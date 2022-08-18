УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 930 65

Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, - Ердоган

зеленський,ердоган,гутерріш

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вірить, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів. При цьому шлях до цього столу, на його думку, проходить через параметри стамбульської зернової угоди.

Таку заяву Ердоган зробив на пресконференції у Львові за результатами тристоронньої зустрічі з президентом Зеленським і генсеком ООН Гутеррішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Головне - визначити шлях до столу перегорів", - сказав президент.

На тристоронній зустрічі, за його словами, розглянули використання позитивної атмосфери стамбульської зернової угоди для досягнення сталого миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин

"Місяць тому історична спільна робота над зерновою угодою мала позитивний вплив. Зернову угоду вітав весь світі", - заявив він.

Ердоган висловив готовність бути посередником у мирних переговорах.

Усі сьогоднішні питання він планує обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Лідер Туреччини висловив співчуття жертва обстрілу у Харкові і сказав, що занепокоєний ситуацією довкола ЗАЕС: "Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль".

Також читайте: Підписано меморандум щодо участі Туреччини у повоєнній відбудові інфраструктури України, - ОП

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Тристороння зустріч тривала близько 40 хвилин.

Автор: 

Львів (3149) Ердоган Реджеп Таїп (984) переговори з Росією (1445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+70
показати весь коментар
18.08.2022 19:58 Відповісти
+43
****** вже.
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
+30
чегото Турция не спешит за стол переговоров в Сирии... с курдами... или таки спешит???
показати весь коментар
18.08.2022 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****** вже.
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Верю что будут не переговоры а капитуляция свинособак
показати весь коментар
18.08.2022 20:02 Відповісти
Повна і беззастережна капітуляція Срашки за столом влаштовує. Тільки так. Інакше нам п... да-ла-да.
показати весь коментар
18.08.2022 20:30 Відповісти
Переговоры должны проходить на острове Тузла.
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Лучше в Крыму, под нашим флагом и переговорная группа из болота в клетке.
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 19:58 Відповісти
pri tom on bil pridelno jasen i kratok
показати весь коментар
18.08.2022 20:00 Відповісти
талантливый дипломат!
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Він такий же балбес як Лукашенко.
показати весь коментар
18.08.2022 19:59 Відповісти
А на столе переговоров будут шашлыки или того блины со счями?
показати весь коментар
18.08.2022 19:59 Відповісти
Еще один "миротворец" по поручению ***** приехал.
показати весь коментар
18.08.2022 19:59 Відповісти
ердаган усатий таракан ( зелічка)
показати весь коментар
18.08.2022 20:00 Відповісти
Переговори веди з курдами
показати весь коментар
18.08.2022 20:00 Відповісти
ПНХ-ЕРД!
показати весь коментар
18.08.2022 20:01 Відповісти
в кого перетворився єрдоган в собачку бігающа за ******-"Усі сьогоднішні питання він планує обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним"
показати весь коментар
18.08.2022 20:01 Відповісти
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1560261345081114627 3 ч

Телеканал НТВ, со ссылкой на "источники в правительстве РФ", сообщил, что президент Турции Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем потребует временного прекращения огня, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными
показати весь коментар
18.08.2022 20:02 Відповісти
А на х*я тут цитувати фейки з ********** помийки
показати весь коментар
18.08.2022 20:49 Відповісти
А за столом будет тазик турецких помидоров.
показати весь коментар
18.08.2022 20:02 Відповісти
чегото Турция не спешит за стол переговоров в Сирии... с курдами... или таки спешит???
показати весь коментар
18.08.2022 20:02 Відповісти
Да ей пох..
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Эрдоган ведет себя как наш Кучма в свое время. Экономика держится на тотальной коррупции. Внешняя политика многовекторности и нашим и вашим. Всем неугодным внутри станы закрыты рты. Турки после Эрдогана еще будут долго расхлебывать плоды такой политики, ка мы расхлебываем.
показати весь коментар
18.08.2022 20:05 Відповісти
ото й тільки чути - зерно зерно зерно

це тупо єдине що хвилює?? інші питання ні??

а якщо без зерна..нехай уявляють, що його немає у нас..русня спалила..і соняшник і кукурудзу, рапс туди ж
показати весь коментар
18.08.2022 20:05 Відповісти
Хйло помнится тоже поприветствовал ракетами "договоренности". а его, взаимно, пока, - никто. упущение, некультурно прямо сказать.
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
закінчиться тим, що пЕрдоган таки напроситься на санкції від США та Європи
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Ну сукі.Говорять не за життя людей,зброю.а за елементарну торгівлю зерном.Бо там відкати великі.
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Когда выбьем кацапо-фашистов со всей территории Украины. тогда будут переговоры.
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Бач, який розумний поради роздавати, а сам чомусь російський воєнний літак збив над своєю територією без усяких перемовин.
показати весь коментар
18.08.2022 20:07 Відповісти
То був удар в спину, повинен ще повторити.
показати весь коментар
18.08.2022 21:39 Відповісти
За столом "зерновых переговоров" крупные куски достались падишаху и бункерному,а Украине крошки с этого стола,но падишах об этом скромно умолчал.
показати весь коментар
18.08.2022 20:07 Відповісти
И шо перегаваривать будем?
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
Пердоган.Війна закінчиться на границях України ,до рашистської окупації 2014 року ,які визнані всією світовою спільнотою,Так цього хоче український народ
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
А офицальные спичи на пресс-конференции шо, засекречены для украинского народа? Шоб Зеленский еще не втратыв несколько мильярдов долларов.
Хто-то удивляется, шо Украине не юают лэнд-лиз?
А я удивлен, шо до сих пор еще дают оружие хоть какое-то...
Зеленая чума!
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
Тільки на умовах Украіни можуть відбутися переговори , крапка😠
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
Шлях до столу через зернові угоди. Це якийсь пздц. Пнх і якорь в жопу, таїп еректовіч.
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
мона представить, сидит щас старый пердуган на погранпереходе и погранцы грозят поставить ему в паспорт депорт и выписать 5 тыщ гривен штрафа. )) привычка ))
показати весь коментар
18.08.2022 20:09 Відповісти
Да шо вы говорите? Так вот куйло взял и ушел с захваченных территорий. Пердоган пошел наюх.
показати весь коментар
18.08.2022 20:10 Відповісти
Ну если переговоры будут проходить на фоне куйла болтающегося в петле то может быть.
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
Султан упивается тем, что потомки козаков не письмо пишут про чорта армянського и голую жопу с ежиком, а просют и просют....
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
Глядя за зеленого долбодятла падишах уверен,что может порешать что угодно!
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину
Бутусов а слабо висвітить і позицію президента Зеленського
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
Эрдоган уже об зеленую вонючку ноги вытер - сам дал интервью и сам рассказал про переговоры. Нашего "пыаниста" там не было, или его никто не слушал...
Кулеба - поменяй памперсы! Президенту и себе...
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
Як би Зеленський та Ердоган разом з ООН не намагалися все "залагодити" за столом.. у них нічого не вийде.
Є набагато більші гравці і банкувати ні Путін ні Ердоган не зможуть.
Україна має один шлях. Це - війна до повного, як мінімум, вигнання кацапів зі своєї території.
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Ердоган вирішив зіграти "по-крупному". Ню-ню. Чомусь думав що він розумніший.
показати весь коментар
18.08.2022 20:15 Відповісти
Ну мля, одні переговорники, а дать в рило путлеру так і нема кому!
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
таки да. Берётся стол переговоров, и на нём подписывается капитуляция. Можем еще японцев пригласить, шоб два раза не вставать.
показати весь коментар
18.08.2022 20:20 Відповісти
Да ПНХ с такой позитивной атмосферой. Ты или издеваешься или живешь в каком то своем мире вместе с ******
показати весь коментар
18.08.2022 20:28 Відповісти
З 2014 року ведуться переговори! То Порошенко, то Кучмо, то Зеленський все на поступки йшли дякуючи прикормленій сучці меркель. І шо? Побачили чим скінчились переговори?
Можливо, можливо путло і виведе війська, але для того, щоби вони набрались сили,військового досвіду і рвонули на українську землю з більш сильнішім напором.
показати весь коментар
18.08.2022 20:28 Відповісти
Где Борис Джонсон? Нужно опять срочно приехать и выбить дурь из головы нашего Верховного, которому напихали эти сраные *************.
показати весь коментар
18.08.2022 20:30 Відповісти
"Позитивний вплив", пилять.

Диктатура азійського типу, як найвище мірило хитродупості (і людиноненависництва теж), має зникнути з лиця Землі як феномен. Мова про будь-які диктатури з принципом "чєловєк нічто, гасударство всьо".

Напевно, зараз у світі відбувається боротьба за те, яким буде світ наступні 100 років.
показати весь коментар
18.08.2022 20:42 Відповісти
Гнать в шею азиатских ханов пэрдогана и ильхлама. Они с путлером одно целое. А один из крымских народов - троянский конь.
показати весь коментар
19.08.2022 01:20 Відповісти
Про що можна домовлятись з тим, хто прийшов тебе вбити?
показати весь коментар
18.08.2022 21:17 Відповісти
я, наприклад, у дитинстві вірила у діда мороза, але потім це минуло...
показати весь коментар
18.08.2022 21:25 Відповісти
ердоган,а ти з терористами сідаєш за стіл переговорів?
показати весь коментар
18.08.2022 21:49 Відповісти
Нема слів , тільки одні вирази
показати весь коментар
18.08.2022 22:09 Відповісти
Война в Украине в значительной степени идёт из за природных ресурсов, плодородных почв и запасов питьевой воды и полезных ископаемых а также очень выгодного географического положения. И ещё ленивые и пьющие кацапы хотят что бы мы на них пахали и кормили их. Фашизм, нацизм, бандеровцы это сказка для дебильного и зомбированного мордорского населения. А деятели просто унюхали бабосики.
показати весь коментар
18.08.2022 22:42 Відповісти
Гарно трендить Ердоган, як високоякісний політик.
Яка це війна закінчилась перемовинами, Корея по 40 паралелі ?
Та манав я таке закінчення - Крим і Донбас повинні бути під 100 % контролем України
показати весь коментар
18.08.2022 23:00 Відповісти
Пішов у дупу.
показати весь коментар
19.08.2022 00:20 Відповісти
Слухай, Ердоган, от якби твій народ вбивали і гвалтували дітей, ти би хотів переговорів?
показати весь коментар
19.08.2022 04:44 Відповісти
Спектакль этих двух гастролеров в Киев длился 40 мин на троих+время на переводчиков
показати весь коментар
19.08.2022 04:46 Відповісти
Любые переговоры с питерской гопотой всегда заканчиваются войной...
показати весь коментар
19.08.2022 06:15 Відповісти
Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів ...

...посеред руїн кремля! 👍✌️😆
показати весь коментар
19.08.2022 11:29 Відповісти
 
 