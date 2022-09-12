Ердоган знову пропонуватиме Путіну зустрітися із Зеленським, - турецькі ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе перемовини з російським колегою Володимиром Путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Hurriyet.
Зустріч Ердогана і Путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Як зазначається, найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні.
"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні", - пише Hurriyet.
Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".
Будь ласка, зачекайте...
прям стихи.
Очередной "Минск" предлагает
Ердоган-дружбан фуйла. З одного клубу.
Та єдине турок не розуміє. У путінської влади поняття зеків, бо вони вийшли з 90х, там все у минулому рекет чи пов'язані з ними. То ж і поняття в них такі. А по їх поняттям давати задню западло. Він просто не може відступити бо його свої ж і прикінчать.
От коли Єрдоган і ще один пацифіст із франції поймуть, до знищення Путіна стане ділом дійсно 2-3 неділь. А поки чекаємо доки хтось покаже цим довбням "Брігаду" і "Бандітский Петербург".
РФ шукає будь-який шлях вийти із війни без позору та з максимальним профітом щоб потім отримати можливість на ще одну війну.
27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.
Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.
Це повна фігня. І фігня небезпечна.
Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.
Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?
Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.
І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.
Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.
Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.
І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.
І наша стратегія має бути простою.
1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.
2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.
3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.
4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.
Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.
Терористів знищують. Крапка.
Тому не можна жодному слову вірити кацапу і бусурману. Читайте історію...