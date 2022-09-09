УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16717 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 314 3
усиновлення (40) Дія (450)

На порталі "Дія" запустили подачу заяв на усиновлення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дія

На порталі "Дія" для потенційних батьків запустили реєстрацію для всиновлення дитини. Реєстрація у кандидати займе близько 30 хвилин,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Таку заявку вже можна заповнювати на порталі "Дія".

Щоб подати заявку на усиновлення потрібно зробити такі кроки:

  • увійти у кабінет громадянина на порталі "Дія";
  • натиснути "Послуги" - "Сімʼя" - "Усиновлення: реєстрація кандидата";
  • заповнити анкету, вказати дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку планується усиновити (стать, вік тощо);
  • завантажити потрібні документи;
  • підписати заяву е-підписом та натиснути "Надіслати"

Співробітники служби у справах дітей протягом 5 днів перевірять заяву і прийдуть з візитом додому до майбутніх батьків, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В органах ДРАЦС відтепер працює шеринг електронного паспорта в "Дії". Одружитись можна без паперового

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну накуй усиновлювати через дію. Обов'язково трапиться якийсь збій, тобі припишуть не ту дитину, чи твою заберуть, а коли напишеш в тех.підтримку, скажуть що то не вони а міністерство сімї та молоді винно 😁
показати весь коментар
09.09.2022 17:42 Відповісти
"повідомило міністерство інфраструктури"

з нашим керівництвом - тільки очно..бо щось напутають і випадково майно конфіскують))) чи батьківства позбавлять
показати весь коментар
09.09.2022 18:25 Відповісти
московське "усиновлення" - це українське взяти дитину за рідну
Чому не пишете українською?
показати весь коментар
09.09.2022 19:03 Відповісти
 
 