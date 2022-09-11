Уже приблизно 40 населених пунктів звільнили в Харківській області, - Синєгубов

Українські військові визволили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на інтерв'ю виданню "Думка".

"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського та Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ, іде звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх набагато більше", - заявив він, додавши, що точну кількість деокупованих селищ називати не можна, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил.

Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції.

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"Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує за всіма видами озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області.