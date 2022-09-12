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Ердоган знову пропонуватиме Путіну зустрітися із Зеленським, - турецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе перемовини з російським колегою Володимиром Путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Зустріч Ердогана і Путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Як зазначається, найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні.

"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні", - пише Hurriyet.

Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".

Читайте також: Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, - Ердоган

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
.. а чи не підгавкує тихесенько Ердогану гундосе? Бо ті переговори у Стамбулі на чолі з хламідією ніяк ні ініциатива руснявих.... Від нашого *найвеличнійшого* можна всього чекати.
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12.09.2022 10:32
+18
***** уже мабуть достал пэрдогана своими требованиями организовать встречу ))
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12.09.2022 10:23
+17
Чего суетится Эрдоган. Он понимает, если Украина победит путлера, и будет получать и в дальнейшем такую же подпитку, то турки отойдут на второй план в черноморском регионе!
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12.09.2022 10:25
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путін опущений окурок
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12.09.2022 10:23 Відповісти
***** уже мабуть достал пэрдогана своими требованиями организовать встречу ))
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12.09.2022 10:23 Відповісти
.. а чи не підгавкує тихесенько Ердогану гундосе? Бо ті переговори у Стамбулі на чолі з хламідією ніяк ні ініциатива руснявих.... Від нашого *найвеличнійшого* можна всього чекати.
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12.09.2022 10:32 Відповісти
може буть. шось він пєчальний вид на "побєдних" своїх відосіках має. мабуть злі з дерьмаком, шо ЗСУ з наступом їх підставили перед ****** і по крупному. може намагатись "искупать вину" перевоминами про мир.
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12.09.2022 10:36 Відповісти
На побігушках у *****,був кращої думки про Ердогана,вже 100 раз казали,зеленский також,зустріч після деокупаціїї на кордонах 1991
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12.09.2022 10:23 Відповісти
для начала пусть предложит касапутину свалить с УКРАИНЫ.... И свалить желательно за полярный круг...
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12.09.2022 10:24 Відповісти
Хан - Эрдоган!!! Пошёл НА Х..У...Й !!!!!!!
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12.09.2022 10:24 Відповісти
как красиво сказано...
прям стихи.
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Чего суетится Эрдоган. Он понимает, если Украина победит путлера, и будет получать и в дальнейшем такую же подпитку, то турки отойдут на второй план в черноморском регионе!
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12.09.2022 10:25 Відповісти
хрюкни
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12.09.2022 11:10 Відповісти
100% все дело в этом. Украина - в Евросоюзе и Нато. Это меняет все в регионе. Слава в Украине. Порабащенные росией и турцией народы ждут этого часа.
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12.09.2022 11:18 Відповісти
ЗАЕ*АЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.09.2022 10:27 Відповісти
запели переговорщики эрдоган и макрон
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12.09.2022 10:27 Відповісти
Зеля їх дуже просить замовити слівце перед Путлером! Хоча б одне ! "Посередине!"
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12.09.2022 11:31 Відповісти
"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив" Джерело: https://censor.net/ua/n3366530

Очередной "Минск" предлагает
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12.09.2022 10:28 Відповісти
пусть западные партнеры дадут нам хорошее противокорабельное и надо окрывать торговлю по морю
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12.09.2022 10:29 Відповісти
Нехай скільки хоче пропонує, навіть пропонує забратися з окупованих територій включно з Кримом - а ***** (і, головне, його касапи в лаптях) хрен послухають. Вони підуть (і на переговори також) тільки мінімум з підсрачника.
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12.09.2022 10:29 Відповісти
нафуй ніякого припинення вогню та хелебного перемирря до повної деокупації....ібашить русню...
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12.09.2022 10:34 Відповісти
Ердоган мабуть якусь хворобу від Макрона підхопив......
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12.09.2022 10:35 Відповісти
Із тих хвороб, які передаються контактним способом і впливають на мозок, на думку спадає лише сифіліс.
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12.09.2022 10:59 Відповісти
Макрона?) Невже ви не чули діалогу який виклали французи?
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12.09.2022 12:34 Відповісти
Нехай краще мовчить бо згадаємо що Стамбул, він ще Константинополь, він же Царград це "ісконно" українські землі. Нагадати йому що ще за багато віків до завоювання турками Константинополя він (Царград) був завойований київськими князями
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12.09.2022 10:37 Відповісти
Обнял!
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12.09.2022 11:19 Відповісти
"стійке припинення вогню" - для фуйла це якраз те що потрібно.
Ердоган-дружбан фуйла. З одного клубу.
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12.09.2022 10:37 Відповісти
жодних зустрічей і перемовин доки не вийдим на кордони 1991р. Крим нам ні путін ні хто інший так не віддасть, ***** брати боєм.
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12.09.2022 10:38 Відповісти
Едик, ***** твоя баба ты с ней и встречайся
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12.09.2022 10:39 Відповісти
Ердоган вже не зна як того їблана врятувати, щоб самому не втратити бізнес зав'язаний на рашці. Бо дружба дружбою та ЄС для Раджепа важливіше ніж *****. От і старається будь як вже це все закінчити бажано без зміни влади у самій Рашці.

Та єдине турок не розуміє. У путінської влади поняття зеків, бо вони вийшли з 90х, там все у минулому рекет чи пов'язані з ними. То ж і поняття в них такі. А по їх поняттям давати задню западло. Він просто не може відступити бо його свої ж і прикінчать.

От коли Єрдоган і ще один пацифіст із франції поймуть, до знищення Путіна стане ділом дійсно 2-3 неділь. А поки чекаємо доки хтось покаже цим довбням "Брігаду" і "Бандітский Петербург".
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12.09.2022 10:39 Відповісти
Єрдоган , якщо х..ло на зустрічі оголосить капітуляцію
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12.09.2022 10:43 Відповісти
Поки в Україні є окуповані території, до таких ініціаторів потрібно відноситись як до ворога.
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12.09.2022 10:45 Відповісти
Едик нам предлагает заключить с ****** стойкое прекращение огня. А оно нам нужно, Едик? Огонь прекращают когда нашу территорию мы освободим полностью. А не для того чтобы дать оркам закрепиться. Нужно было перед нападением ***** рассказывать чтобы он прекратил огонь и не лез в Украину. Сейчас же когода мы начали орков выбивать с Украины нам не нужно ни прекращение огня ни прекращение войны.
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12.09.2022 10:45 Відповісти
Та чего можно, если уходят с Украини вообще
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12.09.2022 10:49 Відповісти
Эрдоган, как проститутка просто отрабатывает подарки которыми его обдарило *****. а ***** ему за последние месяцы надарило не мало. И Армянию, и Сирию и контракты выгодные подписало. Теперь Эрдоган старается еще и скидку на газ хорошую у ***** получить. Тем более Эрдоган не своей Турцией торгует а хочет нашу Украину продать *****.
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12.09.2022 10:49 Відповісти
Спасибо Эрдоган за дроны. Но, не может быть ни каких переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Условия простые: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Выплата материального ущерба. Сокращение российской армии до 50 тысяч. Запрет на наличие ядерного вооружения, сокращение других видов вооружения. Раздел России на сферы влияния Украины, США, Англии, Германии, Польши и т.д. (как было в Германии в 1941г.) Отстранение путина и его окружения от власти, суд над ними и т.д.
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12.09.2022 10:53 Відповісти
Султан ердоган хоче таки бути одночасно однією дупою на два базари. Хитродупий поц забезпечує санкційну кацапію усім, чим тільки можна. Заробляє на цьому дуже добре, як посередник, і кацапня задоволена, що може купити кросівки Nike у турецьких мережах спортивного одягу, які зараз замість світових брендів, що втікли з расєі.
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12.09.2022 11:00 Відповісти
Если пердоган не требует у куйла вывести войска из Украины (и Крыма естественно), то пердоган идет накуй
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12.09.2022 11:02 Відповісти
Турок решает свои вопросы ,на скидку газа, на закуску, ЗЕ .
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12.09.2022 11:18 Відповісти
Росия согласилась на вторжение тюрков в армянские земли, а пэрдоган потакал вторжению в Украину. Они натуральные молочные братья. Диктаторы- параноики
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12.09.2022 11:23 Відповісти
Зеля такий наполегливий! Поспішає домовитися з Путінім про ярлик на князювання поки що третину країни окуповано.
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12.09.2022 11:24 Відповісти
Таке враження , що Ердоган хоче спасти путлєра від ганьби , а наша перемога , туркам не до вподоби 😠
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12.09.2022 11:40 Відповісти
Простіше. Йому дуже багато заплатили.

РФ шукає будь-який шлях вийти із війни без позору та з максимальним профітом щоб потім отримати можливість на ще одну війну.
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12.09.2022 12:33 Відповісти
Юрій Гудименко

27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

Це повна фігня. І фігня небезпечна.

Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

І наша стратегія має бути простою.

1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

Терористів знищують. Крапка.
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12.09.2022 11:42 Відповісти
відпрацьовує пердоган за здавання пуйлом вірмен азербайджану
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12.09.2022 11:55 Відповісти
Не мытьём так катанием...Достал султан до зубной боли свими пропозициями...
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12.09.2022 12:05 Відповісти
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12.09.2022 12:24 Відповісти
Це його право пропонувати, а наше відмовитись і всі довольні.
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12.09.2022 12:32 Відповісти
Для капітуляції *************?
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12.09.2022 12:36 Відповісти
Та пішов би вже він разом зі своїм ****** в дупу!
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12.09.2022 13:12 Відповісти
Надеюсь, в недалеком будущем, Украина займет место Турции в НАТО
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12.09.2022 13:17 Відповісти
Бусурман хоче домовитися про халяву - отримувати українське збіжжя за безцінь (з "відкатами" для зеленського і К", звісно...) і продавати його арабам і неграм за золото. А ***** щоб цьому не заважало (поки все збіжжя з України не вивезуть, звісно, а потім - пиз.ячте хахлів, як можете...). І цьому бусурману, як відомо, глибоко насрати на ембарго і обмеження на закупку нафти в кацапстану.
Тому не можна жодному слову вірити кацапу і бусурману. Читайте історію...
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12.09.2022 14:07 Відповісти
 
 