ... А немцы, которые со своей замечательной техникой оказались в роли сапожника без сапог, да и все остальные поддержат скорее всего своего производителя. А по самой арте для Украины - всё таки нам надо выходить на унификацию и приходить к ОДНОЙ гусеничной и ОДНОЙ колёсной ( в будущем основной) платформам, так как с нашим зоопарком скоро начнутся вопросы
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09.09.2022 11:37 Відповісти
Полякам треба така кількість САУ, що своїми силами не зробять, тому й беруть у корейців,з які мають велечезні виробничи потужністі. Ту кількість, яку поляки будуть робити 5 років, корейці зроблять за рік
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09.09.2022 11:45 Відповісти
Если поляки для себя своих САУ не могут в достаточном количестве сделать, как же они тогда для нас их сделают? Не находите противоречий? Видимо причина проще и прозаичнее. А нам надо исходить не из рекламных проспектов и видосов на Ютубе, а из конкретного опыта эксплуатации оружия на нашем фронте и своих финансовых и оборонных интересов в будущем, чтобы не получилось как с тендером по связи в своё время
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09.09.2022 11:51 Відповісти
Мається на увазі ті що є в наявності війська польського. Пропозиція для тих хитрожпих підорасів хто каже що запаси бундесверу вичерпані.
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09.09.2022 12:15 Відповісти
щось дуже рано ви почали перебирати..
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09.09.2022 12:22 Відповісти
Не жміця -- даваите швидше - шоб вибити цеи Мордор.
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09.09.2022 11:39 Відповісти
Якби всі так давали як поляки наші вже були б у Криму.
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09.09.2022 12:17 Відповісти
Прекрасная идея!
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09.09.2022 11:41 Відповісти
напевне пропозиція стосується РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА.

Україна законтрактувала певну частину,але Є МОЖЛИВІСТЬ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ САУ.
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09.09.2022 11:41 Відповісти
зараз дякуємо а після війни нам сау на гусені не потрібні.

потрібна наново перепрацьована безпілотна богдана з врахуванням цезаря.
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09.09.2022 14:07 Відповісти
"Він запевнив, що є можливості збільшення виробничого потенціалу ..."

Именно эта фраза является ключевой! Она говорит о том, что в течении 6 мес. войны в Украине, ВПК Запада (не только Польши) НЕ УВЕЛИЧИВАЛ производственный потенциал по производству оружия (и боеприпасов в т.ч.).
Только Американская компания Raytheon и Lockheed Martin (которая Джавелины производит) заявила об увеличении производства готовой продукции на 30%. Но даже их завод как работал, так и работает в одну смену и новых рабочих они не набирают. Т.к. завод работал на 40-50% своего потенциала, то +30% не потребовала от них никаких дополнительных движений.
Вот вам и весь "ленд лиз" в действии.
Абсолютно пров Эрдоган, когда говорил, что "поставками металлолома" конфликт только затягивается и разжигается. Просто он, как хитрый восточный халиф, не посчитал нужным добавить Западу: Хотите чтобы Украина выиграла? Поставляйте новую и современную технику в необходимых количествах!
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09.09.2022 15:34 Відповісти
 
 