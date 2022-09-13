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Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

техніка

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Насамперед РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.

"Розгортається вербувальна кампанія в Киргизській Республіці. У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти зі ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - додали в ГУР.

Також читайте: Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
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13.09.2022 11:58
+17
Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
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13.09.2022 12:03
+15
В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
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13.09.2022 11:58
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13.09.2022 11:56 Відповісти
Скоро камнями и копьями кидаться начнут..
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13.09.2022 11:56 Відповісти
Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
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13.09.2022 11:58 Відповісти
Кацапи ж привикли воювати з беззбройними та дикими махмудами. А тут їх на бутилку посадили
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13.09.2022 12:12 Відповісти
Ещё не посадили. Пока только горлышко вошло.
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13.09.2022 13:15 Відповісти
В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
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13.09.2022 11:58 Відповісти
Тут вже писали, що справжній Китай - це Тайвань. Згоден?
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13.09.2022 12:02 Відповісти
Талібів на них нема.
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13.09.2022 11:59 Відповісти
Одне інтересно: де вони це нам передадуть? На харківському напрямку передали багато і зброї і ***********. Може, херсонський напрямок вирішив позмагатись за лаври?
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13.09.2022 12:00 Відповісти
Схоже не встигнуть, навіть як дадуть.
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13.09.2022 12:20 Відповісти
Кажуть що у нас бк до Піонів ще багато залишилось .. Тож ж пришлемо їм , нехай скинуть координати . .
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13.09.2022 12:01 Відповісти
Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
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13.09.2022 12:03 Відповісти
Китай вже свою військову базу в Таджикіїї будує
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13.09.2022 12:36 Відповісти
Кацапи просто феєричні довбойоби. Нафіга було вистрілювати ті снаряди з ракетами по мирних цілях, шоб потім по африкам з кореями випрошувати радянські залишки...
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13.09.2022 12:03 Відповісти
Як нафіга🤔 Ти ж сам сказав - довбойоби 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.09.2022 12:09 Відповісти
зараз вони віддадуть...Там в Середній Азії зараз також нестабільна ситуація, є спірні території біля русл рік від води яких залежить там практично все. І ці ріки все менш повноводні. І ще таліби під боком.
Зараз дивлячись на ситуацію в світі всі будуть озброюватись а не так просто віддавати наявний арсенал
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13.09.2022 12:07 Відповісти
Якщо це так,то цілком зрозуміло,що "друга армія світу" не розраховувала на такий український опір. Вони думали,що своїм радянським лайном захоплять Україну за 2 тижні?! Ну,добре,є відсоток ******** зброї. Але ж.. І ще вони були впевнені,що Європа поспівчуває і замовкне. А тут ще один нежданчик. Тільки цікаво,що далі? Скільки ще будуть кидатись старими ************?
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13.09.2022 12:07 Відповісти
Пора тачанки расконсервировать и буденовки доставать из дедушкиного сундука
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13.09.2022 12:07 Відповісти
Кліент вже більше мертвий,ніж живий,але намагається дригатись в конвульсіях.
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13.09.2022 12:08 Відповісти
У Таджикістана там погроза пряма Афганістан. Не радив би продавати
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13.09.2022 12:14 Відповісти
Сподіваюсь, британці завбачливо скупили все доступне совкове озброєннє, аби воно не дісталося Ху@лостанцям.
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13.09.2022 12:25 Відповісти
Sergey Fursa

2 ч. ·

Азербайджанській ніж Ердогана у спину Путіна

Ердоган просто супер професіонал у вставлянні ножів в спину. При чому, він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям.

Не пройшло і тижня як Ердоган підтримав Путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що Путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.

А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті, Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову гандьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.

Російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з під Херсону і з Анкари і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки Путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчий зустрічі із лідером Китаю Путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.

Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії. І тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з Мьянми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії нема. Не допомогло.

Так що якщо знов побачите, що Путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана.
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13.09.2022 12:28 Відповісти
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13.09.2022 12:30 Відповісти
піховшьік?)
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13.09.2022 13:06 Відповісти
В молодостi...
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13.09.2022 14:35 Відповісти
Друга армія світу **** ...
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13.09.2022 12:34 Відповісти
Республікам Центральної Азії теж потрібуется зброя в боротьбі проти КОЛОНІЗІТОРІВ КРЕМЛЯ
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13.09.2022 12:34 Відповісти
Боеприпасы к "Ураганам" и "Пионам" - это далеко не "в Мордоре заканчиваются боеприпасы".
Но запрос очень характерный. Говорит о том, что когда Мордор будет выкинут за границу Украины, они будут вести обстрелы со своей территории. Лекарство одно - HIMARS и ATACMS
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13.09.2022 12:36 Відповісти
"Мехргон" - самый красивый рынок в Центральной Азии
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13.09.2022 12:41 Відповісти
Сергей Снегирёв

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13.09.2022 12:42 Відповісти
Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·

2 ч

А вот и беспилотник от партнеров РФ из Ирана. Который одни не продавали, а другие не покупали. Прилетит порция санкций обеим мафиозным диктатурам. А то не хватает, говорит товарищ Путин) ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136
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13.09.2022 12:43 Відповісти
То всё до сраки, как в очередной раз показала Харьковское наступление ВСУ воюют не танки, пушки и снаряды, а люди. И если у солдат и офицеров нет мотивации, то всё это бравое войско драпает бросая сотни единиц техники и тысячи снарядов и ракет. Так, что пусть закупают и везут. Наши больше захватят. А еще есть Хаймарсы которые уже соскучились по полевым складам с вкусными боеприпасами.
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13.09.2022 12:53 Відповісти
 
 