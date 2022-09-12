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Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

У Кремлі заявили, що не бачать передумов для переговорів президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Ми не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів", - заявив він.

Читайте також: Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Ну на фіга це писати ? Доки не розгромлять рашистов , про перемовини треба забути ‼️

НО Е ЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА - і про неї пора говорити
Во владних кріслах сідять колобаранти ( арахамія. Ермак і т д)
Чого їх не викидають ??? Того що їх держать для перемовин , де вони здадуть Україну

ТОМУ пропоную майбутню переговорну делегацію формувати тількі із військових генералів , які робили перемогу !!! Ніких. політиків ‼️‼️‼️
СОСТАВ - ЗЕ ( Презідент) , Залужний( главком) , Кулеба , генерали ЗСУ
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12.09.2022 15:03
+14
Не вбачаєте перспективи?
Ми теж...
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12.09.2022 15:03
+11
Ше не осознали -- лупити далі - поки не дозріют.
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12.09.2022 15:02
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Жопа репне...
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12.09.2022 14:58 Відповісти
Старой 🤮70-й резиновой дупе - ***** путлерастовичу Кобзон билет на концерт прислал
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12.09.2022 15:10 Відповісти
там гума- а вона розтягується
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12.09.2022 15:44 Відповісти
Гумова дупа буде довго розтягуватись перш ніж репне 😆
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12.09.2022 15:44 Відповісти
Ой , воно ще й носом крутить
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12.09.2022 14:58 Відповісти
А чого ж клянчите?
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12.09.2022 15:16 Відповісти
хто клянчить?
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12.09.2022 15:43 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3366409/************************************************************************************************************
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12.09.2022 16:19 Відповісти
до чого неклікабельна ссиль?
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12.09.2022 16:26 Відповісти
Клянчить Зеля!
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12.09.2022 16:17 Відповісти
Сухова,чого ти прибріхуєш,як якась ***** під парканом?Де і коли Зе хотів переговорів?Перші три місяці війни-можливо,але зарез,коли стільки смертей і звірств...Де він хотів переговорів,брехуха кацапська?А пєсков хай поговорить з коником і старою клячою по житті-лавровим.Воно ж,лавров,скрізь бреше,що Україна не хоче ні про що домовлятися.
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12.09.2022 16:43 Відповісти
Забей, тут половина кремлеботов😁
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12.09.2022 22:17 Відповісти
Ше не осознали -- лупити далі - поки не дозріют.
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12.09.2022 15:02 Відповісти
Не вбачаєте перспективи?
Ми теж...
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12.09.2022 15:03 Відповісти
Ну на фіга це писати ? Доки не розгромлять рашистов , про перемовини треба забути ‼️

НО Е ЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА - і про неї пора говорити
Во владних кріслах сідять колобаранти ( арахамія. Ермак і т д)
Чого їх не викидають ??? Того що їх держать для перемовин , де вони здадуть Україну

ТОМУ пропоную майбутню переговорну делегацію формувати тількі із військових генералів , які робили перемогу !!! Ніких. політиків ‼️‼️‼️
СОСТАВ - ЗЕ ( Презідент) , Залужний( главком) , Кулеба , генерали ЗСУ
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12.09.2022 15:03 Відповісти
Точно написали-"Презідент".)))
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12.09.2022 15:45 Відповісти
Чі припрезідент ? Щось сумніваюсь
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12.09.2022 17:23 Відповісти
А мы все так надеялись и ждали пока бункерный упырь снизойдёт до подания ручки на лобызание

В общем хорошая новость
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12.09.2022 15:04 Відповісти
та ні, цією своєю традиційною брехнею касапи традиційно напускають туману на власні же пошуки переговорів.
І невідомо, чи нам всім за цим туманом щось видно. Ні, не бачимо. Але не бачимо, якщо навіть щось є...
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12.09.2022 15:16 Відповісти
з нашими керманичами - щось геть недобре..треба Залужного на перемовини..і ті організовувати або в нас (але раїсяні засцуть) або на нейтральній території..
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12.09.2022 15:41 Відповісти
Что-то от писькова в последнее время постоянные подхрюкивания про переговоры слышны. Переговоры то, переговоры сё.
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12.09.2022 15:04 Відповісти
Что то эта конченная усатая мразь сегодня сильно метлу распушила.
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12.09.2022 15:05 Відповісти
Відно з заду подгорае
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12.09.2022 15:06 Відповісти
Є повне розуміння, що ніхто назустьріч їх вимогам іти не збирається, а вони тупо впевнені, що ще можуть щось від когось вимагати. Зброд тупих, пропитих і недорозвинених. Як їх бурят-недоросток.
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12.09.2022 15:06 Відповісти
Так лошадь ваша просила,не зеленский, який сказав не буде до повного звільнення,до чтого ми клоуни?
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12.09.2022 15:06 Відповісти
Ми теж не вбачає.
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12.09.2022 15:07 Відповісти
Слава богу! На вас вся надія...
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12.09.2022 15:13 Відповісти
Sergey Fursa

7 ч. ·

Росія, після серіі болючих військових поразок, завдала удару по цивільній інфраструктурі України. Викликавши ряд локальних техногенних катастроф.

Це тероризм? Так, звичайний тероризм. Який нас не дивує.

Інше питання - навіщо. У будь яких діях є логіка. Навіть у діях росіян.

То ж, навіщо? Щоб вплинути на населення? Так. Але не на українське населення. Це дія задля пропаганди, спрямована на внутрішнього споживача.

Що зробив Путін? Розпочавши війну, він випустив джина ура-патріотичної істерики. Поставив імперіалістичну повістку першою. І почав нею підживлювати власну легітимність. І це працює. Як з Кримом колись. Але це працює тільки коли є перемога. Коли починаються поразки це прилітає назад.

Що ми побачили після блискучої операції ЗСУ у харківський області? Що побачили у Кремлі? Хвилю обурення отого самого глибинного народу, якого збудили. І обурення вже було спрямоване не на міфічних нациків з України, а на цілком реального володаря Кремля і його посіпак. Хвилю обурення викликало помпезне святкування дня Москви і відкриття в суботу якогось найбільшого колеса огляду в Європі. Новий фалісний символ старіючого диктатора. Яке відкривав особисто Путін. Дійшло до того, що якись імперіалістичні хакери то колесо зламали на наступний день.

І це мало налякати Кремль. І змусило його діяти.

Чому налякати? Який для нас найкращий сценарій? Ми викидаємо російські війська з України і це починає процес внутрішнього безладу в Росії, що призводить до громадянської війни і розпаду імперії. Це наш ідеальний сценарій. І одночасно нічний жах Кремля.

І у подіях останнів днів у Кремлі побачили ознаки такого сценарію. Поки що далекі. І лише початкові. Але ознаки. І злякалися. І зробили цей удар відчаю.

Чи допоможе? Побачимо. Російська пропаганда жваво підхопили цю тему, глузуючи і демонструючи всі величезні комплекси. Чи підхопить це глибинний народ? Побачимо. Цікаво, наскільки контрольованим є той самий глибинний нарід.

У будь-якому разі показово, хто має займатися рятуванням обличчя Путіна. Не Макрон. Не Байден. Не Україна. А Марго Сімонян і ії друзі.

То ж меньше всього цивілізованний світ має перейматися збереженням обличчя терориста.
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12.09.2022 15:15 Відповісти
Все просто знищіти економіку, промисловість, щоб країна довго відновлювалась
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12.09.2022 15:28 Відповісти
Я вже побачив. Підхопили. Ще й як.
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12.09.2022 16:17 Відповісти
Переговори-- тільки капітуляція мордору!!! Репарації, суд над владою рашкі.! Крапка!
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Порох уже у Мінську домовлявся ...
Крим , Луганщину та Донбас - москалі фактично отримали
Та їм усе мало
Мінські домовленності - похерили і пішли нові території "освобождать"...
Тепер - мінімум вихід на границі 1991 року
А ще можна дзеркально - найти українців серед козацеств - і проголосити тама 4-5 Народні Республіки
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Вали кобилі у тріщину, тупий лайняк! Повиривати язики вам, придуркам, які серуть на Пороха, "нє пріхадя в сазнаніє" - МАЛО. Ще на лобі треба клеймо "ДЕБІЛ" випалювати!
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12.09.2022 15:28 Відповісти
Так дуже цікава ідея Зеленого Клину.Може якось фантастично звучить-Непогано було б мати спільний кордон з Японією.
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12.09.2022 15:48 Відповісти
Может стоить сравнить активнейшие военные действия Пороха, когда кацапы напали на посудину транспортную под мостом своей "флотилией", и все действия Зели еще с момента прошлого года, а между прочим там было такое же скопление сил, просто такое же и они уже могли тогда напасть, когда еще джавелинов и н-лоу нам не подвезли, а рпгшки лежали на стационарных складах типа Балаклейского полигона. Чмоня мог напасть в прошлом году и США били тревогу и Байден саммит нас просто спас, пока Боневтик в Омане сапоги лизал своему хозяину, точнее псу хозяина под хвостом лизал если бы точным.

Глядя на продвижение кацапов по 50м за месяц в укрепрайоне, становится очень ясно, насколько же легко было сдержать из Бульбостана все колонны вдоль тотальных болот и уже размерзшей почвы к этому моменту. Просто рой траншеи и минируй, хрен они проедут когда-либо. Прорезал асфальт, смыл водой дорогу и все дела. А потом 24-го показывают видео, как танки едут через блокпост по ровной дороге.
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Звісно, що у таких перемовинах немає сенсу, бо путіну треба готуватися до дачі свідчень у суді Гааги
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Ну хоч в чомусь ми схожі. Ми Українці, також не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи.
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Нас (нарід) ніхто не спрошує! Спрошують Зелю, тому що Путлер знає чого от нього очікувати. Цей досвід йде ще із саун.
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12.09.2022 16:13 Відповісти
Наш зевілуписько хіба що вперед задніми копитами попре на "дагаварняк" і в один КІНЕЦЬ!
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12.09.2022 15:25 Відповісти
Навіщо це сюди ставити
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12.09.2022 15:26 Відповісти
ось таке знайшов ("Ялтинська стратегія" проливає світло на приховану частину візиту Блінкена. Відповідь Зеленсського) https://youtu.be/ZmRisU8poRk
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12.09.2022 15:26 Відповісти
В кремлі сподіваються на переговори, ви до них ще спробуйте дожить.
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12.09.2022 15:28 Відповісти
Ну і добре. Бо з такими переговорниками з нашого боку, як арахамія чи подоляк, можна втратити все!
Це ж теба було додуматися, щоб якусь неохайну арахамію ставити на чолі делегації, яка представляла Україну, а не офшор, в якому той ховав свої кошти від оподаткування (за зізнанням самої арахамії).
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12.09.2022 15:29 Відповісти
Господи, вас усі, навіть Зельц, уже відкрито посилають на х*й, про які переговори ви там плямкаєте? З террорашистами переговорів не ведуть.
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12.09.2022 15:36 Відповісти
Мені подобається позиція *******, може вже і свинопси порозумнішали трохи? Що не вбачають в перемовах Людини з моржовой звіздой, якісь перспективи порятунку копростана...
PS; Йоршик писюнкофф, раніше треба було, хромосомой ворушити!
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12.09.2022 15:44 Відповісти
Я теж не вбачаю
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12.09.2022 15:46 Відповісти
Так це ж чудово. Хай піська це ще дєрьмаку з агрохімією персонально передасть. Ні? По таємним каналам примушує злитися? А х.й на комір незалежно від обіцянок агента "козиря".
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12.09.2022 15:48 Відповісти
Арахамію на Гиляку - він у Стамбулі пропонував кацапам разрулити війну за 15 років
ВОТ ХТОСЬ ІЗ ОПОЗІЦІІ ДАЛІ ЙОМУ В РИЛО ?
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12.09.2022 17:28 Відповісти
Чесно кажучи ми теж не вбачаємо.
Стрьомно пускати ЗЕ на подібні перемовини.
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12.09.2022 15:53 Відповісти
В нормальной країні зрадникам вести перемовини не дозволяють.
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12.09.2022 16:00 Відповісти
Вам пи...дорам нихто и не предлагал переговоров,напротив -сказали на йух
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12.09.2022 16:19 Відповісти
 
 