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Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кремлі заявили, що не бачать передумов для переговорів президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Ми не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів", - заявив він.
Топ коментарі
+18 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.09.2022 15:03
+14 Володимир Бондаренко b25f7ff0
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+11 Валентин Коваль
показати весь коментар12.09.2022 15:02
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Будь ласка, зачекайте...
Ми теж...
НО Е ЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА - і про неї пора говорити
Во владних кріслах сідять колобаранти ( арахамія. Ермак і т д)
Чого їх не викидають ??? Того що їх держать для перемовин , де вони здадуть Україну
ТОМУ пропоную майбутню переговорну делегацію формувати тількі із військових генералів , які робили перемогу !!! Ніких. політиків ‼️‼️‼️
СОСТАВ - ЗЕ ( Презідент) , Залужний( главком) , Кулеба , генерали ЗСУ
В общем хорошая новость
І невідомо, чи нам всім за цим туманом щось видно. Ні, не бачимо. Але не бачимо, якщо навіть щось є...
7 ч. ·
Росія, після серіі болючих військових поразок, завдала удару по цивільній інфраструктурі України. Викликавши ряд локальних техногенних катастроф.
Це тероризм? Так, звичайний тероризм. Який нас не дивує.
Інше питання - навіщо. У будь яких діях є логіка. Навіть у діях росіян.
То ж, навіщо? Щоб вплинути на населення? Так. Але не на українське населення. Це дія задля пропаганди, спрямована на внутрішнього споживача.
Що зробив Путін? Розпочавши війну, він випустив джина ура-патріотичної істерики. Поставив імперіалістичну повістку першою. І почав нею підживлювати власну легітимність. І це працює. Як з Кримом колись. Але це працює тільки коли є перемога. Коли починаються поразки це прилітає назад.
Що ми побачили після блискучої операції ЗСУ у харківський області? Що побачили у Кремлі? Хвилю обурення отого самого глибинного народу, якого збудили. І обурення вже було спрямоване не на міфічних нациків з України, а на цілком реального володаря Кремля і його посіпак. Хвилю обурення викликало помпезне святкування дня Москви і відкриття в суботу якогось найбільшого колеса огляду в Європі. Новий фалісний символ старіючого диктатора. Яке відкривав особисто Путін. Дійшло до того, що якись імперіалістичні хакери то колесо зламали на наступний день.
І це мало налякати Кремль. І змусило його діяти.
Чому налякати? Який для нас найкращий сценарій? Ми викидаємо російські війська з України і це починає процес внутрішнього безладу в Росії, що призводить до громадянської війни і розпаду імперії. Це наш ідеальний сценарій. І одночасно нічний жах Кремля.
І у подіях останнів днів у Кремлі побачили ознаки такого сценарію. Поки що далекі. І лише початкові. Але ознаки. І злякалися. І зробили цей удар відчаю.
Чи допоможе? Побачимо. Російська пропаганда жваво підхопили цю тему, глузуючи і демонструючи всі величезні комплекси. Чи підхопить це глибинний народ? Побачимо. Цікаво, наскільки контрольованим є той самий глибинний нарід.
У будь-якому разі показово, хто має займатися рятуванням обличчя Путіна. Не Макрон. Не Байден. Не Україна. А Марго Сімонян і ії друзі.
То ж меньше всього цивілізованний світ має перейматися збереженням обличчя терориста.
Крим , Луганщину та Донбас - москалі фактично отримали
Та їм усе мало
Мінські домовленності - похерили і пішли нові території "освобождать"...
Тепер - мінімум вихід на границі 1991 року
А ще можна дзеркально - найти українців серед козацеств - і проголосити тама 4-5 Народні Республіки
Глядя на продвижение кацапов по 50м за месяц в укрепрайоне, становится очень ясно, насколько же легко было сдержать из Бульбостана все колонны вдоль тотальных болот и уже размерзшей почвы к этому моменту. Просто рой траншеи и минируй, хрен они проедут когда-либо. Прорезал асфальт, смыл водой дорогу и все дела. А потом 24-го показывают видео, как танки едут через блокпост по ровной дороге.
Це ж теба було додуматися, щоб якусь неохайну арахамію ставити на чолі делегації, яка представляла Україну, а не офшор, в якому той ховав свої кошти від оподаткування (за зізнанням самої арахамії).
PS; Йоршик писюнкофф, раніше треба було, хромосомой ворушити!
ВОТ ХТОСЬ ІЗ ОПОЗІЦІІ ДАЛІ ЙОМУ В РИЛО ?
Стрьомно пускати ЗЕ на подібні перемовини.