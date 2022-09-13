Про часткову чи повну мобілізацію в Росії наразі не йдеться, - Пєсков
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У Кремлі не обговорюється питання повної чи часткової мобілізації військовозобов’язаних.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Наразі ні, про це не йдеться", - відповів він на запитання журналіста, чи розглядається в Росії питання про повну або часткову мобілізацію.
Раніше росЗМІ цитували слова депутата Держдуми РФ Михайла Шеремета, який заявив, що в Росії необхідно оголосити загальну мобілізацію.
Топ коментарі
+14 arye z.
показати весь коментар13.09.2022 13:34
+9 And And
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+8 Юрий Педаченко
показати весь коментар13.09.2022 13:35
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Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
Мерзотники кацапські залижуть рани і знову підуть в наступ 😡
Не в тему - у кого еще остался телевизор? Ну, кроме тех, кому плазму на всю стену выкидвать западло
В Росії громадяни підтримують війну але ніхто не хоче загинути на війні
На війну йдуть із неблагополучних регіонів Росії яких заманули грошима які звісно ніхто їм не дасть
Провести всеросійську мобілізацію тоді можуть бути соціальні заворушення
Адже в Росії війни немає і в них всі надії на другу армію в світі.
Колосс підтримки і вялічія може і посипатись.