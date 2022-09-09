На порталі "Дія" запустили подачу заяв на усиновлення

На порталі "Дія" для потенційних батьків запустили реєстрацію для всиновлення дитини. Реєстрація у кандидати займе близько 30 хвилин,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Таку заявку вже можна заповнювати на порталі "Дія".

Щоб подати заявку на усиновлення потрібно зробити такі кроки:

увійти у кабінет громадянина на порталі "Дія";

натиснути "Послуги" - "Сімʼя" - "Усиновлення: реєстрація кандидата";

заповнити анкету, вказати дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку планується усиновити (стать, вік тощо);

завантажити потрібні документи;

підписати заяву е-підписом та натиснути "Надіслати"

Співробітники служби у справах дітей протягом 5 днів перевірять заяву і прийдуть з візитом додому до майбутніх батьків, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата.

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