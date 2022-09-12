Песков о встрече Зеленского и Путина: Не видим переговорной перспективы

В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Мы не видим сейчас какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - заявил он.

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