Під час окупації Ізюма загинули щонайменше тисяча жителів, - депутат Стрельник
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Щонайменше тисяча мешканців Ізюма загинула внаслідок російських обстрілів і авіаударів, але ще більше – через ненадання медичної допомоги та відсутність ліків.
Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Інформація щодо жертв окупації потребує уточнення, бо загарбники намагалися приховати свої злочини. За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували", - розповів він.
За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські окупанти розграбували всі аптеки.
"Питання ліків якраз зараз стоїть найгостріше, а також госпіталізація тих мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги. Ці питання першочергові", - наголосив депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Скинуть людям еды и воды с дронов и дронами с камерами реалтайм видео летать по улицам на низкой высоте (нужна антенна на высоте на воздушном шаре или змее, например, притом 2-3 частот сразу на управление, телеметрию и аналоговую камеру разделить каналы, чтобы помех не было). Зачищать город надо долго. К тому же они в Чернобыле были, а там лаборатория с пробниками была разграблена. Они могли ампулу достать из контейнера и вылить в водоснабжение, например. Это смертельно опасная вещь и делается тоже за 5 минут.
Плюс надо молчать, кацапы конечно на все телеграм каналы подписаны и арта, если и она не убежала, уже наведена на площади центральные и пристреляна. Ждут команды в любой момент открыть огонь. Нужна задержка многочасовая или суточная даже.
Их надо брать за шкирку и под дулом автомата выводить из деревни. При этом предоставив неплохого качества жилье, в том числе и принудительно сдав в аренду покинутые квартиры тех, кто уехал из страны, но следя за их диверсионной деятельностью. А властям надо было еще до войны в первую очередь уничтожить списки владения огнестрелом в отделениях и у тех, кто организацией охоты занимается, а также свернуть все плакаты в школах с нашими героями. Всю документацию уничтожить. До войны, спокойно, но быстро. Этого сделано не было.
І дурне як пень.
Можна не сумніватися, що помститься!
Он добавил, что сообщение о смерти Сальдо также удалил и другой херсонский коллаборант - Кирилл Стремоусов.
"Стремоусов тоже удалил сообщение. Почему?", - спросил украинский активист.
12.09.22 14.22
Вундеркинд?
І не знаєте, що студенти ВНЗ, в яких ВК відсутня, можуть навчатись в інших ВНЗ, в яких вона є, на платній основі?
У неділю ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм. Повідомляється, що жінок побили за те, що ті слухали українську музику.