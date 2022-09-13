Успіхи ЗСУ на полі бою роблять цілком можливим крах Росії, - Bloomberg

Надзвичайна швидкість і успіх контрнаступу України на півночі відкриває можливості, про які мало хто думав, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Йдеться про ймовірність розгрому російської армії, або навіть про розвал країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, втім, що швидка поразка РФ досі залишається малоймовірною через невизначеність ситуації на полі бою. Росія все ще контролює близько однієї п'ятої території України, і це значно більше за ті 3000 квадратних кілометрів, які Україна повернула цього місяця.

Тим не менш, як російські, так і західні військові спостерігачі майже не мають сумнівів у тому, що останній наступ знаменує поворотний момент у найбільшому збройному конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни. Принаймні, він ставить під сумнів заявлену президентом Володимиром Путіним мету захопити всі східні території України.

"Я б сказав, що цей момент водночас є і ключовим, і небезпечним", - розповів колишній директор ЦРУ та міністр оборони США Леон Панетта в інтерв’ю Bloomberg Television "Balance of Power With David Westin".

Побоюючись того, що Росія може посилити конфлікт, у тому числі за допомогою потенційного тактичного ядерного удару, якщо вона відчуватиме ризик програшу, Панетта назвав ситуацію "небезпечною", адже затиснутий в глухий кут Путін може завдати удар у відповідь.

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Лоуренс Фрідман, військовий історик і почесний професор вивчення війни в Королівському коледжі Лондона, вихідними написав у блозі, що "цей наступ перекреслив більшість припущень та впевнених прогнозів про хід цієї війни".

Причому аж настільки, що сумнівним наразі виглядає навіть висловлюване багатьма припущення про глухий кут у війні упродовж зими. За його словами, відтепер не можна виключати навіть раптовий крах Росії.

"Як у випадку з банкрутством, так і з військовою поразкою, - написав Фрідман. - Те, що здається тривалим і болісним, може швидко перетворитися на розгром".

У понеділок продовжували з’являтись приголомшливі кадри та репортажі про хаотичний відступ російського війська, яке залишило значні запаси російської бронетехніки та боєприпасів.

Залишення Росією Ізюму, основного плацдарму для її військ і озброєння, багато хто вважав критичним.

"Повернення українцями Ізюму поклало край перспективі того, що Росія зможе досягти заявлених цілей у Донецькій області", - йдеться у щоденному звіті Вашингтонського аналітичного центру Інституту вивчення війни.

Те, як успіх України вплине на війну, в більшій мірі залежатиме від відповіді Росії, яка спочатку бачила за мету захопити Київ, а потім заявила про "запасну мету" - взяти весь регіон Донбасу - яка зрештою, була зірвана. Поки що Путін офіційно не оголошував війну та мобілізацію, не завдав удару по союзникам України і не справдив натяки на можливу ядерну відповідь.

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Станом на понеділок ознак того, що Росія має готові резерви для швидкого удару у відповідь, було мало. Натомість у неділю та понеділок ракети великої дальності вразили цивільну енергетичну інфраструктуру в Харкові, Дніпрі та інших українських містах, спричинивши відключення електроенергії. Це може віщувати довгу та холодну зиму для українських мирних жителів. На російському телебаченні коментатори вітали ці удари та закликали до нових.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "військова спецоперація" в Україні триватиме доти, доки не досягне заявлених відпочатку цілей. Путін не виявив зовнішніх ознак занепокоєння, заявивши на економічній зустрічі в понеділок, що провів ранок, працюючи над бюджетом на наступний рік.

"Ми все ще вважаємо, що війна триватиме і наступного року, якщо росіяни не приймуть політичного рішення її завершити", - сказав у телефонному інтерв’ю Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні.

За словами російського військового фахівця аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкла Кофмана, швидкість харківського контрнаступу продемонструвала, що Україна зараз має явну перевагу в живій силі, демонструючи здатність до ротації та розгортання нових військ на кількох фронтах.

"Все це, з моєї точки зору, веде їх лише до одного результату: російській армії важко надалі вести війну як через проблеми з живою силою та їх якістю, так і через проблеми з компетентністю", - заявив Кофман.

Проте деталі бойових дій минулого тижня все ще надто туманні, щоб зрозуміти, наскільки важким ударом виявиться для Росії приголомшлива українська перемога в Харківській області, додав він.

В результаті нещодавніх поразок Кремль відклав заплановані на найближчі місяці референдуми щодо анексії української території в східних Луганській та Донецькій та південних Херсонській і Запорізькій областях. Про це виданню повідомили два обізнаних на ситуації джерела.

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Українські офіційні особи, включно з міністром оборони Олексієм Резніковим в інтерв’ю Financial Times, супроводжують оптимістичні оцінки закликами до обережності та консолідації, натякаючи на можливість контратаки з боку Росії.

Разом із цим, серед російських націоналістичних військових блогерів продовжують зростати розпач і гнів через хід війни. Ці емоції вихлюпнулись навіть на державному телебаченні, коли ексдепутат Борис Надєждін заявив, що Путіна, ймовірно, ввели в оману, змусивши почати "колоніальну" війну, яку було "неможливо виграти". Інші гості ефіру в один голос закликали Росію розгорнути проти України всю свою військову міць.