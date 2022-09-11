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Уже приблизно 40 населених пунктів звільнили в Харківській області, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

синєгубов

Українські військові визволили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського та Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ, іде звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх набагато більше", - заявив він, додавши, що точну кількість деокупованих селищ називати не можна, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил.

Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції.

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"Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує за всіма видами озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Андрій Ільенко ( Свобода)
Патріоти, які пережили окупацію і дочекалися звільнення! Вже зараз ідіть до наших і повідомляйте про усіх гнид, які працювали на ворога. Нічого не забудемо і не пробачимо. Все за законом, звичайно.
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11.09.2022 15:07
+11
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11.09.2022 15:09
+9
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11.09.2022 15:21
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Андрій Ільенко ( Свобода)
Патріоти, які пережили окупацію і дочекалися звільнення! Вже зараз ідіть до наших і повідомляйте про усіх гнид, які працювали на ворога. Нічого не забудемо і не пробачимо. Все за законом, звичайно.
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11.09.2022 15:07 Відповісти
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11.09.2022 15:09 Відповісти
скільки це в кацапах буде?
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11.09.2022 15:10 Відповісти
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11.09.2022 16:10 Відповісти
дєжавю якесь......
https://www.youtube.com/shorts/JoI7W6N8eI4
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11.09.2022 15:11 Відповісти
такими темпами навесні ЗСУ звільнятиме тульску область
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11.09.2022 15:16 Відповісти
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11.09.2022 15:21 Відповісти
жігулье курносе, для того шо би жити, треба як мінімум не мати бажання вбивати інших...
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11.09.2022 15:24 Відповісти
ДУМАЮ НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ НА ПОВОДЖЕННЯ ВЛАДИ (СІНЄГУБОВ) У ПЕРЩІ ДНІ ВІЙНИ.
ХОСЬ ТАМ ДУМАВ ЗДАВАТИСЯ БУХАЮЧИ НА ХАТІ У РИГА, СБУ ЗБРЕХАТИ НЕ ДАСТЬ
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11.09.2022 15:20 Відповісти
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11.09.2022 15:27 Відповісти
дожди на западе позволили западной групп войск помочь Харькову ....

Чкаловское

Президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что ВСУ освободили и Чкаловск в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в населенном пункте.
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11.09.2022 15:28 Відповісти
Чкалівське
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11.09.2022 15:45 Відповісти
Браво!
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11.09.2022 16:08 Відповісти
 
 