Під час окупації Ізюма загинули щонайменше тисяча жителів, - депутат Стрельник

Щонайменше тисяча мешканців Ізюма загинула внаслідок російських обстрілів і авіаударів, але ще більше – через ненадання медичної допомоги та відсутність ліків.

Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформація щодо жертв окупації потребує уточнення, бо загарбники намагалися приховати свої злочини. За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували", - розповів він.

За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські окупанти розграбували всі аптеки.

"Питання ліків якраз зараз стоїть найгостріше, а також госпіталізація тих мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги. Ці питання першочергові", - наголосив депутат.

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