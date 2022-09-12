Эрдоган снова будет предлагать Путину встретиться с Зеленским, - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и снова предложит ему встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

Встреча Эрдогана и Путина намечена на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Как говорится, важнейшей темой встречи станет война в Украине.

"Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, повторяющий Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", - пишет Hurriyet.

Также сообщается, что одним из главных пунктов порядка на предстоящей встрече лидеров станет функционирование "зернового коридора".

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