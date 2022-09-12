1 292 6
Електро- та водопостачання Харкова і області відновлено на 80%, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
КиївМіськБудда:
Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?
Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
bookbinder:
Це - секретний прессекретар.
У нас ще є омбудсмен, теж дуже секретний.
червона шапочка:
Президент зеленський скаже, хоч через прес-секретаря, хоч через Подоляка щось про Азовців і про вкрадену його бандою гуманітарку?