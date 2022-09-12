Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи

У Кремлі заявили, що не бачать передумов для переговорів президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Ми не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів", - заявив він.

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