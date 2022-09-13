Проти "Фонду оборони країни" Корбана, який допомагає ЗСУ, відкрито кримінальне провадження

Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.

Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

За словами Корбана, Україні потрібні вантажівки, оскільки саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції: "Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить Міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно".

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