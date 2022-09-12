Електро- та водопостачання Харкова і області відновлено на 80%, - ОП

Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

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