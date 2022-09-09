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Новини Політика України
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Запоріжжя (1441) Опозиційна платформа - За життя (466)

У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опзж

У Запорізькій міській раді припинила існування фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Це відбулося відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Регламенту Запорізької міської ради" та на підставі поданих депутатами заяв про вихід з фракції", – зазначив Куртєв.

Він додав, що про припинення існування фракції оголосять на найближчій сесії ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
но будет другая переобутая ******
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09.09.2022 17:10
+11
Верно, местная мафия в кого только не переобувалась. Сейчас патриотами побудут, главное на финпотоках
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09.09.2022 17:14
+8
Герой - Гемморой. 95й ******** переулок, не благодарите, это круче сеньйора-голодомора, тут айс и тема и движ и чотка!!!
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09.09.2022 17:16
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где деньги, Зин?
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09.09.2022 17:08 Відповісти
Фракцій не буде, а депутати від орків будуть у повному складі, як у раді.
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09.09.2022 19:16 Відповісти
так, вони нікуди не дінуться як нікуди не здохли і в парламенті, цікаво інше, як не крути та обирають їх у владу саме виборці(мяко кажучи), чи оберуть на сході і півдні країни виборці цих виродків знову на наступних виборах коли вже вони там відбудуться?
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09.09.2022 21:06 Відповісти
но будет другая переобутая ******
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Верно, местная мафия в кого только не переобувалась. Сейчас патриотами побудут, главное на финпотоках
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09.09.2022 17:14 Відповісти
Например Саша Ложкул из Кривого Рагу. После вайны будет гироем...гимороем...
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09.09.2022 17:15 Відповісти
Герой - Гемморой. 95й ******** переулок, не благодарите, это круче сеньйора-голодомора, тут айс и тема и движ и чотка!!!
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09.09.2022 17:16 Відповісти
на фінпотоках вже,майструють різні фонди..типу "відбудови України"
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09.09.2022 17:16 Відповісти
...в одному слові помилка.
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09.09.2022 17:29 Відповісти
Головне, всі ці ОПЗЖопінці на місці. І що гарного?
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Розсмоктались по іншим "фрікціям". А як були депутатами так і остались. Електорату очи замилили.
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09.09.2022 17:10 Відповісти
Звичайно не буде, її назвуть "майбутні мрії України" чи "борцуни за Україну"?
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09.09.2022 17:12 Відповісти
не здивуюсь коли щей будуть кричати що це вони перемогли у війні
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09.09.2022 17:15 Відповісти
щось інше придумають..шухрич живий
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09.09.2022 17:13 Відповісти
А що ж сталося?!
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09.09.2022 17:15 Відповісти
отвлечение внимания от разворовывания гуманитарки.... что тут не ясного?
ради этого решили даже своих братьев по разуму под танк кинуть......
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09.09.2022 17:36 Відповісти
Буде тоді ЖЗПО !
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09.09.2022 17:18 Відповісти
це можливо тільки в Україні...МПЦ...рашмстські партії під час війни..ще не забути висунути медведчука в президенти
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09.09.2022 17:23 Відповісти
Війна нічого не навчила..
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09.09.2022 17:24 Відповісти
Новина не зовсім радує... Треба так. "У Запорізькій міській раді припинили існування депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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09.09.2022 17:34 Відповісти
ОПЗЖ стануть "слугами народу"... а какаааа разницааа... аааа... ?
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09.09.2022 17:35 Відповісти
ОП-ЗЖ влилась в стройные ряды ОП-У Зе?
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09.09.2022 17:39 Відповісти
Партiя Залужного чи партiя ЗСУ !
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09.09.2022 17:39 Відповісти
Так це шо міськради зовсім не буде???
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09.09.2022 17:39 Відповісти
Залишаться секретутки й прибиральницi..
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09.09.2022 21:12 Відповісти
Всі члени прокацапських партій мають бути внесені в "чорний список" і довічно позбавлятись права працювати в державних органах України і висуватися депутатами від будь яких політичних партій. Партії які будуть намагатися повести депутатів від ОПЗЖ під зміненими іменами і прізвищами мають автоматично заборонятися і в повному складі вноситись в "чорні списки".
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09.09.2022 17:40 Відповісти
В Японии для снятия стреса стоят манекены начальников, их можно бить, нужно оставить опзж для такой-же цели.
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09.09.2022 18:01 Відповісти
А хіба так6 питання ще десь стоїть? Вони ще живі? Непорядок.
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09.09.2022 18:02 Відповісти
Яка нахрін опзж? Вся ця "депутатська" гидота по всій Україні має бути переписана,прискіпливо перевірена і "розфасована" по камерам!
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09.09.2022 19:23 Відповісти
І...? Що склали мандати? Щось на ум слова з байки "...а вы, друзья, как ни садитесь...".
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09.09.2022 20:47 Відповісти
Що з того, що партія заборонена, якщо всі зажопинці перейшли до нової партії і далі будуть діяти на шкоду Україні.
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09.09.2022 20:58 Відповісти
 
 