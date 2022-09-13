Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР
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Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.
"Розгортається вербувальна кампанія в Киргизській Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - додали в ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
Зараз дивлячись на ситуацію в світі всі будуть озброюватись а не так просто віддавати наявний арсенал
2 ч. ·
Азербайджанській ніж Ердогана у спину Путіна
Ердоган просто супер професіонал у вставлянні ножів в спину. При чому, він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям.
Не пройшло і тижня як Ердоган підтримав Путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що Путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.
А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті, Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову гандьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.
Російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з під Херсону і з Анкари і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки Путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчий зустрічі із лідером Китаю Путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.
Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії. І тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з Мьянми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії нема. Не допомогло.
Так що якщо знов побачите, що Путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана.
Но запрос очень характерный. Говорит о том, что когда Мордор будет выкинут за границу Украины, они будут вести обстрелы со своей территории. Лекарство одно - HIMARS и ATACMS
@Nevzlin
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2 ч
А вот и беспилотник от партнеров РФ из Ирана. Который одни не продавали, а другие не покупали. Прилетит порция санкций обеим мафиозным диктатурам. А то не хватает, говорит товарищ Путин) ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136