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Корбан (178) кримінальна справа (505) фонд (101) волонтери (1213)

Проти "Фонду оборони країни" Корбана, який допомагає ЗСУ, відкрито кримінальне провадження

Новини Цензор.НЕТ Події

корбан

Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

За словами Корбана, Україні потрібні вантажівки, оскільки саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції: "Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить Міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
А ким відкрито? Питання риторичне...
Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
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13.09.2022 14:48
+58
Вона как!

Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів

Барига!

Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
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13.09.2022 14:51
+47
честно говоря не хочется вникать а был ли мальчик.. война на дворе и в стране а маланцы шкубуться как гребанные кацапы..... Вова Зеленский не пора ли агента РФ Дерьмака и ушлебка Татарова призвать на тормоз???!!!
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13.09.2022 14:48
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А ким відкрито? Питання риторичне...
Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
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13.09.2022 14:48 Відповісти
дбр-(добровільні батальйони рашиста) в Україні
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13.09.2022 14:51 Відповісти
хто б сумнівався
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13.09.2022 15:01 Відповісти
Не верю , этому честному еврею ,как и Коломойше со ставленником.
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13.09.2022 19:23 Відповісти
А мы не в церкви! Иди и работай!
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14.09.2022 08:59 Відповісти
Лошади работают и ты внучок Швондера.
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15.09.2022 18:14 Відповісти
Ермак?
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13.09.2022 19:46 Відповісти
Корбану не варто турбуватися. Влада змінюється, а заслуги інтернет пам'ятає.
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14.09.2022 00:08 Відповісти
честно говоря не хочется вникать а был ли мальчик.. война на дворе и в стране а маланцы шкубуться как гребанные кацапы..... Вова Зеленский не пора ли агента РФ Дерьмака и ушлебка Татарова призвать на тормоз???!!!
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13.09.2022 14:48 Відповісти
вже "на часі" не тільки по д'Єрмакам, але й по ЗЄлє! 👿

Ці криси крадуть нашу перемогу! 👿
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13.09.2022 14:53 Відповісти
Зеленський їх очолює. Це адвокати його потім будуть плакати, що воно нічого не знало. Для того і президент, щоб все знати і за все відповідати, а не шашлики смажити і линяти, як смаженим засмерділо.
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13.09.2022 15:24 Відповісти
Він казав з ним прийшов з ним і піду.
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13.09.2022 16:31 Відповісти
Вова Зеленський - розмовляюча голова Єрмака. Де ти бачив, щоб актор керував режисером?
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Маланці. Ти вважаєш себе найвищою расою, арієм? Ти в порівнянні з Корбаном нуль. Тож засунь свої коментарі сам знаєш куди.
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14.09.2022 07:21 Відповісти
Забув табличку ділення.
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13.09.2022 14:48 Відповісти
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13.09.2022 16:57 Відповісти
Пионтковский та еще консерва, я бы не цитировал бы эту мразь
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13.09.2022 18:37 Відповісти
Піонтковський іноді брякає в "штангу" (впрочім як всі аналітики і політологи), але він в Україні ні на що не впливає і рішень теж не приймає.
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13.09.2022 19:19 Відповісти
Только много советов дает, как Украинцам жить, особенно когда начал верещать, что Макрона и Шольца надо гнать из Украины, а мягко говоря неумные развешивают уши.
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13.09.2022 21:28 Відповісти
ОП не любить,коли їм вказують,що робити
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13.09.2022 14:48 Відповісти
Вона как!

Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів

Барига!

Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
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13.09.2022 14:51 Відповісти
І Чернігів заколотило. Там ті ж яйця, вигляд у профіль. Склади забиті гуманітаркою. У дечого термін придатності збігає.
ІХтоЖеЕтоЗделалВместе, два рази?
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13.09.2022 14:55 Відповісти
З пробудженням вас.

Без солі на рану тут не обійдешся: в окупації якнайменше 300 років.
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13.09.2022 15:09 Відповісти
В чому питання ? Два гравці з команди Коломойського та не
могуть домовитись. Щось не схоже на.......
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13.09.2022 14:53 Відповісти
Якщо Корбан допомага ЗСУ,то він вже в українській команді, а не антиукраїнській команді ,котру корує бабломойський
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13.09.2022 14:58 Відповісти
із їхнього роя не вийде ні х.я
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13.09.2022 15:08 Відповісти
Беня, як і Вава, з легкістю жертвують людьми.
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13.09.2022 15:01 Відповісти
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13.09.2022 15:02 Відповісти
Вони творці "його" 😕
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13.09.2022 15:08 Відповісти
І я про це. Зрадить всіх. З легкістю.
Там ні відданості, ні вдячності. Ніяких людських якостей. Лише бездонний хапально-жувальний рефлекс, як і у бабломойського.
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13.09.2022 19:20 Відповісти
Зелупа-ретельний учень Бабломойського.Беня ніяк ним не натішиться-це його гордість,але прийде час,і Зелупа з легкістю здасть і самого Беню.Ні секунди не вагаючись.
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14.09.2022 08:27 Відповісти
бідують. бутилки збирають щоб прогодуватись.
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13.09.2022 15:32 Відповісти
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13.09.2022 14:53 Відповісти
Весь набор этих беспредельных наглостей - это проверка общества на готовность быть быдлом. Ну и , видать , такая готовность есть.
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13.09.2022 14:55 Відповісти
не спіши.
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13.09.2022 15:09 Відповісти
Що держава остаточно поглинута було яскраво відображено Вагнергейтом.
******* війна: на рівні спецслужб та великих фінансів.
Втратили це - полилась кров...

А коли ми втратили майбутнє? Охендовський як приклад. А там хто його знає, відколи нас "ведуть"...
Але точно знаємо куда нас привели.

Олігархи - то лишень наглядачі ЗЛА.
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Ну а проти кротів ОПі коли провадження будуть?!!!! Не випробовуйте терпіння Українців!!! Бо буде біда для зелених!!!
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Mykola Trofimenko 138bf09c , Тут Позвольте с Вами не согласиться, Але від відповідальності всеодно не втечете ., не было ещё в Украине власти, которая бы ответила за свои действия . Так же и эти уйдут от ответственности, . Отвечает ,как всегда народ ,который их выбирал .
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13.09.2022 14:59 Відповісти
Зато поржали!
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13.09.2022 15:13 Відповісти
В Україні ніколи не було такої війни в ітакої кількості рішучих, озброєнних,сгуртованнихпатріотів. Зараз у них інша важлива справа- бити зовнішніх ворогів, але потім- ховайся пліснява!
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13.09.2022 15:26 Відповісти
На прикладі Кривоноса зрозуміло що ОП дорівнює НКВД під прикриттям.
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13.09.2022 15:33 Відповісти
припливли...
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13.09.2022 14:59 Відповісти
Цензура на телебаченні, цензура в суспільстві, не можна розкачувати човна, бо війна, а самій владі все можна, то може вже й народу можна сказати НІ цій ФСБшній владі.
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13.09.2022 15:00 Відповісти
Коли ви вже зеленi паскудi сгините як трава на сонцi!
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13.09.2022 15:00 Відповісти
Може - роса? Ні?
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13.09.2022 15:10 Відповісти
не переживайте, згитнуть ці, але мудрий і простий народ таких самих собі вибере.

У мене в містечку всі були або за Зе або за ОПЗЖ - місцевих атошників, волонтерів, міценатів, які реально билися за місто і країну з тріском прокотили на всіх виборах.
Проголосували за приїжджих Зе, яких ніхто не знав

(Дніпропетровщина)
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13.09.2022 15:13 Відповісти
Знайомі з "адмінресурсом" чи підміной скриньок, під'їзд невідомих осіб з чергою до скрині і таке інше?

Сам знаходив запечатані скрині при виборах Яника. (Шевченкове). Міліція приїхала - забрала скрині та спалила. Точка.
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13.09.2022 15:36 Відповісти
У нас чесно підрахували - моя знайома (патріотка України) була у комісії. Прийшла в шоці і розповідала зі сльозами.

Дійсно голосували за Зе та ОПЗЖ.

Зараз багато баранів прозріли звичайно, але що тепер?

Пізно.

Вони проголосують за нове лайно наступного разу
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13.09.2022 15:56 Відповісти
Авжеж це дає надію що вибір "вождя" все ж справедливий.... Але мені здається що тепер вони циферки міняють не на нижньому рівні а трошечки вище.
А можливо коли наші 73 = 146 той не треба щось "підкручувати"... Достатньо ефективного ТБ...

Якщо можно планувати здачу 2/3 Вкраїни Московії, та не отримати по скулам, то можно робити що завгодно к таким аморфним популусом. Щей заводити справи на того хто цьому плану не дав здійснитись... Да про що говорити: пішов один кофеман в суд та списав собі борги на вкрадене виробництво...
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13.09.2022 16:25 Відповісти
100%. І ніхто нікого не слухає, всі розумні. А потім кажуть : " ми не це чекали". А що ти міг чекати від музиканта на роялі?
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13.09.2022 15:40 Відповісти
Посил у Вас вірний і я з ним згоден на 100%,але називати гравця х@єм на піаніно музикантом....
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14.09.2022 08:35 Відповісти
Конечно, готовность есть ,быть быдлом , я вообще сомневаюсь, что Зебилы читать умеют , а тем более ЦН
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13.09.2022 15:02 Відповісти
помните как Корбан говорил что власть врет про контрнаступление? подумайте кто его поддерживает на чей он стороне
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13.09.2022 15:03 Відповісти
"на безрьібье и рак щука"....
Так і про "патріотів" - справжніх просто відстрілюють або в тюрмах катують, або на свою сторону погрозами/коштами переманюють, а театральні - тільки локшину мотають популусу...

Олігархічна окупація в дії.

А думки не з'являлися чому "сильні мира цього" у слов'ян "кофе п'ють"? більше ніж 300 років...
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13.09.2022 15:39 Відповісти
Влада сама не знала. Вони просто вгадали. Їм теж ніхто не говорив інакше нічого б не вийшло.
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13.09.2022 15:45 Відповісти
Не помню! Это еще не контрнаступление! 3000 из 120 тысяч! Считать умееете?
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14.09.2022 09:06 Відповісти
саботувати оборону чи не зрада?
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13.09.2022 15:04 Відповісти
Хотів щось таке написати,але нічого,окрім грубої нецензурної лайки на думку не приходить.
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13.09.2022 15:07 Відповісти
Нічого вже "слугам" не допоможе завоювати прихильність людей. Дискредитації патріотів ще більше їм зашкодить. Все буде Україна!!!
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13.09.2022 15:12 Відповісти
ви відповідаєте за усі 73(46)%% довбнів?
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13.09.2022 15:25 Відповісти
Тавапіщя путєна етот Гєна шибко расстроіл
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Зе ушлепки только на такие гадости и способны.И ещё тырындеть без остановки,пытаясь заполнить собой весь информационный эфир.
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Такое впечатление, что путин в Киеве.
Уголовные дела во время войны против Чорновол, Марченко, Кривоноса, волонтеров, теперь против фонда и т.д.
А кто разминировал Чонгар - не на часі
Тем кто тырит гуманитарку - ордена
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13.09.2022 15:21 Відповісти
Зелень то погань, але корбан не кращий. Нехай собі гризуться
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13.09.2022 15:23 Відповісти
Щось ніхто не чув, щобиЗе чи Єрмак чи їх нйближче оточення хоч одну вантажівку на фронт передали, А про 500 вкрадених вагонів з гуманітаркою не чув тільки Зе виборец.Також Зе-лохи не чули про 500 вантажівок придбаних фондом Корбана для фронту.
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13.09.2022 16:25 Відповісти
каломойша керує із за куліси процесом... руками зелі хоче знищити свого ворога і зменшити допомогу ЗСУ.
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13.09.2022 15:23 Відповісти
Так подають інформацію непрофесіонали або маніпулятори. Замість того, щоб написати, в чому суть звинувачень, пишуть про те який хороший Корбан. Тобто в заголовку одне, а в тексті - все про хорошого Корбана. Я не стверджую, що він "поганий". Але ж напишіть, які до нього претензії і покажіть, що вони безпідставні
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13.09.2022 15:33 Відповісти
Кримінальні справи проти патріотів не мають нікого дивувати. Банкова - така сама тимчасово окупована територія, як і Херсон
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13.09.2022 15:46 Відповісти
Ще трохи і будемо звільняти банкову від зе-кодла! Дерьмаку приготуватися!
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13.09.2022 16:03 Відповісти
Учора телеканал Великий Львів показав відео де розказав як спецпідрозділ Корд шманає волонтерів Львівщини...
Яка ганьба... капець...нема слів...все це робота дЕрмаків...
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13.09.2022 16:06 Відповісти
а бандрівці у відповідь можуть пошманати Корд? чи вони зайняті - тягають контрабас через кордон?
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13.09.2022 16:26 Відповісти
Ось інтелектуали, проведіть власне розслідування, на сторінці фонду в фейсбук останній пост за 2018 рік, а на сторінці в інстаграм 85 підписника, питання вони гроші збирають чи відмивають гроші дніпровського криміналітету
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13.09.2022 16:35 Відповісти
Зеленський, чому вороги України дермак і татаров не у СІЗО СБУ?..
чи вони - твої недоторкані друзі?
"скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти"
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13.09.2022 16:41 Відповісти
Бенин спектакль для развода лохов.
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13.09.2022 17:21 Відповісти
Кацапська агентура в Україні зашевелилась?
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13.09.2022 18:33 Відповісти
Беручи до уваги, як серйозно ******* взялися за тих волонтерів, які не погодилися красти та ділитися, Чмуту та Притулі вже час приготуватися...
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13.09.2022 18:51 Відповісти
Ну не відкривати ж справи проти тих, хто дав команду здати південь!
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13.09.2022 18:54 Відповісти
якась мутна фігня
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13.09.2022 19:01 Відповісти
цікаво - коли наїдуть на пороха і хто сценарист такого дійства?
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13.09.2022 19:02 Відповісти
На Зелю і слуг справ кримінальних не заведеш, бо волонтерством не займаються, а розкрадати бюджет і міжнародну допомогу для них це просто робота)
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13.09.2022 19:21 Відповісти
днище ...
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13.09.2022 19:24 Відповісти
Чмо думає уседіти на місці...помиляеться і за Корбана тварюка відповість.
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13.09.2022 19:35 Відповісти
Геннадій Корбан - громадянин та патріот України і зеленський зобов"язаний повернути йому громадянство України. КРАПКА.
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13.09.2022 20:04 Відповісти
Тут самого Zелю треба тормзнути
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13.09.2022 21:34 Відповісти
Корбан створив потужну оборону Дніпра. залучивши до цього бізнес-структури міста та області. під свої особисті зобов"язання. Що в цьому кримінального ? А що зробили слуги народу для допомоги ЗСУ ?!! Досить лити бруд на патріота Корбана !
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13.09.2022 22:23 Відповісти
Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что значит дать вовремя "волшебный пендель" и деньги нашлись, и машины нашлись,даже что-то приобрели.
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13.09.2022 23:11 Відповісти
Це не відміняє питання стосовно того, а чому власне було відкрите кримінальне провадження?
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14.09.2022 00:41 Відповісти
Там із супутника Притули Єрмак усьо відіт. Але АгроХамка - це нове поганяло одного кібуцника з Банкової. Цікаво однако......
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14.09.2022 05:44 Відповісти
Корбана с его фейками надо было не высылать а сажать.
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14.09.2022 06:37 Відповісти
Взяли одного крупного коррупционера...Очень хорошо

.А почему не взяли остальных...Взяли одного олигарха Медведчука...Так почему остальных не взяли .Хоть одного миллиардера посадили за двойное или тройное гражданство ? Нет.Хотя бы проверьте их всех на границах.У каждого в кармане по 5-6 паспортов .Получается,что законы пишут только для бедного и простого населения ,а богатым все сходит с рук...А сколько ещё ублюдков имеют российское гражданство...Садить нужно сразу всех.Закон один для всех...
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14.09.2022 07:38 Відповісти
Народ. Потрібно знати, що є така професія як політтехнолог. І є політтехнології для розкрутки політиків. І бувають ці політтехнології дуже... дуже складними. Щоб "лохи" не догадались.
Народ. Читайте біографії людей.
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14.09.2022 07:59 Відповісти
 
 