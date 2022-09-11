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Командувача військ західного округу РФ Берднікова зняли з посади після успішного наступу ЗСУ на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердніков

За поразку угруповання військ РФ у Харківській області командувача військ Західного військового округу генерал-лейтенанта Берднікова Романа Борисовича зняли з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант Бердніков пробув на посаді лише 15 днів - з 26 серпня 2022 року.

Тим самим побив рекорд, встановлений попереднім командувачем військ Західного ВО генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим, який прокомандував округом три тижні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+77
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11.09.2022 19:30
+66
убедить этих имбецилов может только пуля или многочисленные трупы сослуживцев
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11.09.2022 19:35
+48
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11.09.2022 19:31
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Первое. Нужно убеждать российских военных в бессмысленности этой войны. Умереть можно только за благое дело: защита своей страны, борьба с нацизмом... А если они будут понимать, что у этой войны нет смысла - они не будут готовы умирать.

Нужно вести пропаганду, что эти войны путин устраивает только, чтобы себе рейтинг поднимать, чтобы показать какой он воин, какой генералисимус! Готовы ли российские солдаты умереть всего лишь ради того, чтобы путину рейтинг на пару процентов поднять?

Второе. Нужно убеждать российских военных, что победить им не возможно. Если они будут уверены, что победа невозможна - они не будут воевать.

Нужно рассказывать как много нам запад дает оружия. Рассказывать какое это мощное оружие, какое оно высокоточное. Рассказывать, что весь мир с нами делится данными спутниковой разведки. Что мы видим их с космоса, мы следим за их перемещениями, и каждый будет убит, вопрос только времени, когда до него очередь дойдет. Весь мир за нас, а мир невозможно победить.

И им остается либо сдаваться в плен, либо бросаться в бега!
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11.09.2022 19:29 Відповісти
убедить этих имбецилов может только пуля или многочисленные трупы сослуживцев
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11.09.2022 19:35 Відповісти
так российские дебилы и верят, что воюют с нацистами - обстреливая жилые дома!!
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11.09.2022 19:38 Відповісти
У цьому вони не дебіли . Кацапи люто ненавидять народи, котрі не признають їхнього вєлічія
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11.09.2022 20:23 Відповісти
Наивное понимание кацапов ! Убеждать их невозможно и бесполезно , за 7 месяцев могли сами осознать , но тех , кто
за войну и террор становится ещё больше‼️Рашисты нелюди‼️
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11.09.2022 19:45 Відповісти
Лучшее убеждение - это горы трупов, пленных и отжатой техники!!!
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11.09.2022 19:45 Відповісти
Самі хоч вірите в те, що написали?
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11.09.2022 19:54 Відповісти
Это не он написал, это руцкая пропаганда
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11.09.2022 20:04 Відповісти
Тільки повне знищення, інакше вони не розуміють!
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11.09.2022 20:06 Відповісти
Тільки повний і найсоромніший розгром. Бо навіть якщо зараз вони капітулють, то відразу почнуть відновлювати сили, щоб знов поперти зі всіх сторін
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11.09.2022 20:51 Відповісти
Жизнь кацапа еще более бессмысленна, чем война. Война придает ей хоть какой-то смысл, поэтому ваш пункт первый не совпадает с реальностью.

Кацапов от войны удержит только страх. Они должны бояться идти на войну сильнее, чем бояться своего местного господина. Чтобы было "да хоть в гулаг, только не на войну".
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11.09.2022 20:29 Відповісти
Полная наивность. Там все до единого кацапские военные думают так: "Мне платят 200-300 тысяч в месяц, шанс умереть около 10-15%. Вполне устраивает такая математика".

Не надо угрожать кацапам смертью. Если кто не знает, что такое жить в Туве и рядом, то там вероятностью 30% сдохнуть или остаться калекой после нападения уличных банд, дочь шестилетнюю изнасилуют с шансом в 50%, в тюрьме сидели практически все, вся работа за последние 5 лет накрылась медным тазом (и то живут за счет растительности и климата под скот). Там уровень самоубийств огромный. Для них сдохнуть - это, наконец, избавиться от страданий. Да плевать, если убьют. Вот раненым быть и потерять ноги - ну, они считают, что хватит смелости убить себя и так и говорят, хотя это не так. А за полгода можно заработать денег и выбраться из этой помойки, найти себе первую женщину в мире с хотя бы 16 и выше зубами во рту.

Пехоты у кацапов точно хватит. У них мало квалифицированных военных и мало безотказной техники и заводов раз-два и обчелся. Заводов меньше всего. Если взорвать фуру с взрывчаткой у общежития завода или сам завод с рабочими, то его не будет ближайшие 5 лет или вообще никогда, ибо там основные кадры 60-70 лет возрастом. Их убить и новых не будет. На втором месте надо бить технику с операторами и накрывать штабы и казармы. А пехоты у кацапов еще миллионы и они будут с автоматами из Северной Кореи и других стран - найдут.
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11.09.2022 20:48 Відповісти
Дмитро, убеждением и залпами Хаймерсов мы можем добиться гораздо большего (кажись плагиат)
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11.09.2022 21:16 Відповісти
...with a kind word and a gun than with a kind word alone.
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11.09.2022 21:38 Відповісти
Нельзя наказьівать, там же успешная передислокация...
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11.09.2022 19:29 Відповісти
Перепрошую... Пєрєгрупіровка
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11.09.2022 19:30 Відповісти
ротація військ теж..десь там
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11.09.2022 19:31 Відповісти
Навіщо вигадувати щось нове, якщо вже є успішно випробуване старе, з 1941 року:
- "Наши войска провели очередное выравнивание линии фронта".
Отак і вирівняли від Бреста і до самої Волги
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11.09.2022 19:36 Відповісти
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11.09.2022 19:30 Відповісти
Бердников отрицательно вступил в должность после отрицательного наступления его войск.👍
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11.09.2022 19:31 Відповісти
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11.09.2022 19:31 Відповісти
шикарна картинка!
ДЯКУЮ!

думаю, десь там, далеко Тарас дійсно сьогодні посміхається
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11.09.2022 20:40 Відповісти
Надоть стреляться, енерал!
Заманчиво жи ж!
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11.09.2022 19:33 Відповісти
Забити хєнєрала до смерті лаптями!
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11.09.2022 19:40 Відповісти
Старі втрачено при "відході", а нових ще китайці не сплели.
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11.09.2022 22:28 Відповісти
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11.09.2022 19:35 Відповісти
Гитлер, насколько я помню, к концу войны тоже в ярости снимал командиров, в т.ч. и умеющих воевать. История повторяется, а диктаторы все, если не одинаковы, то очень похожи.
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11.09.2022 19:35 Відповісти
А мав би висіти на смереці. Пощастило кацапу придушать в себе вдома бо не має бути зло не покараним.
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11.09.2022 19:36 Відповісти
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11.09.2022 19:38 Відповісти
Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности всего 15 дней
Дать хероя, срочно
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11.09.2022 19:40 Відповісти
Когда в борделе мадам Циперович падала прибіль - она меняла девочек, а не переставляла кровати. Мудрость древняя, но всегда актуальная. Или по Жванецкому - "Может что-то в консерватории подправить?"
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11.09.2022 21:47 Відповісти
А як дишав.
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11.09.2022 19:42 Відповісти
Судячи з фото цього кнура не тільки зняли з посади, а ще й руки відірвали.
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11.09.2022 19:43 Відповісти
де генерал Сичевой?
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11.09.2022 19:44 Відповісти
Надо понимать что орки знают куда едут (они врут что не знают) сознательно подписывают контракт потому что им предлагают 200-250 тыс и они знают что идут в один конец
зато верят что семья будет обеспечена в случае гибели
Так что надеяться на то что русские осознают - нет не осознают война для русских это и зароботок и идеология ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
Поэтому русских нужно уничтожать по всему фронту
А пленные также после обмена хотят идти воевать против Украины.
Так почему сразу не истребить врага без взятия в плен?
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11.09.2022 19:44 Відповісти
Потому как наших нужно обменивать. Или непонятно???
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11.09.2022 19:49 Відповісти
В борделі кроваті переставляють.
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11.09.2022 19:58 Відповісти
Москаль є москаль - нічого до ладу зробити не здатен. От навіщо знімати? Відразу вішати!
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11.09.2022 20:02 Відповісти
а чому ж зняли!?

він же тільки перегруповувся і все
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11.09.2022 20:15 Відповісти
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11.09.2022 20:17 Відповісти
Та ну! Стільки масла до каші не може бути!
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11.09.2022 21:25 Відповісти
Хєнєрала зняли з посади і посадили на пляшку )))0)0))
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11.09.2022 20:39 Відповісти
Пусть радуется, что его не повесили перед тем, как снять
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11.09.2022 20:43 Відповісти
З посади зняли, а на що посадили ?
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11.09.2022 21:29 Відповісти
На продолговатый предмет
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11.09.2022 21:50 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

·

3 ч

Интересная инфа из #Чечни. Источники КЦ сообщают, что большая партия вооруженных #кадыровцев переброшена в #Москву. Цифры называют разные от 3 до 7 тысяч. Якобы по команде Золотова. Официальных данных нет, но среди населения эта информация широко распространяется
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11.09.2022 22:36 Відповісти
почалося
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11.09.2022 22:50 Відповісти
"предыдущим командующим войсками Западного ВО генерал-лейтенантом Андреем Сычевым"

Это который в плен попал?
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12.09.2022 07:33 Відповісти
В штрафбат скотину.
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12.09.2022 13:07 Відповісти
 
 