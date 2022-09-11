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МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,віза,шенгенська

Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського Союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на чорногорське видання "Дан".

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у Міністерстві закордонних справ країни.

Якби уряд погодився з думкою міністра закордонних справ, це практично означало б запровадження віз для громадян Російської Федерації.

З 2008 року між Чорногорією та Росією діє угода про безвізові поїздки громадян.

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Видання зазначає, що з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за той же період 2021 року.

Нагадаємо, остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Нарешті...бо у Будві або у Тіваті нікуди плюнути- в москаля попадеш
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11.09.2022 16:06
+8
МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
цих виродків взагалі нікуди пускати не можна
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11.09.2022 16:06
+7
орки весь мир уже достали!
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11.09.2022 16:02
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орки весь мир уже достали!
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11.09.2022 16:02 Відповісти
Цих ще не дістали. Чорногорія живе виключно з туризму, і кацапи - основне джерело прибутку. Так що це лише порожні розмови - відмазатись.
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11.09.2022 16:35 Відповісти
Могли й раніше це зробити. Але краще пізно ніж ніколи...
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11.09.2022 16:04 Відповісти
Давай почнемо з того, що туризм є основним джерелом надходжень до бюджету цієї країни. Ти ж не працюєш в Україні, ти зєбав у польщу працювати, то чому інші мають втрачати свій дохід у сезон заробітків.
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11.09.2022 18:23 Відповісти
Логіка типового зебіла, що голосує за будівництво доріг під час війни... Тому що є ще інші цінності, крім безвіз для грошей кацапів
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11.09.2022 21:20 Відповісти
u nih esho i bezviz s mordorom byl ? bozhe upasi
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11.09.2022 16:06 Відповісти
Нарешті...бо у Будві або у Тіваті нікуди плюнути- в москаля попадеш
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11.09.2022 16:06 Відповісти
(оптимистично):
Эт ничего, росиянчеги!
Зато теперь для вас везде открыт беззагр!
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11.09.2022 16:06 Відповісти
МЗС Чорногорії запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
цих виродків взагалі нікуди пускати не можна
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11.09.2022 16:06 Відповісти
порядні країни вже змагаються у тому,хто більше "палок в колеса" кацапорилим натикає !
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11.09.2022 17:38 Відповісти
Зараз піднімється вой на болотах "а как жє наші дачі"))
Мерзенні вже перетворили Монтенегро на Крим у поганому сенсі цього слова. Женіть їх!
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11.09.2022 16:18 Відповісти
та на іх мій собака гавкне, вони повсіраються...
я .уею з ціеї другої армії світу....
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11.09.2022 16:27 Відповісти
Нехай їдуть на Сербські морські курорти
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11.09.2022 16:28 Відповісти
На Біломорські і далі - ма море Лаптєвих
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11.09.2022 16:30 Відповісти
Зараз у Архангельску оксамитовий сезон - вода +13 С
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11.09.2022 16:35 Відповісти
кожна кацапська тварь зі зброєю на терріторії України підлягає ліквідуванню без запитань.
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11.09.2022 16:34 Відповісти


Нєх@й шастать, всі у свою говень.
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11.09.2022 16:41 Відповісти
О, зараз почнуть завивати. Там їх просто докуя.
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11.09.2022 16:42 Відповісти
 
 