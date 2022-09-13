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Російським школярам розповідатимуть про "спецоперацію" в Україні протягом усього навчального року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

школа,рф

Російське Міносвіти ухвалило рішення впровадити тему, присвячену так званій "спеціальній військовій операції", у позаурочну програму "Разговоры о важном".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.

"Хтось говорив, СВО ("спеціальна військова операція". - Ред.) виключили. Нічого не виключили, це просто ми всі, що стосується змісту спеціальної військової операції, вирішили не в один урок робити, а по уроках розподілити протягом усього навчального року", - пояснив міністр освіти країни-окупанта.

Щотижневі позаурочні заняття "Разговоры о важном" розпочалися у школах РФ 5 вересня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
І бажано шоб розповіді були - з картинками .
. .
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13.09.2022 10:25
+9
На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
***** кацапські.
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13.09.2022 10:22
+6
нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
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13.09.2022 10:27
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На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
***** кацапські.
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13.09.2022 10:22 Відповісти
я завжди старався писати позитивні новини но таке просто не можна замовчувати...
пишуть що. На півдні є звільнені села, де усі місцеві вбиті... Усі до єдиного!
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13.09.2022 10:23 Відповісти
жостко не траплялась така інфа
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13.09.2022 10:25 Відповісти
********* про ***** и резиновую попку ***** целый год разбирать анализ кала мочи и мозга ***** прекрасный тренд для рашинской недошколы...
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13.09.2022 10:57 Відповісти
ТУГУ РЕЗИНОВУ ПОПУ РОТАТОГО НАДУВНОГО *****
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13.09.2022 11:06 Відповісти
нехай вже роблять щотижневі уроки політінформациї, як при ссср. для промивки дєцких мозгов.
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13.09.2022 10:24 Відповісти
І бажано шоб розповіді були - з картинками .
. .
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13.09.2022 10:25 Відповісти
ідейно готують нових фашистів для війни, зокрема з Україною
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13.09.2022 10:26 Відповісти
Лиш би на цих "разгаворах о влажном" вчителі пінали ***, і давали цим подкідишам сидіти в телефонах цілий урок
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13.09.2022 10:26 Відповісти
нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
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13.09.2022 10:27 Відповісти
По ходу там, на уроках, совместили два курса - СВО и сексологию!
Тема - "Нас ипут, а мы крепчаем".....
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13.09.2022 10:27 Відповісти
агонія режиму і пропаганди, здаеться у пізньому совку теж таке було(ми голі, босі зато непобєдіми), і всі куй ложили.....
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13.09.2022 10:27 Відповісти
я ж кажу - то початок нової північної кореї. Будуть жерти листя з дерев але тішитись пабедой та вождем
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13.09.2022 10:30 Відповісти
Їбанутим нєт покоя
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13.09.2022 10:27 Відповісти
але головний висновок на поверхні навіть для малечі.ру - "патамушта палучілі пиZ@ьі"(с))))
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13.09.2022 10:29 Відповісти
На росії вже час визнавати ідіотизм найвищим ступенем розумових здібностей!
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13.09.2022 10:32 Відповісти
Це вже давно там "окрема дисціпліна"...
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13.09.2022 10:54 Відповісти
А как сказку, детям при рождении втирать не будут??? Иванушка дурачок уже неактуален..
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13.09.2022 10:42 Відповісти
Не правда, за два місяці робитимуть вигляд, що нічого й не було.
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13.09.2022 10:42 Відповісти
Знищення мізків нового покоління. дурість і нахабство ось чому кацапи перетворюють чисельну перевагу на поразку. добре, нехай продовжують.
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13.09.2022 10:46 Відповісти
Министр образования РФ Кравцов:
- Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года
Генерал Залужний:
- Ага! І до самої капітуляції російських військ в Україні!
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13.09.2022 10:46 Відповісти
Не перейматесь, нам советским школьникам тоже затирали каждое утро про неизбежную победу коммунизма и вот это вот всё. До одного места. Как только режим пал - всё забыли и послали нафиг массово. Так будет и тут. Пока в Кремле дятел сидит - вся страна строем ходить будет. Как только посадят попугая - все оденут яркие пиджаки и будут водить хороводы. Такая вот судьба.
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13.09.2022 10:48 Відповісти
та да, особенно прикольно в ночь с 19 на 21 августа 1991 го прошёл обмен партбилетов на крестики ))) утром все ярые комми проснулись уже не с партбилетом у сердца, а с крестиком на шее ))
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13.09.2022 10:53 Відповісти
"разговоры о важном" в контексте сексуального воспитания )) как кадыр овцы трахают бегущих от ЗСУ орков ))
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13.09.2022 10:49 Відповісти
а когда не украинской территории в украинских школах этот режим делает то же самое, это как называется? И дети и родители все выполняют, без принуждения.
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13.09.2022 11:13 Відповісти
 
 