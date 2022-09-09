Польща запропонувала європейським країнам купувати в неї САУ Krab для України

Міністр оборони Польщі Маруіш Блащак запропонував, щоб західні союзники купували у польської "оборонки" самохідні артилерійські установки Krab для Збройних сил України.

Про це Блащак заявив у Рамштайні, підсумовуючи п’яту зустріч міністрів оборони понад 40 країн у складі міжнародної Консультативної групи з питань оборони України на військовій базі США "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зауважив польський міністр, друга сесія цієї зустрічі була присвячена ситуації в галузі озброєння.

"Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європі, які замовляючи САУ Crab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", - зазначив Блащак.

Він запевнив, що є можливості збільшення виробничого потенціалу підприємства Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ, яка виробляє САУ Krab.

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Блащак поінформував, що третя сесія стосувалася співпраці країн НАТО у підготовці українських військовослужбовців. Він запевнив, що Польща залишається активною в цьому питанні, зокрема у навчанні українських інженерів щодо розмінування території України.

Як наголосив глава міноборони Польщі, українська армія розпочала контрнаступ. Водночас, як зауважив міністр, це "довготривалий процес, який вимагає підтримки з боку вільного світу".

Раніше Польща вже передала Україні партію САУ Krab. Україна також підписала контракт з польською стороною щодо купівлі цих артилерійських установок, які постачатимуться до України в найближчі роки.

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