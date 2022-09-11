МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського Союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на чорногорське видання "Дан".
"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у Міністерстві закордонних справ країни.
Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.
З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.
Видання зазначає, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.
Нагадаємо, остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Эт ничего, росиянчеги!
Зато теперь для вас везде открыт беззагр!
цих виродків взагалі нікуди пускати не можна
Мерзенні вже перетворили Монтенегро на Крим у поганому сенсі цього слова. Женіть їх!
я .уею з ціеї другої армії світу....
Нєх@й шастать, всі у свою говень.