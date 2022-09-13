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Специфічний ландшафт Херсонщини уповільнює контрнаступ ЗСУ, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Херсонщина - сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це розповів в інтерв'ю Financial Times міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російське військове командування відправило на Херсонщину 1200 чеченських солдатів. Їх використовують для того, щоб не дати військовим залишати свої позиції.

За словами Резнікова, ЗСУ завдали значних втрат армії Кремля на південному напрямку. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
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13.09.2022 10:30
+16
Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
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13.09.2022 10:30
+12
Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

Наприклад ,20 лютого

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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13.09.2022 10:31
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Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
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13.09.2022 10:30 Відповісти
ПРямо тактик. А хто розкрадає гуманітарку в МО, не знає і не хоче знати.
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13.09.2022 11:43 Відповісти
Не виключено, що ЗСУ використовували витіки з ОП для дезінформації ФСБ.
Ну має ж бути від того кодла хоч якась користь.
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13.09.2022 12:01 Відповісти
тому що зелень так нажралась три дні не просихали..
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13.09.2022 10:30 Відповісти
Пояснення дипломованого юриста нам не потрібні. А ті що реально щось знають нам нічого не розкажуть. І правильно зроблять.
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13.09.2022 10:30 Відповісти
клетчатый вообще по должности завхоз. каким боком оно к наступлению?
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13.09.2022 10:33 Відповісти
Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
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13.09.2022 10:30 Відповісти
Так тільки там калів ще більше, і вони набагато ширші. Це треш якийсь. Резніков, хто здав південь?
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13.09.2022 10:38 Відповісти
сідай рівненько, і нічого не пояснюй.... коли буде на часі все пояснять ЗСУ.....
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13.09.2022 10:31 Відповісти
Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

Наприклад ,20 лютого

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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13.09.2022 10:31 Відповісти
Ви так кажете, наче в Зелених хтось відповідає своїй посаді.
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13.09.2022 12:45 Відповісти
Добре, якщо хтось то все бирає в якусь папочку для майбутнього трибуналу над зебільною владою.
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13.09.2022 12:45 Відповісти
збирає*
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13.09.2022 12:46 Відповісти
Залишити позиції можна і здавшись в полон,минуючи загін чеченців. У одних морози були винні,тут інфраструктура. Просто кордони потрібно тримати на замку,а не розкривати двері перед ворогом
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13.09.2022 10:31 Відповісти
нехай здаються
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13.09.2022 10:35 Відповісти
Що толкового може повідомити міністр оборони, коли його всі попередні прогнози і дії по відношенню до наступу кацапів були нікчемними?
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13.09.2022 10:33 Відповісти
Який розумний в нас міністр оборони, яка професійна відповідь. То може він нарешті скаже чому такі вигідні для оборони територї були розміновані і залишені без опору.
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Може тому що орки нарешті замінували Чонгар (що повинні були зробити ми) і тепер не можуть задкувати?
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13.09.2022 10:37 Відповісти
1. тому що це частина стратегії. 2. тому що це частина стратегії. 3. стратегія правильна і блискуча. чекайте пояснень після війни, або розбирайте самі наодинці.
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13.09.2022 10:38 Відповісти
Там алень ещё не замариновался..
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13.09.2022 10:43 Відповісти
надули ***** а он и повелся как лох... путин все войска с Харькова перетащил на Юг теперь сидит обосраный
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Пояснювати те, в чому вони ні в зуб ногою, зельониє готові годинами.
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Нагадує анекдот.
Дзвонить Єльцин до прем'єра Пуйла, і питає:
- ******** ********овіч, а чьо ето у нас в странє такая Жопа? Понять нє могу!
- Баріс Нікалаєвіч, падаждітє, я вам счас всє обясню...
- Да абясніть я і сам могу! Я панять нє магу!
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13.09.2022 10:48 Відповісти
о чем сказал резников? он себя услышал? ирригационные каналы - препятствие, шакалы-какдыровцы, потери кацапам... уж ты бы лучше бы молчало бы...
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Саме той випадок, коли б Резніков не видавав своєї глупоти,розказуючи чому ЗСУ не наступають ???Абзац,капздець.
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13.09.2022 10:49 Відповісти
Хтось ото гімно ще слухає?
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13.09.2022 10:50 Відповісти
Ненавиджу і ігнорую
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13.09.2022 10:53 Відповісти
Секрет Полишинеля, да потому, что на Херсонский плацдарм РФ заранее перебросила 20 тыщ самого боеспособного и мотивированного войска и готовилась отражать заранее оговоренное наступление. А на Харьковском направлении войск было вдвое меньше, линия фронта вдвое больше и никто не ожидал атаки... ****** - я могу в министры. Ох и уровень у наших руководителей. Одно спасает, у рашистов в десять раз еще хуже.
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13.09.2022 10:55 Відповісти
Тепер треба перегнати це стадо до Харкова, поки вони туди будуть повзти - відбити Херсон, а потім знову гнати його до Херсона, знищуучи по дорозі з Хаймерсів.
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13.09.2022 12:47 Відповісти
Та не вот тут так не получится. Они еще потому держатся, что бежать-то особо некуда... Но драп всё равно будет рано или поздно, увидим пешие колонны чепушил уныло бредущим по качающимся понтонам и перебирающимися пешком через разрушенные мосты.
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13.09.2022 12:59 Відповісти
А куди спішить? Кацапи у літньому одязі - а вже осінь Харчі їм на поромах возять Патрони, снаряди і пальне - теж! Поранені дохнуть без медичної допомоги Справа йде до капітуляції
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13.09.2022 11:01 Відповісти
Це не міністр, а якесь непорозуміння !
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13.09.2022 11:16 Відповісти
Резніков краще б жуйку хував, ніж коментував те до чого він жодного відношення не має. Бо 24.02 цей "специфічний ландшафт" дивним чином не уповільнював наступ рашистів і такі коментарі викликають тільки зустрічні питання. Тому мовчи і займайся постачанням для ЗСУ.
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13.09.2022 11:17 Відповісти
Шпигун
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13.09.2022 11:42 Відповісти
курв...,а що ж отой ландшафт не уповільнював наступ рашки не так давно?
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13.09.2022 12:37 Відповісти
Степ є степ. Поля, поля, канали... Але по цій же місцевості майже парадом окупували південь. Але то вже питання до влади. Жаль тільки що вона(влада) вважає, що то не на часі.(((
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13.09.2022 12:38 Відповісти
Кадирівські заград загони будуть знищувати кацапів , які тікають з поля бою 😠
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13.09.2022 12:39 Відповісти
Скоты, конченные! Чего вы не использовали этот ладшафт?????

Ааааа....забыла.... Это ж ваш договорняк с ****** - сдать юг. Тогда да, не использовали.

Дебилы, *****, чтоб вы сдохли!!!
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13.09.2022 12:40 Відповісти
 
 