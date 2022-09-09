У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ

У Запорізькій міській раді припинила існування фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Це відбулося відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Регламенту Запорізької міської ради" та на підставі поданих депутатами заяв про вихід з фракції", – зазначив Куртєв.

Він додав, що про припинення існування фракції оголосять на найближчій сесії ради.

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Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".