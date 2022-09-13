Російським школярам розповідатимуть про "спецоперацію" в Україні протягом усього навчального року
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Російське Міносвіти ухвалило рішення впровадити тему, присвячену так званій "спеціальній військовій операції", у позаурочну програму "Разговоры о важном".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
"Хтось говорив, СВО ("спеціальна військова операція". - Ред.) виключили. Нічого не виключили, це просто ми всі, що стосується змісту спеціальної військової операції, вирішили не в один урок робити, а по уроках розподілити протягом усього навчального року", - пояснив міністр освіти країни-окупанта.
Щотижневі позаурочні заняття "Разговоры о важном" розпочалися у школах РФ 5 вересня.
Топ коментарі
+11 Maksim Perepelitca
показати весь коментар13.09.2022 10:25
+9 phantom4
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+6 Victor Frey
показати весь коментар13.09.2022 10:27
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Будь ласка, зачекайте...
***** кацапські.
пишуть що. На півдні є звільнені села, де усі місцеві вбиті... Усі до єдиного!
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Тема - "Нас ипут, а мы крепчаем".....
- Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года
Генерал Залужний:
- Ага! І до самої капітуляції російських військ в Україні!