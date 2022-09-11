Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині
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За поразку угруповання військ РФ у Харківській області командувача військ Західного військового округу генерал-лейтенанта Берднікова Романа Борисовича зняли з посади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант Бердніков пробув на посаді лише 15 днів - з 26 серпня 2022 року.
Тим самим побив рекорд, встановлений попереднім командувачем військ Західного ВО генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим, який прокомандував округом три тижні.
Топ коментарі
+77 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.09.2022 19:30
+66 акаб акабіч
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+48 Ігор Круглій
показати весь коментар11.09.2022 19:31
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Будь ласка, зачекайте...
Нужно вести пропаганду, что эти войны путин устраивает только, чтобы себе рейтинг поднимать, чтобы показать какой он воин, какой генералисимус! Готовы ли российские солдаты умереть всего лишь ради того, чтобы путину рейтинг на пару процентов поднять?
Второе. Нужно убеждать российских военных, что победить им не возможно. Если они будут уверены, что победа невозможна - они не будут воевать.
Нужно рассказывать как много нам запад дает оружия. Рассказывать какое это мощное оружие, какое оно высокоточное. Рассказывать, что весь мир с нами делится данными спутниковой разведки. Что мы видим их с космоса, мы следим за их перемещениями, и каждый будет убит, вопрос только времени, когда до него очередь дойдет. Весь мир за нас, а мир невозможно победить.
И им остается либо сдаваться в плен, либо бросаться в бега!
за войну и террор становится ещё больше‼️Рашисты нелюди‼️
Кацапов от войны удержит только страх. Они должны бояться идти на войну сильнее, чем бояться своего местного господина. Чтобы было "да хоть в гулаг, только не на войну".
Не надо угрожать кацапам смертью. Если кто не знает, что такое жить в Туве и рядом, то там вероятностью 30% сдохнуть или остаться калекой после нападения уличных банд, дочь шестилетнюю изнасилуют с шансом в 50%, в тюрьме сидели практически все, вся работа за последние 5 лет накрылась медным тазом (и то живут за счет растительности и климата под скот). Там уровень самоубийств огромный. Для них сдохнуть - это, наконец, избавиться от страданий. Да плевать, если убьют. Вот раненым быть и потерять ноги - ну, они считают, что хватит смелости убить себя и так и говорят, хотя это не так. А за полгода можно заработать денег и выбраться из этой помойки, найти себе первую женщину в мире с хотя бы 16 и выше зубами во рту.
Пехоты у кацапов точно хватит. У них мало квалифицированных военных и мало безотказной техники и заводов раз-два и обчелся. Заводов меньше всего. Если взорвать фуру с взрывчаткой у общежития завода или сам завод с рабочими, то его не будет ближайшие 5 лет или вообще никогда, ибо там основные кадры 60-70 лет возрастом. Их убить и новых не будет. На втором месте надо бить технику с операторами и накрывать штабы и казармы. А пехоты у кацапов еще миллионы и они будут с автоматами из Северной Кореи и других стран - найдут.
- "Наши войска провели очередное выравнивание линии фронта".
Отак і вирівняли від Бреста і до самої Волги
ДЯКУЮ!
думаю, десь там, далеко Тарас дійсно сьогодні посміхається
Заманчиво жи ж!
Дать хероя, срочно
зато верят что семья будет обеспечена в случае гибели
Так что надеяться на то что русские осознают - нет не осознают война для русских это и зароботок и идеология ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
Поэтому русских нужно уничтожать по всему фронту
А пленные также после обмена хотят идти воевать против Украины.
Так почему сразу не истребить врага без взятия в плен?
він же тільки перегруповувся і все
Kavkaz Center
@newkc14
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3 ч
Интересная инфа из #Чечни. Источники КЦ сообщают, что большая партия вооруженных #кадыровцев переброшена в #Москву. Цифры называют разные от 3 до 7 тысяч. Якобы по команде Золотова. Официальных данных нет, но среди населения эта информация широко распространяется
Это который в плен попал?