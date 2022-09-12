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Під час окупації Ізюма загинули щонайменше тисяча жителів, - депутат Стрельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Щонайменше тисяча мешканців Ізюма загинула внаслідок російських обстрілів і авіаударів, але ще більше – через ненадання медичної допомоги та відсутність ліків.

Про це заявив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інформація щодо жертв окупації потребує уточнення, бо загарбники намагалися приховати свої злочини. За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади, вони не функціонували", - розповів він.

За його словами, доступ до ліків був обмежений, російські окупанти розграбували всі аптеки.

"Питання ліків якраз зараз стоїть найгостріше, а також госпіталізація тих мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги. Ці питання першочергові", - наголосив депутат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
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12.09.2022 15:57
+23
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12.09.2022 15:59
+16
Ну и какие после всех преступлений могут быть переговоры с рашистами? Никакие переговоры не будут для Украины положительными. Десятки тысяч убитых и околоченных, тысячи разрушенных жилых домов и предприятий. Десятки тысяч разграбленных хозяйств. Кто за все это ответит?
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12.09.2022 15:53
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Максим а где ты был в период с захвата и до освобождения Изюма
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12.09.2022 15:49 Відповісти
він зараз в ЗСУ воює. Де - не сказав. Дивися опозиційні телеканали - Еспресо, Прямий, 5-тий.
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12.09.2022 18:10 Відповісти
Мало данных по освобожденным населенным пунктам. Скорее всего не успевают ни военные ни нацгвардия ни полиция, как и военная администрация.
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12.09.2022 15:49 Відповісти
И нечего им тут делать. Растяжки поставить или раскидать лепестки - пятиминутное дело. Конечно же это было сделано. В подвале кацап может сидеть 3 недели спокойно, как этот русский из Чечни, который на телефон снимал. Мирных жителей может держать под оружием, возьмет сына в заложники, пока его родители скажут, что дом чистый и все дела.

Скинуть людям еды и воды с дронов и дронами с камерами реалтайм видео летать по улицам на низкой высоте (нужна антенна на высоте на воздушном шаре или змее, например, притом 2-3 частот сразу на управление, телеметрию и аналоговую камеру разделить каналы, чтобы помех не было). Зачищать город надо долго. К тому же они в Чернобыле были, а там лаборатория с пробниками была разграблена. Они могли ампулу достать из контейнера и вылить в водоснабжение, например. Это смертельно опасная вещь и делается тоже за 5 минут.

Плюс надо молчать, кацапы конечно на все телеграм каналы подписаны и арта, если и она не убежала, уже наведена на площади центральные и пристреляна. Ждут команды в любой момент открыть огонь. Нужна задержка многочасовая или суточная даже.
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12.09.2022 15:59 Відповісти
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12.09.2022 15:51 Відповісти
Ну и какие после всех преступлений могут быть переговоры с рашистами? Никакие переговоры не будут для Украины положительными. Десятки тысяч убитых и околоченных, тысячи разрушенных жилых домов и предприятий. Десятки тысяч разграбленных хозяйств. Кто за все это ответит?
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12.09.2022 15:53 Відповісти
Переговори про капітуляцію та репарації від кацапів
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12.09.2022 15:54 Відповісти
Это, к сожалению, фантазии. Нет объявления войны, не будет и капитуляции. Не будет и репараций.. Параша распадется на клочки. С кого получать будем? Москали так уже неоднократно весь мир дурили Дальневосточными, закавказкими, украинско-харьковскими республиками. Кацапы, когда с голоду дохнут начнут, еще перестройку 2.0 замутят, чтобы их пожалели и покормили
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12.09.2022 16:10 Відповісти
Кожен "клочок" буде відстьобувати від своїх ресурсів пропорційно до кількості населення. Щось продали на експорт - стягуватиметься спецмито, поки не погасять борг.
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12.09.2022 16:28 Відповісти
Не будут. Расскажут сказку, что их Москва угнетала и грабили и что они пострадавшие. Но надо помнитьб что это будет потом, а сейчас для нас что москвичи, что рязанцы, что башкиры, что калмыки и прочие рашисты - все враги. Никакой контрибуции на десятилетия. Только моментальная конфискация всех активов, материальных и исторических ценностей
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12.09.2022 16:45 Відповісти
Ну, з москви - особливі вимоги.
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12.09.2022 17:44 Відповісти
ніт, вони голосували на виборах і вибирали х..ла ************, і ту тупорилу партію ублюдків, тому версія не прокатить, буть платити всі.
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12.09.2022 18:32 Відповісти
ніт, немає різниці оглосили кацапи офіційно війну чи ні, вони оголосили якусь т.з сво, ну і пофіг як вони назавали, але є міжнародні договори і визначення, що таке війна, тому якщо кацапи думають, що пропетрляють, то дарма. Між іншим кацапи брехали, що німці війну не оголошували, але це не правда, оголошували, вони як останні сцикуни відмовились приймати документ. Але це не завадило стягнути з німців купу бабала і майна.
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12.09.2022 18:30 Відповісти
Тільки міжнародний трибунал
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12.09.2022 21:59 Відповісти
Ті, хто залишається під окупацією, самі відповідають за своє життя. Це вже іх вибір і іх проблеми
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12.09.2022 15:54 Відповісти
Якщо такий вибір був... Частина населених пунктів була швидко захоплена.
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12.09.2022 15:56 Відповісти
Майже пів року захоплені міста і села, але там досі залишаються люди. Вибір є завжди
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12.09.2022 16:01 Відповісти
Гарний експерт. Ти порівнюєш заможних жирних киян, які завалили двори на західній Україні тойотами, і середньостатистичних українців, у яких дім чи оселя - єдина власність, і кидати нічого. Підорас, який має вибір.
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12.09.2022 17:13 Відповісти
Куда им ехать? Там в регионах до войны было 20-25% алкоголиков хронических. Они не могут ничего делать, кроме как идти в магазин за водкой. Они психически не самостоятельны, где-то по диагнозу между глубочайшей депрессией и шизопатией какой-то.

Их надо брать за шкирку и под дулом автомата выводить из деревни. При этом предоставив неплохого качества жилье, в том числе и принудительно сдав в аренду покинутые квартиры тех, кто уехал из страны, но следя за их диверсионной деятельностью. А властям надо было еще до войны в первую очередь уничтожить списки владения огнестрелом в отделениях и у тех, кто организацией охоты занимается, а также свернуть все плакаты в школах с нашими героями. Всю документацию уничтожить. До войны, спокойно, но быстро. Этого сделано не было.
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12.09.2022 16:02 Відповісти
У вас невірна інформація, почитайте інтерв'ю Данілова.....
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12.09.2022 17:53 Відповісти
В первую очередь виновата наша власть и наши спецслужбы. Вместо предупредить людей они успокаивали всех что все обойдется. Я три дня уговаривал своих родителей выехать пока еще не попали в окружение. Но они верили нашей власти и своим подругам у которых сыновья служили в СБУ и которые им говорили что сидите дома все скоро закончится и будет хорошо. В итоге родителей удалось уговорить когда уже над головой начали снаряды и ракеты летать
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12.09.2022 16:08 Відповісти
Также и у нас. Куча идиотов верило абдрестовичу, что через две недели нас освободят.
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12.09.2022 16:16 Відповісти
Понад 100 000 українців убитих зелею руками путлера .
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12.09.2022 15:55 Відповісти
вкатаних у асфальт
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12.09.2022 15:57 Відповісти
лечись
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12.09.2022 16:16 Відповісти
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12.09.2022 15:57 Відповісти
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12.09.2022 15:59 Відповісти
Воїн і ********** в два вершка
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12.09.2022 16:01 Відповісти
Ай молодца
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12.09.2022 16:05 Відповісти
Воно мстиве як тхір.
І дурне як пень.
Можна не сумніватися, що помститься!
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12.09.2022 16:26 Відповісти
САЛЬДО ВСЁ
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12.09.2022 16:08 Відповісти
Так, сосальдо вже у кобздона на концерті😊
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12.09.2022 16:13 Відповісти
Та он давно уже всё. В принципе все знали, но только сейчас опубликовали.
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12.09.2022 16:17 Відповісти
да и хер с ним!
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12.09.2022 16:16 Відповісти
"Русня" сначала написала кучу новостей о том, что якобы коллаборант Сальдо подох, но потом почему-то все удалила", - написал Стерненко.

Он добавил, что сообщение о смерти Сальдо также удалил и другой херсонский коллаборант - Кирилл Стремоусов.

"Стремоусов тоже удалил сообщение. Почему?", - спросил украинский активист.
12.09.22 14.22
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12.09.2022 16:18 Відповісти
Стрельник Максим Андреевич с 2009 г. по 2014 г. учился в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности «История». С 2011 г. по 2013 г. учился в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Получил военно-учетную специальность «062700» и воинское звание «младший лейтенант», одновременно в 2 вузах?

Вундеркинд?
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12.09.2022 16:15 Відповісти
Не хуже абрестовича
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12.09.2022 16:32 Відповісти
Ви не знаєте , що таке військова кафедра?
І не знаєте, що студенти ВНЗ, в яких ВК відсутня, можуть навчатись в інших ВНЗ, в яких вона є, на платній основі?
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Мене цікавить як склалася терниста доля молодого офіцера, боронить Україну чи десь далеко від Ізюма переживає за Батьківщину.
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12.09.2022 17:24 Відповісти
Ще в березні біженка з Харкова сказала,що Ізюм знищили,нічого живого не залишилось. Я не розумію,чому там продовжували сидіти люди по хатах,блін. Один вибух у населеному пункті - привід для евакуації.
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12.09.2022 16:23 Відповісти
До чого тут гроші? Ви бачили як з Бучі викатували на тачках з супермаркету? Хочеш жити,кидай все,всі свої консерви і картоплю і тікати! В нас люди інертні,як показала евакуація.
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13.09.2022 01:15 Відповісти
Росіяни побили біженок з Ізюма через українську музику, - віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Volodymyr Kogutyak / Facebook

У неділю ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм. Повідомляється, що жінок побили за те, що ті слухали українську музику.
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12.09.2022 18:13 Відповісти
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12.09.2022 18:49 Відповісти
 
 