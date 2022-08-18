Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вірить, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів. При цьому шлях до цього столу, на його думку, проходить через параметри стамбульської зернової угоди.
Таку заяву Ердоган зробив на пресконференції у Львові за результатами тристоронньої зустрічі з президентом Зеленським і генсеком ООН Гутеррішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Головне - визначити шлях до столу перегорів", - сказав президент.
На тристоронній зустрічі, за його словами, розглянули використання позитивної атмосфери стамбульської зернової угоди для досягнення сталого миру.
"Місяць тому історична спільна робота над зерновою угодою мала позитивний вплив. Зернову угоду вітав весь світі", - заявив він.
Ердоган висловив готовність бути посередником у мирних переговорах.
Усі сьогоднішні питання він планує обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Лідер Туреччини висловив співчуття жертва обстрілу у Харкові і сказав, що занепокоєний ситуацією довкола ЗАЕС: "Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль".
Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.
Тристороння зустріч тривала близько 40 хвилин.
@Zn_Portnova
·
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1560261345081114627 3 ч
Телеканал НТВ, со ссылкой на "источники в правительстве РФ", сообщил, что президент Турции Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем потребует временного прекращения огня, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными
це тупо єдине що хвилює?? інші питання ні??
а якщо без зерна..нехай уявляють, що його немає у нас..русня спалила..і соняшник і кукурудзу, рапс туди ж
Хто-то удивляется, шо Украине не юают лэнд-лиз?
А я удивлен, шо до сих пор еще дают оружие хоть какое-то...
Зеленая чума!
Бутусов а слабо висвітить і позицію президента Зеленського
Кулеба - поменяй памперсы! Президенту и себе...
Є набагато більші гравці і банкувати ні Путін ні Ердоган не зможуть.
Україна має один шлях. Це - війна до повного, як мінімум, вигнання кацапів зі своєї території.
Можливо, можливо путло і виведе війська, але для того, щоби вони набрались сили,військового досвіду і рвонули на українську землю з більш сильнішім напором.
Диктатура азійського типу, як найвище мірило хитродупості (і людиноненависництва теж), має зникнути з лиця Землі як феномен. Мова про будь-які диктатури з принципом "чєловєк нічто, гасударство всьо".
Напевно, зараз у світі відбувається боротьба за те, яким буде світ наступні 100 років.
Яка це війна закінчилась перемовинами, Корея по 40 паралелі ?
Та манав я таке закінчення - Крим і Донбас повинні бути під 100 % контролем України
...посеред руїн кремля! 👍✌️😆