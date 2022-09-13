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Українські морпіхи ліквідували 12 окупантів та знищили БТР, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗСУ. 

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 12 загарбників та 1 БТР. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за тиждень боїв у вересні знищили російської техніки на $700 мільйонів, – Forbes

Українські морпіхи ліквідували 12 окупантів та знищили БТР, - ВМС 01
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Честь і хвала нашим бійцям , Ви Героі 👍🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2022 13:39 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.09.2022 13:40 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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13.09.2022 13:41 Відповісти
Морпіхи ні дня без перемог -- низькии уклін.
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13.09.2022 15:02 Відповісти
 
 