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Електро- та водопостачання Харкова і області відновлено на 80%, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харків

Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська область. Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

Також читайте: Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

  

Автор: Ірина Дашківська
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Ваша праця на сьогодні негайно звернення до світу про зброю захисту і враження. Не говорити,а атакувати прикордонні міста кацапії,
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12.09.2022 08:41 Відповісти
Кацапи влупили найдорожчими точними ракетами на приблизно 120 млн доларів, щоб виключити світло в кількох районах Харкова на 3 години
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12.09.2022 08:57 Відповісти
Заява про цей факт від сасої ОПи свідчить про те, що відновлювали електропостачання власноруч Татаров, Подоляк, Арєстовіч, Тимошенко і головнийпо електриці Єрмак. Господи, коли вже ця ОПа заметься власне виконанням своїх прямих обов'язків - забезпеченням роботи президента?
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12.09.2022 08:58 Відповісти
Дмитро Чекалкин

КиївМіськБудда:
Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?
Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
bookbinder:
Це - секретний прессекретар.
У нас ще є омбудсмен, теж дуже секретний.
червона шапочка:
Президент зеленський скаже, хоч через прес-секретаря, хоч через Подоляка щось про Азовців і про вкрадену його бандою гуманітарку?
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12.09.2022 10:14 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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12.09.2022 10:30 Відповісти
Так и будет продолжаться, пока не прилетит на такие же объекты в Белгородской, Курской и других областях России. Но, прошли 8 лет с 2014-го, и всё, что за эти годы произошло, оптимизма не вселяет.
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12.09.2022 09:23 Відповісти
 
 