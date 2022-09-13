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Про часткову чи повну мобілізацію в Росії наразі не йдеться, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,пєсков

У Кремлі не обговорюється питання повної чи часткової мобілізації військовозобов’язаних.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Наразі ні, про це не йдеться", - відповів він на запитання журналіста, чи розглядається в Росії питання про повну або часткову мобілізацію.

Раніше росЗМІ цитували слова депутата Держдуми РФ Михайла Шеремета, який заявив, що в Росії необхідно оголосити загальну мобілізацію.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Пукин боится всего.
Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
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13.09.2022 13:34
+9
Пукін боїться долі цоря Ніколя ІІ.
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13.09.2022 13:32
+8
Им верить себя не уважать. Новояз писькова следует понимать так: «нам очень хочется начать мобилизацию прямо сейчас,но мы ещё не изучили всех возможных последствий»
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13.09.2022 13:35
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Пукін боїться долі цоря Ніколя ІІ.
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13.09.2022 13:32 Відповісти
Пукин боится всего.
Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
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13.09.2022 13:34 Відповісти
Ага, сцить, коли страшно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜
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13.09.2022 13:33 Відповісти
Песькову вірити - себе не поважати !

Мерзотники кацапські залижуть рани і знову підуть в наступ 😡
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13.09.2022 13:34 Відповісти
Ніхто не дасть зализати рани кацапам....
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13.09.2022 13:37 Відповісти
Им верить себя не уважать. Новояз писькова следует понимать так: «нам очень хочется начать мобилизацию прямо сейчас,но мы ещё не изучили всех возможных последствий»
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13.09.2022 13:35 Відповісти
Патамушта все кацапы - грозные бойцы только перед телевизором на диване.
Не в тему - у кого еще остался телевизор? Ну, кроме тех, кому плазму на всю стену выкидвать западло
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13.09.2022 13:36 Відповісти
Учитывая реакцию глубинного народа на поражения в Харьковской области, в случае объявления мобилизации ху*ло рискует очень быстро закончить с ломом в заднице, как и его товарищ.
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13.09.2022 13:37 Відповісти
Это всё фигня. Лучше скажи, письков, операция идет по плану?
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13.09.2022 13:39 Відповісти
так і повірили
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13.09.2022 13:40 Відповісти
Росія хоче провести мобілізацію але в них не виходить проводять приховану мобілізацію
В Росії громадяни підтримують війну але ніхто не хоче загинути на війні
На війну йдуть із неблагополучних регіонів Росії яких заманули грошима які звісно ніхто їм не дасть
Провести всеросійську мобілізацію тоді можуть бути соціальні заворушення
Адже в Росії війни немає і в них всі надії на другу армію в світі.
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13.09.2022 13:42 Відповісти
путин чётко и по плану истребляет русню. А та в свою очередь послушно сдыхает "за величие" того, чего никогда не существовало. Слава Украине!
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13.09.2022 13:46 Відповісти
Москалі воюють на повну,вони вже втратили понад 2000 тисячі танків і понад 4500 іншої бронітехніки.Це колосальні втрати,причому це найкращі їхні зразки озброєнь.
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13.09.2022 13:49 Відповісти
При спецоперації мобілізація не проводиться, але якщо придумають якусь "загрозу" для територіальної цілісності рашки, то тільки так. Скажуть до прикладу, що ЗСУ зайшли на територію нашого Криму і запустять мобілізацію, кацапів поженуть на убій і ніхто навіть не рипнеться, хіба що в телеграмі і на кухні будуть нити.
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13.09.2022 13:51 Відповісти
Наш потенційний похід на Крим, ймовірно, єдиний фактор, який реально може їх спровокувати на мобілізаційні заходи. Бо лише Крим з окупованих територій вони проголосили "своїм".
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13.09.2022 14:42 Відповісти
Похоже у кремлёвской банды просто уже негде взять пушечного мяса. А всеобщая мобилизация в теперешней ситуации вызовет жуткий бунт.
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13.09.2022 13:56 Відповісти
мясо есть, с техникой хреново. вчера читал как расхваливают танк т-62 которых много и они идут на фронт. он поди, еще в афгане с душманами воевал.
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13.09.2022 16:50 Відповісти
T-62 когда то был хороший. Я тогда ещё не родился. Теперь условие ведения войны уже другие. Идти с T-62 против НАТО-вской техники и смекалки украйнцев, конечно особо извращённый вид самоубийства. Похоже в ****** это ещё не совсем поняли.
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13.09.2022 18:13 Відповісти
это от безысходности. и еще обращу внимание, у ***** есть новый танк Армата. сразу скажу их немного, то ли 20, то ли 40, но они есть. так вот их бросать в бой боятся прежде всего чтоб избежать позора, поскольку когда этот супер-пупер танк уничтожат, сразу будет ясно что король то голый.
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14.09.2022 15:24 Відповісти
після такої заяви, мамки на росії мають напрягтися. скоро їхніх ваньок почнуть мобілізувати зразу після шкільних табуреток.
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13.09.2022 14:02 Відповісти
То так, одна справа спостерігати за "матчем" під півасік , інша - приймати участь, де левел ап не передбачено)
Колосс підтримки і вялічія може і посипатись.
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13.09.2022 14:05 Відповісти
В цьому я з ним згоден. Ми ще попередніх не перестріляли.
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13.09.2022 14:10 Відповісти
Гумова срака ще не "созрела"...
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13.09.2022 14:23 Відповісти
Вчора після заяви одного з депутатів їхньої ГосДури (Шеремет здається), про те, що потрібна мобілізація, реакція в різних кацапських телеграм-каналах їхніх диванних вояк була дуже красномовною. Абсолютна більшість обвалилася з різкою критикою такої заяви про потенційну "могілізацію" і показала небажання і неготовність піднімати свої задниці з теплих диванів та йти гинути чи калічитись на чужій землі.
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13.09.2022 14:40 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Хотя я не против мобилизации. Больше убьем русских.
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13.09.2022 14:45 Відповісти
Не обговорюється, але гадаю рішення прийнято. Все, що кажуть кацапи, треба розуміти навпаки.
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13.09.2022 15:07 Відповісти
Мобілізація обов'язково буде! Орків наберуть стільки, що в усього світу куль на них не вистачить, як в 2-гу світову! І, навіть якщо на кацапію поїде 10 млн 200-х, ці обісцяні імбіцильні раби нее перестануть сосати по гланди в *****!
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13.09.2022 15:35 Відповісти
Объявить мобилизацию,это значит признаться в неспособности вести боевые действия кадровой армии рф или в ее разгроме.Это позор,после тотальной пропаганды россиякам о ее несокрушимости..
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13.09.2022 17:55 Відповісти
Вони прекро розуміють що така мобілізація це крах рашки.Що народ піде проти них.Тим паче в нас тоді кожен візьме зброю і теж буде всенародна мобілізація а це вже буде срака їм
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13.09.2022 19:26 Відповісти
 
 