Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вірить, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів. При цьому шлях до цього столу, на його думку, проходить через параметри стамбульської зернової угоди.

Таку заяву Ердоган зробив на пресконференції у Львові за результатами тристоронньої зустрічі з президентом Зеленським і генсеком ООН Гутеррішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Головне - визначити шлях до столу перегорів", - сказав президент.

На тристоронній зустрічі, за його словами, розглянули використання позитивної атмосфери стамбульської зернової угоди для досягнення сталого миру.

"Місяць тому історична спільна робота над зерновою угодою мала позитивний вплив. Зернову угоду вітав весь світі", - заявив він.

Ердоган висловив готовність бути посередником у мирних переговорах.

Усі сьогоднішні питання він планує обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Лідер Туреччини висловив співчуття жертва обстрілу у Харкові і сказав, що занепокоєний ситуацією довкола ЗАЕС: "Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль".

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Тристороння зустріч тривала близько 40 хвилин.