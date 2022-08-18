Верю, что война в Украине закончится за столом переговоров, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит, что война в Украине окончится за столом переговоров. При этом путь к этому столу, по его мнению, проходит через параметры стамбульского зернового соглашения.
Такое заявление Эрдоган сделал на пресс-конференции во Львове по результатам трехсторонней встречи с президентом Зеленским и генсеком ООН Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Главное – определить путь к столу переговоров", - сказал президент.
На трехсторонней встрече, по его словам, было рассмотрено использование положительной атмосферы стамбульского зернового соглашения для достижения устойчивого мира.
"Месяц назад историческая совместная работа над зерновым соглашением оказала положительное влияние. Зерновое соглашение приветствовал весь мир", - заявил он.
Эрдоган выразил готовность быть посредником в мирных переговорах.
Все сегодняшние вопросы он намерен обсудить на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидер Турции выразил сожаление жертвам обстрела в Харькове и сказал, что обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС: "Мы не хотим пережить еще один Чернобыль".
Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.
Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.
@Zn_Portnova
·
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1560261345081114627 3 ч
Телеканал НТВ, со ссылкой на "источники в правительстве РФ", сообщил, что президент Турции Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем потребует временного прекращения огня, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными
це тупо єдине що хвилює?? інші питання ні??
а якщо без зерна..нехай уявляють, що його немає у нас..русня спалила..і соняшник і кукурудзу, рапс туди ж
Хто-то удивляется, шо Украине не юают лэнд-лиз?
А я удивлен, шо до сих пор еще дают оружие хоть какое-то...
Зеленая чума!
Бутусов а слабо висвітить і позицію президента Зеленського
Кулеба - поменяй памперсы! Президенту и себе...
Є набагато більші гравці і банкувати ні Путін ні Ердоган не зможуть.
Україна має один шлях. Це - війна до повного, як мінімум, вигнання кацапів зі своєї території.
Можливо, можливо путло і виведе війська, але для того, щоби вони набрались сили,військового досвіду і рвонули на українську землю з більш сильнішім напором.
Диктатура азійського типу, як найвище мірило хитродупості (і людиноненависництва теж), має зникнути з лиця Землі як феномен. Мова про будь-які диктатури з принципом "чєловєк нічто, гасударство всьо".
Напевно, зараз у світі відбувається боротьба за те, яким буде світ наступні 100 років.
Яка це війна закінчилась перемовинами, Корея по 40 паралелі ?
Та манав я таке закінчення - Крим і Донбас повинні бути під 100 % контролем України
...посеред руїн кремля! 👍✌️😆