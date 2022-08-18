Верю, что война в Украине закончится за столом переговоров, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит, что война в Украине окончится за столом переговоров. При этом путь к этому столу, по его мнению, проходит через параметры стамбульского зернового соглашения.

Такое заявление Эрдоган сделал на пресс-конференции во Львове по результатам трехсторонней встречи с президентом Зеленским и генсеком ООН Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Главное – определить путь к столу переговоров", - сказал президент.

На трехсторонней встрече, по его словам, было рассмотрено использование положительной атмосферы стамбульского зернового соглашения для достижения устойчивого мира.

"Месяц назад историческая совместная работа над зерновым соглашением оказала положительное влияние. Зерновое соглашение приветствовал весь мир", - заявил он.

Эрдоган выразил готовность быть посредником в мирных переговорах.

Все сегодняшние вопросы он намерен обсудить на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидер Турции выразил сожаление жертвам обстрела в Харькове и сказал, что обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС: "Мы не хотим пережить еще один Чернобыль".

Напомним, 18 августа во Львов прибыли президенты Украины Владимир Зеленский и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов накануне.

Трехсторонняя встреча продолжалась около 40 минут.