Польща запропонувала європейським країнам купувати в неї САУ Krab для України
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Міністр оборони Польщі Маруіш Блащак запропонував, щоб західні союзники купували у польської "оборонки" самохідні артилерійські установки Krab для Збройних сил України.
Про це Блащак заявив у Рамштайні, підсумовуючи п’яту зустріч міністрів оборони понад 40 країн у складі міжнародної Консультативної групи з питань оборони України на військовій базі США "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зауважив польський міністр, друга сесія цієї зустрічі була присвячена ситуації в галузі озброєння.
"Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європі, які замовляючи САУ Crab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", - зазначив Блащак.
Він запевнив, що є можливості збільшення виробничого потенціалу підприємства Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ, яка виробляє САУ Krab.
Блащак поінформував, що третя сесія стосувалася співпраці країн НАТО у підготовці українських військовослужбовців. Він запевнив, що Польща залишається активною в цьому питанні, зокрема у навчанні українських інженерів щодо розмінування території України.
Як наголосив глава міноборони Польщі, українська армія розпочала контрнаступ. Водночас, як зауважив міністр, це "довготривалий процес, який вимагає підтримки з боку вільного світу".
Раніше Польща вже передала Україні партію САУ Krab. Україна також підписала контракт з польською стороною щодо купівлі цих артилерійських установок, які постачатимуться до України в найближчі роки.
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Поляки молодці, а німецький Впк залишиться ні з чим
Україна законтрактувала певну частину,але Є МОЖЛИВІСТЬ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ САУ.
потрібна наново перепрацьована безпілотна богдана з врахуванням цезаря.
Именно эта фраза является ключевой! Она говорит о том, что в течении 6 мес. войны в Украине, ВПК Запада (не только Польши) НЕ УВЕЛИЧИВАЛ производственный потенциал по производству оружия (и боеприпасов в т.ч.).
Только Американская компания Raytheon и Lockheed Martin (которая Джавелины производит) заявила об увеличении производства готовой продукции на 30%. Но даже их завод как работал, так и работает в одну смену и новых рабочих они не набирают. Т.к. завод работал на 40-50% своего потенциала, то +30% не потребовала от них никаких дополнительных движений.
Вот вам и весь "ленд лиз" в действии.
Абсолютно пров Эрдоган, когда говорил, что "поставками металлолома" конфликт только затягивается и разжигается. Просто он, как хитрый восточный халиф, не посчитал нужным добавить Западу: Хотите чтобы Украина выиграла? Поставляйте новую и современную технику в необходимых количествах!