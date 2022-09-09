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Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п’ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", - сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.
Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.
Топ коментарі
+17 Vasya Kirpych cdb28ef1
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Не кацапйо.
Хотя на самом деле Х в кубе - третья степень это *****. Для посвященных