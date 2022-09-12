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Путін знає про відступ військ РФ в Україні, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Військове командування РФ інформує російського диктатора Путіна про "перегрупування військ Росії" в Україні.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час "спецоперації", доповідаються верховному головнокомандувачу. Президент (Путін. - Ред.) перебуває на постійному, можна сказати цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з усіма воєначальниками. Звісно, по-іншому і бути не може під час виконання "спеціальної військової операції", - сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, так звана "спецоперація" триває і триватиме "до досягнення тих цілей, які спочатку було поставлено".

Також читайте: Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
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12.09.2022 16:42
+67
Вже надумав стрілятись ?
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12.09.2022 16:30
+67
"Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс". ©

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12.09.2022 16:38
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Вже надумав стрілятись ?
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12.09.2022 16:30 Відповісти
Та он же голограмма, в том и проблема.
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12.09.2022 16:31 Відповісти
Якби ж то!
Воно може мільйони на смерть відправити, але з найближчим оточенням спілкується на відстані, щоб бува не захворіти!
Сциклива та нікчемна тварюка: якщо його поведуть на шибеницю, воно вищатиме як свиня недорізана!
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12.09.2022 16:34 Відповісти
Я ДАЖЕ ЗНАЮ КТО САМЫЙ САМЫЙ ПРИ САМЫЙ ***** НА РАИССИИ..ПРАВИЛЬНО....само *****....
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12.09.2022 16:36 Відповісти
В ЧЕМОДАНІ !!!
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12.09.2022 16:41 Відповісти
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12.09.2022 16:42 Відповісти
вождь племени Красных резиновых жоп
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12.09.2022 17:10 Відповісти
Украинский прорыв посрамил "замирителей". Их предательский дискурс остроумно отзеркалиламериканский военный журналист Нолан Петерсон: "Я думаю, настало время призвать Северную Корею прекратить вооружать российскую армию и побудить Москву немедленно просить о мире на условиях Киева. В конце концов, эти наживающиеся на войне люди в Пхеньяне просто хотят продлить войну и сражаться до последнего россиянина".
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12.09.2022 17:01 Відповісти
Не вищатиме. Оригінал вже давно в могилі. Уже років з15. Керують РФією двійники та колективний Путін. Доказ. А чому Путін знаючи німецьку з 2008 спілкувався з Меркель тільки через перекладача. А тому що в такому віці двійнику вивчити німецьку перфект важко. Память не та мізки не так прцюють. До того ж оригінальний Путін будучи обрізанцем знав ідиш,схожу на німецьку
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12.09.2022 23:39 Відповісти
Не,, он в окно случайно выйдет!
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12.09.2022 16:42 Відповісти
В России погиб очередной топ-менеджер.

Управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин был найден мертвым 12 сентября, сообщает пресс-служба КРДВ.

Как уточняет телеграм-канал Baza, тело топ-менеджера госкорпорации обнаружили на берегу мыса Старицкого на острове Русский.

Печорин пропал 10 сентября, когда в компании друзей отправился в прогулочную поездку на катере, сообщает Baza. Компания выпивала и якобы Печорин выпал за борт с передней палубы в носовой части катера, которая не просматривается с мостика. Через 40 минут после отплытия капитану катера сообщили, что Печерин пропал. Поиски ни к чему не привели. https://t.me/charter97_org/83193
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12.09.2022 22:58 Відповісти
Путін зачищає хвости від переведення грошей з державних рахунків на чвої приватні. Це все робиться аналогічно операції ,,ЗОЛОТО КПСС,,коли пропали партійні гроші в СССР
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12.09.2022 23:41 Відповісти
А утопиться в унитазе слабо?
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12.09.2022 16:30 Відповісти
- И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Срущий в чемодан утопиться в унитазе не может.
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12.09.2022 16:42 Відповісти
Шо до бункера эхо долетело?
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12.09.2022 16:30 Відповісти
Не на тих напали кацапури! А тепер смерть окупантам!
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12.09.2022 16:32 Відповісти
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Хорошо, только там давно Евгения Медведева. Впрочем, она уже приближается по внешнему виду, как выгнали за допинг и санкции из спорта, так что лучше так и оставить универсально.
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12.09.2022 16:36 Відповісти
там не медведева а кабаева которая попала под санкции и сейчас вероятно из швейцарии перебралась в рашу. все остальное правильно. ))
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12.09.2022 17:15 Відповісти
Читала. що кабаїха в Турції. а Єрдоган їй приставив президентську охорону до її палацю.
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12.09.2022 17:23 Відповісти
возможно. у меня нет инф-ии.
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12.09.2022 17:26 Відповісти
жест доброго перегрупування робе
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12.09.2022 16:33 Відповісти
Упоротии -- іде до кінця.
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12.09.2022 16:34 Відповісти
ЗСУ звільнила третю українську Лавру.Саятогорську!!! Слава ЗСУ!
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12.09.2022 16:35 Відповісти
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12.09.2022 16:48 Відповісти
Максім ХОЙ 07fb0949

Радіти варто тільки за звільнення території.
Нагадую, це та сама "лавра" мацьковського підпорядкування, де в 2014 попи в засос цілувались з рашистами гіркіна та запровадили в своїх приміщеннях склади зброї, а після зівльнення - закладки бойовичків.

Як зазначив шановний колега Юрий Петров 33876dd3 давно треба розігнати цей непотріб, щоб духу мацьковького там не було.
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12.09.2022 17:06 Відповісти
Попы и в этот раз лобзались так, что хоть радугой рясы раскрашивай.
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12.09.2022 23:27 Відповісти
Її треба звільнити від московських попів
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12.09.2022 16:44 Відповісти
Доложили и даже отправили посылку - верёвку с бруском мыла.....
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12.09.2022 16:36 Відповісти
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12.09.2022 16:36 Відповісти
мєдвєдєв в біноколь і то краще бачить
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12.09.2022 16:45 Відповісти
Воно таке ж прекрасне, як і писок цієї почвари.
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12.09.2022 18:43 Відповісти
та знає те чучело все. навіть якщо йому ******** в генштабі, то йому ще раніше про все фсб докладає. так що все він там знає. тому від злості і дав вчора наказ стріляти по нашій критичній інфраструктурі. моль мстива ублюлочна.
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12.09.2022 16:37 Відповісти
х#йло, в сортире замоченное, должно сдохнуть. к нему уже нет вопросов.
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12.09.2022 16:38 Відповісти
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12.09.2022 16:38 Відповісти
А позаду сумного віслючка ще й дон-дон вилазе, і хтиво посміхається
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12.09.2022 16:47 Відповісти
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12.09.2022 17:56 Відповісти
"Путин приказал освободить Донецкую область к 15 сентября. Похоже, его приказ будет выполнен. Но есть нюанс". ©

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12.09.2022 16:38 Відповісти
Він спиз....в!
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12.09.2022 21:25 Відповісти
всьо...ідіот.....по плану
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12.09.2022 16:39 Відповісти
А Пуйло знає що йому скоро капут?
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12.09.2022 16:43 Відповісти
*Письков иногда такую пургу гонит.*(с)
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12.09.2022 16:43 Відповісти
Примерно так сейчас выглядит недоармия рф, как этот подранный на шматье и брошенный "асвабадителями" флаг дивизии.
С таким флагом копья и лошади должны идти в комплекте!
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12.09.2022 16:46 Відповісти
И эти ложат на *****. Забыли, шо оно велело? Три дня осталось. Воффка, на бутылки их и первого писькова, но после отшвабрения, конечно.
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12.09.2022 16:47 Відповісти
Хло знает про обстановку на фронте в режиме реального времени. Это цирковое представление, что хло что-то там не знает делается для тупорылого холопья. Мол плохие бояре хорошему царю что-то там не доложили. Вот сейчас царю доложат и он все порешает.
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12.09.2022 16:47 Відповісти
І нахрена була починати ту спецоперацію по демілітаризації і утилізації своє армії. Дійсно правий таки був Нємцов, хоч і не психіатр.
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12.09.2022 16:48 Відповісти
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12.09.2022 16:48 Відповісти
Пекло развалится до путлера - туда недавно прибыл горбачев...
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12.09.2022 18:04 Відповісти
Сергей Медведев:

Хочется дополнить Чаадаева. Россия предназначена не только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать, ее предназначение -- быть пространством недоразумения и гротеска и показывать всему миру, как делать смешно и нелепо, это такое гигантское многовековое шапито, которое иногда превращается в кровавый гиньоль.

Это же надо такой сюжет, армия терпит крупнейшее в своей истории поражение со времен лета 1941го, сыпется как картонный Рейхстаг в парке "Патриот": командиры бежали, техника брошена, солдаты гибнут пачками и заранее звонят домой, чтобы попрощаться, а в эти часы зажравшаяся Москва, ******** от денег, нормализации и игнора войны, как ни в чем не бывало проводит праздник и салют и открывает в сталинском луна-парке крупнейшее в Европе чертово колесо за 12 миллиардов рублей; люди давятся в очередях, чтобы попасть туда, платят 1150 рублей за стоячее (!) место в кабине, и заехав на высоту 140 метров, застревают там наверху, и стоят, задыхаясь от жары, потому что не работают кондиционеры, -- зато есть прекрасный шанс сверху видеть этот немыслимый трэш и может быть даже зарево пожара над Донецким аэропортом, который уже начали штурмовать передовые части ВСУ.

Никакого коллективного воображения Терри Гиллиама, Квентина Тарантино и братьев Коэн не хватит, чтобы придумать такой сценарий, а Россия производит и производит этот абсурд, который, если задуматься, и является главным российским экспортным товаром, а вовсе не нефть, не икра и не страх.

Дмитро Чекалкин

8 ч. ·
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12.09.2022 16:48 Відповісти
Майже все так. Тільки от є нюанс - росія пишеться з маленької букви.
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Є ще один невеликий нюанс - не росія, а московія. Вони ж "к істокам стрємятся".
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12.09.2022 18:14 Відповісти
Якщо до витоків, то нехай буде улус Золотої Орди.
Кацапи були ординцями і лишилися.
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12.09.2022 19:41 Відповісти
Казахстан РФ так і сказав:віддайте нам данину за 300 років.РФ повинна віддати данину Золотій Орді.Може так пошуткували над РФ,а може і ні,потрібно у казахів питати.У РФ грошей не вистачить всім платити.
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12.09.2022 22:50 Відповісти
сомневаюсь... письков как всегда брешет...
не знает ***** ни фига... оно до сих пор ждет когда его рать будет штурмовать Рейхстаг )))
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12.09.2022 16:49 Відповісти
То це був відступ? А більше схоже на панічну втечу, полищаючи особисті речі, зброю та техніку.

Ну хоч не наступ - і те вже прогрес.
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12.09.2022 16:49 Відповісти
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12.09.2022 16:50 Відповісти
#ЯкеКончене
- Як вас розхєрачили?
- Блєстяще

Гуго Карлович:
"Ноги моей больше в Бердянске не будет!" - заявил комендант одноимённого города.

Тётя Роза:
Даже великие стратеги опасались войны на два фронта. А Путин ведёт её аж на три. С Украиной, с цивилизацией и со здравым смыслом. И шансов победить в них у него нет никаких.

Наша Канада:
Кажется, наступает время, когда сохранить лицо Путина смогут только формалин и холодильник.

Алёна Попова:
От проигрыша Кремля россияне только выиграют.

ШаЛєна Місія:
- з чим би ви могли зрівняти ******* росію?
- з землею

***********:
Лавров: не планируем приспускать флаг из-за похорон королевы - достаточно того, как мы приспустили штаны на харьковском направлении.

Сталкер:
- Сегодня Северная Корея поставляет нам оружие, а завтра начнёт поставлять траву.
- Траву нам талибан поставляет.
- Так ту курить, а эту кушать.

Латвийская православная церковь отделилась от Московского патриархата.
Усы Пескова:
Минус 118 приходов. Поздравляем Владимира Владимировича и патриарха Кирилла с очередной международной победой!

В России нет дорог - только направления.
Наполеон I

Дмитро Чекалкин
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12.09.2022 16:51 Відповісти
Тётя Роза:
Даже великие стратеги опасались войны на два фронта. А Путин ведёт её аж на три. С Украиной, с цивилизацией и со здравым смыслом. И шансов победить в них у него нет никаких.

Та чому ж, на третьому фронті він має неабиякі успіхи.
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12.09.2022 21:17 Відповісти
Появляется стойкое ощущение, что еще пара таких поставок по "российскому ленд-лизу", и мы сможем вернуть Польше, Словакии и Чехии взятые у них танки
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12.09.2022 16:52 Відповісти
я думаю им российское г* на фиг не упало...
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12.09.2022 22:58 Відповісти
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12.09.2022 16:53 Відповісти
Вова, проснись, - ты обосрался!
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12.09.2022 16:57 Відповісти
Наголошую, що його треба розуміти десь так: ***** нічого не знає й вважає що переможе.
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12.09.2022 16:58 Відповісти


Ланцюгова реакція - в рашистляндї ще 18 муніципальних округів підняли питання про держзраду Путіним -ДТ
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12.09.2022 16:59 Відповісти
Eto ne otstuplenija a razgrom kacapskoj armiji
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12.09.2022 17:03 Відповісти
О "унітазному йоржику" дозволили щось цвірінькнути.
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12.09.2022 17:05 Відповісти
Ой. Це страхиття ще може розмовляти!? Хай йому грець!
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12.09.2022 17:07 Відповісти
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12.09.2022 17:10 Відповісти
Спробували б вони не підтримати свого антихриста.
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12.09.2022 18:48 Відповісти
Линия обороны
О том, что делают ВСУ и что об этом брешут не такие (Часть 1)

О том, что делают ВСУ и что об этом брешут не такие (Часть 2)
Теперь, что касается карт, которые показывают расстановку сил и все остальное, а также подтверждений или не подтверждений того, что наши военные уже успели отбить у врага, и кстати, почему Генштаб настоятельно просит не давать конкретную информацию до официального подтверждения. Это следует из того, как действуют наши военные. Они показывают скоростную и крайне высокоманевренную войну, которой враг не видел со времен блицкрига в исполнении Вермахта. Причем, действуют они сокрушительно и точно, благодаря новым техническим возможностям.
Слаженность и взаимодействие различных подразделений, а также уровень связи, которая сейчас уже полностью заведена ВСУ, позволяет творить настоящие чудеса. Так, маневренные группы сбивают заслоны и блок посты противника и как только становится понятно, что в данном конкретном месте противник пытается оказать сопротивление, тут же вызывается огонь дальнобойной артиллерии, которая во многом заменяет нам авиацию, и противник поражается быстрым, плотным и крайне высокоточным огнем. Противник, в основном, понимает, что попал в вагон для некурящих и успешно бежит из конкретного населенного пункта, а ударная группа движется дальше.

И вот там противника уже нет, а наши пошли вперед, на плечах отступающего противника. Но наш ли этот населенный пункт? Может да, а может, и нет. Пока туда не зайдут пехотные части и подразделения СБУ, пока населенный пункт не будет зачищен от остатков врага и его пособников, он еще не может быть безопасным и таким, который вернулся под юрисдикцию Украины, там уже не действуют порядки оккупантов, но и наши законы еще не восстановлены. Обычно, в это время случаются масові і прикрі самогубства колаборантов. Часть из них может повторить жест доброй воли, который исполнил библейский предатель Иуда Искариот. Для этого даже не всегда нужна осина.

И только после того, как в населенном пункте отработан комплекс мероприятий по его зачистке и перезапуску действия нашего законодательства, населенный пункт можно объявлять возвращенным в состав Украины. Иногда этот разрыв может составлять день-два и вот в это время светить его название - нельзя. Правда, это особенно актуально, когда такие мероприятия проходят в единичном порядке, а когда возвращение идет просто десятками в день, то здесь уже актуальность молчания падает, но процедура должна везде действовать одинаково, поскольку иначе толку от нее не будет никакого.

Но вернемся к тому, с чего начинали. Выход на границу с противником дают очень многое, особенно в случае с Харьковом. Противник привык валить по городу из всей доступной артиллерии, а в случае, когда прилетала обратка, все происходило на нашей же территории. Теперь же ситуация изменилась. Как только враг попытается снова обстреливать Харьков, к нему полетит ответная и высокоточная плюха. Дело в том, что он же не предполагал, что все так обернется, и потому вся инфраструктура, направленная против Украины, сосредоточена в паре десятков километров от нашей границы и теперь полностью доступна для нашей артиллерии.

Особенно это касается Волчанска, где развернут логистический хаб со складами, ремонтной базой и прочим. И вот теперь все это можно разнести в хлам, как только оттуда опять что-то стрельнет. Ну а наша реактивная артиллерия уже достанет до мест, откуда орки привыкли стрелять Искандерами. Ну а кроме того, мы же помним, как в первые часы широкомасштабного вторжения противник валил по нашим аэропортам, нефтебазам и прочему. Так вот, в Белгороде тоже есть аэропорт и нефтебаза. Поэтому жителям, живущим поблизости от таких мест, действительно надо выехать из города, желательно на Чукотку, чтобы два раза не вставать.

Ну а мы следим за событиями и просто отметим, что орки напрасно украли из Донецка фонтан - футбольный мяч и поставили его в москве. Мы все вернем, даже из москвы. Ну а орки могут не волноваться, с китайскими, а особенно - казахскими пограничниками, мы договоримся.
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12.09.2022 17:12 Відповісти
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12.09.2022 17:15 Відповісти
А я ці ворота вже десь бачив вживу.
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12.09.2022 21:20 Відповісти
все точно по Гудеріану. По тактиці вермахту передовий загін ( рота танків,батарея саходов, батарея ПТО, гаубична батарея дві три роти стрільців та саперів, ******* БТГр) під постійним наглядом авіації (розвід та штурмової) проривав оборону. по краях (5-10-15 км посилені розвідгрупи) і наступ 15-20 км в день. І обовязково ТД йшла 3 бойовими групами. Шансів на спротив не було.
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12.09.2022 18:34 Відповісти
Ервін Рьоммель з 7-ю танковою дивізією французів теж так кошмарив
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12.09.2022 21:23 Відповісти
Так шо передать тьотє Фає?
Перєдай шо Моня знаєт про облаву...
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12.09.2022 17:20 Відповісти
путлер капут!
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12.09.2022 17:28 Відповісти
ну і чьо затаілся - покажи лічіко
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12.09.2022 17:37 Відповісти
из данного высера йоршика, становится понятным, шо о том, как бежали робкие парашки, получив по крупному пинды, он не знает. ему то этот драпёш отформатировали, как "перегруппировку для достижения поставленных целей" ))
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12.09.2022 17:45 Відповісти
Х...ло в сознании. Пока
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12.09.2022 17:55 Відповісти

Але це неточно.
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12.09.2022 18:58 Відповісти
Ну тобто коли ***** дагестанці посадять на пляшку,то вже сидячий на ній піськов скаже що ***** знає про цей факт.🤷
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12.09.2022 18:14 Відповісти
"Бежали робкие кацапы
на бегу роняя КАЛ"
И.Кант
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12.09.2022 18:39 Відповісти
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12.09.2022 18:46 Відповісти
Шо до Дону йти збираються))
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12.09.2022 21:43 Відповісти
Складається враження,що користувачі інтернет знають більше,що робиться на нулі і взагалі на фронті,чим володимир пу...
Невже воно таке тупе,що не може освоїти планшет?Таки,мабуть,лишньохромосомне з низьким IQ,взялось керувать державою,а тепер не знає,як виплутатись...
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12.09.2022 19:35 Відповісти
А до этого ему ничего не говорили? А он там точно главнокомандующий?
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12.09.2022 21:46 Відповісти
путену вже варто готувати сраку для черенка від лопати. в кращому випадку, ботоксний педофіл закінчить, як його дружок каддафі, а можливо й по-хусейновськи зависне у повітрі
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12.09.2022 22:08 Відповісти
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13.09.2022 00:07 Відповісти
НЕОБХОДИМО БОМБИТЬ МОСКВУ И ЗАНЯТЬ БЕЛАРУСЬ !!!
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13.09.2022 07:31 Відповісти
ПУТИН ЖИВОЙ ОГУРЕЦ !)
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13.09.2022 07:38 Відповісти
 
 