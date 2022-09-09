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Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п’ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", - сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

Також читайте: Путін через звільнення ЗСУ Балаклії збирає Раду безпеки

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Отлично. Приятно слышать об успехах ЗСУ от такого мощного и серьезного человека как Ллойд Остин. Он является одним из его творцов и заслуживает огромной благодарности от всех украинцев.
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09.09.2022 15:48
+16
- В Украине поддержка Залужного
- 102%
- Откуда взялись 2%
- Пленные

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09.09.2022 15:54
+8
Хотели дойти до Киева, но бежали в Москву: ВСУ в боях за Балаклею захватили целую батарею "Мста-С" https://t.me/Ukraine_365News/36021
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09.09.2022 15:47
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п#зд#ть кацапа - завжди надихає.
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09.09.2022 15:47 Відповісти
Хотели дойти до Киева, но бежали в Москву: ВСУ в боях за Балаклею захватили целую батарею "Мста-С" https://t.me/Ukraine_365News/36021
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09.09.2022 15:47 Відповісти
Отлично. Приятно слышать об успехах ЗСУ от такого мощного и серьезного человека как Ллойд Остин. Он является одним из его творцов и заслуживает огромной благодарности от всех украинцев.
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09.09.2022 15:48 Відповісти
Да реально очень крутой мужик и не менее крутой военный
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09.09.2022 15:53 Відповісти
Це слова підтримки і не більше. Балаклія ніщо в порівнянні з Херсонщиною!
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09.09.2022 18:16 Відповісти
- В Украине поддержка Залужного
- 102%
- Откуда взялись 2%
- Пленные

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09.09.2022 15:54 Відповісти
Ясно, хто переміг у другій світовій війні.
Не кацапйо.
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09.09.2022 15:59 Відповісти
Ксения, победа во Второй Мировой была добыта за счет крови, подвигов и смекалки украинцев, воевавших в составе КА и вопреки бездарному и преступному командованию кацапских "полководцев".
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09.09.2022 16:14 Відповісти
Без ресурсів США ніякої крові і смєкалкі не вистачило б.
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09.09.2022 18:17 Відповісти
І не тільки ресурсів , американців полягло теж чимало , а іще британців , поляків , канадців , австралійців земля їм усім пухом , нехай спочивають з миром .........
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09.09.2022 20:07 Відповісти
Що і треба було довести.
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09.09.2022 16:24 Відповісти
Потом через несколько десятилетий эту операцию по деоккупации Херсона и Харькова назовут "Операция Х в квадрате"!
Хотя на самом деле Х в кубе - третья степень это *****. Для посвященных
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09.09.2022 16:34 Відповісти
Пан закінчив математичний факультет?
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09.09.2022 16:42 Відповісти
 
 