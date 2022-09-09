2 501 31
У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Запорізькій міській раді припинила існування фракція "Опозиційна платформа - За життя".
Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Це відбулося відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Регламенту Запорізької міської ради" та на підставі поданих депутатами заяв про вихід з фракції", – зазначив Куртєв.
Він додав, що про припинення існування фракції оголосять на найближчій сесії ради.
Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".
Топ коментарі
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.09.2022 17:10
+11 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар09.09.2022 17:14
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.09.2022 17:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ради этого решили даже своих братьев по разуму под танк кинуть......