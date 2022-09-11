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Уже около 40 населенных пунктов освободили в Харьковской области, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

синєгубов

Украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на интервью изданию "Думка".

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района. Эти населенные пункты определяются уже десятками. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше", - заявил он, добавив, что точное количество деоккупированных поселков называть нельзя, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных сил.

Синегубов добавил, что в целом на севере, северо-восточном направлении ВСУ удерживают свои позиции.

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"Их постоянно пытается атаковать враг, пытается прорвать, атакует со всех видов вооружения. Это и ракетные удары, и реактивные системы залпового огня, и ствольная артиллерия, это авиаудары по нашим позициям", - сообщил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
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Топ комментарии
+22
Андрій Ільенко ( Свобода)
Патріоти, які пережили окупацію і дочекалися звільнення! Вже зараз ідіть до наших і повідомляйте про усіх гнид, які працювали на ворога. Нічого не забудемо і не пробачимо. Все за законом, звичайно.
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11.09.2022 15:07
+11
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11.09.2022 15:09
+9
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11.09.2022 15:21
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Андрій Ільенко ( Свобода)
Патріоти, які пережили окупацію і дочекалися звільнення! Вже зараз ідіть до наших і повідомляйте про усіх гнид, які працювали на ворога. Нічого не забудемо і не пробачимо. Все за законом, звичайно.
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11.09.2022 15:07 Ответить
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11.09.2022 15:09 Ответить
скільки це в кацапах буде?
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11.09.2022 15:10 Ответить
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11.09.2022 16:10 Ответить
дєжавю якесь......
https://www.youtube.com/shorts/JoI7W6N8eI4
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11.09.2022 15:11 Ответить
такими темпами навесні ЗСУ звільнятиме тульску область
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11.09.2022 15:16 Ответить
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11.09.2022 15:21 Ответить
жігулье курносе, для того шо би жити, треба як мінімум не мати бажання вбивати інших...
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11.09.2022 15:24 Ответить
ДУМАЮ НЕ ТРЕБА ЗАБУВАТИ НА ПОВОДЖЕННЯ ВЛАДИ (СІНЄГУБОВ) У ПЕРЩІ ДНІ ВІЙНИ.
ХОСЬ ТАМ ДУМАВ ЗДАВАТИСЯ БУХАЮЧИ НА ХАТІ У РИГА, СБУ ЗБРЕХАТИ НЕ ДАСТЬ
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11.09.2022 15:20 Ответить
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11.09.2022 15:27 Ответить
дожди на западе позволили западной групп войск помочь Харькову ....

Чкаловское

Президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что ВСУ освободили и Чкаловск в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в населенном пункте.
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11.09.2022 15:28 Ответить
Чкалівське
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11.09.2022 15:45 Ответить
Браво!
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11.09.2022 16:08 Ответить
 
 