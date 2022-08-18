РУС
Верю, что война в Украине закончится за столом переговоров, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит, что война в Украине окончится за столом переговоров. При этом путь к этому столу, по его мнению, проходит через параметры стамбульского зернового соглашения.

Такое заявление Эрдоган сделал на пресс-конференции во Львове по результатам трехсторонней встречи с президентом Зеленским и генсеком ООН Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Главное – определить путь к столу переговоров", - сказал президент.

На трехсторонней встрече, по его словам, было рассмотрено использование положительной атмосферы стамбульского зернового соглашения для достижения устойчивого мира.

Читайте также: Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский

"Месяц назад историческая совместная работа над зерновым соглашением оказала положительное влияние. Зерновое соглашение приветствовал весь мир", - заявил он.

Эрдоган выразил готовность быть посредником в мирных переговорах.

Все сегодняшние вопросы он намерен обсудить на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидер Турции выразил сожаление жертвам обстрела в Харькове и сказал, что обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС: "Мы не хотим пережить еще один Чернобыль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины, - ОП

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.

18.08.2022 19:58
****** вже.
18.08.2022 19:57
чегото Турция не спешит за стол переговоров в Сирии... с курдами... или таки спешит???
18.08.2022 20:02
****** вже.
18.08.2022 19:57
Верю что будут не переговоры а капитуляция свинособак
18.08.2022 20:02
Повна і беззастережна капітуляція Срашки за столом влаштовує. Тільки так. Інакше нам п... да-ла-да.
18.08.2022 20:30
Переговоры должны проходить на острове Тузла.
18.08.2022 19:57
Лучше в Крыму, под нашим флагом и переговорная группа из болота в клетке.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:11
18.08.2022 19:58
pri tom on bil pridelno jasen i kratok
18.08.2022 20:00
талантливый дипломат!
18.08.2022 20:06
Він такий же балбес як Лукашенко.
18.08.2022 19:59
А на столе переговоров будут шашлыки или того блины со счями?
18.08.2022 19:59
Еще один "миротворец" по поручению ***** приехал.
18.08.2022 19:59
ердаган усатий таракан ( зелічка)
18.08.2022 20:00
Переговори веди з курдами
18.08.2022 20:00
ПНХ-ЕРД!
18.08.2022 20:01
в кого перетворився єрдоган в собачку бігающа за ******-"Усі сьогоднішні питання він планує обговорити на наступній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним"
18.08.2022 20:01
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1560261345081114627 3 ч

Телеканал НТВ, со ссылкой на "источники в правительстве РФ", сообщил, что президент Турции Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем потребует временного прекращения огня, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными
18.08.2022 20:02
А на х*я тут цитувати фейки з ********** помийки
показать весь комментарий
18.08.2022 20:49
А за столом будет тазик турецких помидоров.
18.08.2022 20:02
чегото Турция не спешит за стол переговоров в Сирии... с курдами... или таки спешит???
18.08.2022 20:02
Да ей пох..
18.08.2022 20:06
Эрдоган ведет себя как наш Кучма в свое время. Экономика держится на тотальной коррупции. Внешняя политика многовекторности и нашим и вашим. Всем неугодным внутри станы закрыты рты. Турки после Эрдогана еще будут долго расхлебывать плоды такой политики, ка мы расхлебываем.
18.08.2022 20:05
ото й тільки чути - зерно зерно зерно

це тупо єдине що хвилює?? інші питання ні??

а якщо без зерна..нехай уявляють, що його немає у нас..русня спалила..і соняшник і кукурудзу, рапс туди ж
18.08.2022 20:05
Хйло помнится тоже поприветствовал ракетами "договоренности". а его, взаимно, пока, - никто. упущение, некультурно прямо сказать.
18.08.2022 20:06
закінчиться тим, що пЕрдоган таки напроситься на санкції від США та Європи
18.08.2022 20:06
Ну сукі.Говорять не за життя людей,зброю.а за елементарну торгівлю зерном.Бо там відкати великі.
18.08.2022 20:06
Когда выбьем кацапо-фашистов со всей территории Украины. тогда будут переговоры.
18.08.2022 20:06
Бач, який розумний поради роздавати, а сам чомусь російський воєнний літак збив над своєю територією без усяких перемовин.
18.08.2022 20:07
То був удар в спину, повинен ще повторити.
18.08.2022 21:39
За столом "зерновых переговоров" крупные куски достались падишаху и бункерному,а Украине крошки с этого стола,но падишах об этом скромно умолчал.
18.08.2022 20:07
И шо перегаваривать будем?
18.08.2022 20:08
Пердоган.Війна закінчиться на границях України ,до рашистської окупації 2014 року ,які визнані всією світовою спільнотою,Так цього хоче український народ
18.08.2022 20:08
А офицальные спичи на пресс-конференции шо, засекречены для украинского народа? Шоб Зеленский еще не втратыв несколько мильярдов долларов.
Хто-то удивляется, шо Украине не юают лэнд-лиз?
А я удивлен, шо до сих пор еще дают оружие хоть какое-то...
Зеленая чума!
18.08.2022 20:08
Тільки на умовах Украіни можуть відбутися переговори , крапка😠
18.08.2022 20:08
Шлях до столу через зернові угоди. Це якийсь пздц. Пнх і якорь в жопу, таїп еректовіч.
18.08.2022 20:08
мона представить, сидит щас старый пердуган на погранпереходе и погранцы грозят поставить ему в паспорт депорт и выписать 5 тыщ гривен штрафа. )) привычка ))
18.08.2022 20:09
Да шо вы говорите? Так вот куйло взял и ушел с захваченных территорий. Пердоган пошел наюх.
18.08.2022 20:10
Ну если переговоры будут проходить на фоне куйла болтающегося в петле то может быть.
18.08.2022 20:11
Султан упивается тем, что потомки козаков не письмо пишут про чорта армянського и голую жопу с ежиком, а просют и просют....
18.08.2022 20:12
Глядя за зеленого долбодятла падишах уверен,что может порешать что угодно!
18.08.2022 20:12
Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину
Бутусов а слабо висвітить і позицію президента Зеленського
18.08.2022 20:12 Ответить
Эрдоган уже об зеленую вонючку ноги вытер - сам дал интервью и сам рассказал про переговоры. Нашего "пыаниста" там не было, или его никто не слушал...
Кулеба - поменяй памперсы! Президенту и себе...
18.08.2022 20:12
Як би Зеленський та Ердоган разом з ООН не намагалися все "залагодити" за столом.. у них нічого не вийде.
Є набагато більші гравці і банкувати ні Путін ні Ердоган не зможуть.
Україна має один шлях. Це - війна до повного, як мінімум, вигнання кацапів зі своєї території.
18.08.2022 20:14
Ердоган вирішив зіграти "по-крупному". Ню-ню. Чомусь думав що він розумніший.
18.08.2022 20:15
Ну мля, одні переговорники, а дать в рило путлеру так і нема кому!
18.08.2022 20:18
таки да. Берётся стол переговоров, и на нём подписывается капитуляция. Можем еще японцев пригласить, шоб два раза не вставать.
18.08.2022 20:20
Да ПНХ с такой позитивной атмосферой. Ты или издеваешься или живешь в каком то своем мире вместе с ******
18.08.2022 20:28
З 2014 року ведуться переговори! То Порошенко, то Кучмо, то Зеленський все на поступки йшли дякуючи прикормленій сучці меркель. І шо? Побачили чим скінчились переговори?
Можливо, можливо путло і виведе війська, але для того, щоби вони набрались сили,військового досвіду і рвонули на українську землю з більш сильнішім напором.
18.08.2022 20:28
Где Борис Джонсон? Нужно опять срочно приехать и выбить дурь из головы нашего Верховного, которому напихали эти сраные *************.
18.08.2022 20:30
"Позитивний вплив", пилять.

Диктатура азійського типу, як найвище мірило хитродупості (і людиноненависництва теж), має зникнути з лиця Землі як феномен. Мова про будь-які диктатури з принципом "чєловєк нічто, гасударство всьо".

Напевно, зараз у світі відбувається боротьба за те, яким буде світ наступні 100 років.
18.08.2022 20:42
Гнать в шею азиатских ханов пэрдогана и ильхлама. Они с путлером одно целое. А один из крымских народов - троянский конь.
19.08.2022 01:20
Про що можна домовлятись з тим, хто прийшов тебе вбити?
18.08.2022 21:17
я, наприклад, у дитинстві вірила у діда мороза, але потім це минуло...
18.08.2022 21:25
ердоган,а ти з терористами сідаєш за стіл переговорів?
18.08.2022 21:49
Нема слів , тільки одні вирази
18.08.2022 22:09
Война в Украине в значительной степени идёт из за природных ресурсов, плодородных почв и запасов питьевой воды и полезных ископаемых а также очень выгодного географического положения. И ещё ленивые и пьющие кацапы хотят что бы мы на них пахали и кормили их. Фашизм, нацизм, бандеровцы это сказка для дебильного и зомбированного мордорского населения. А деятели просто унюхали бабосики.
18.08.2022 22:42
Гарно трендить Ердоган, як високоякісний політик.
Яка це війна закінчилась перемовинами, Корея по 40 паралелі ?
Та манав я таке закінчення - Крим і Донбас повинні бути під 100 % контролем України
18.08.2022 23:00
Пішов у дупу.
19.08.2022 00:20
Слухай, Ердоган, от якби твій народ вбивали і гвалтували дітей, ти би хотів переговорів?
19.08.2022 04:44
Спектакль этих двух гастролеров в Киев длился 40 мин на троих+время на переводчиков
19.08.2022 04:46
Любые переговоры с питерской гопотой всегда заканчиваются войной...
19.08.2022 06:15
Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів ...

...посеред руїн кремля! 👍✌️😆
19.08.2022 11:29
 
 