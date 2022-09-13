Проти "Фонду оборони країни" Корбана, який допомагає ЗСУ, відкрито кримінальне провадження
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Проти "Фонду оборони країни", який допомагає ЗСУ та Національній гвардії, розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.
"Фонд оборони країни" у співпраці з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном, збирає кошти для забезпечення потреб військових підрозділів територіальної оборони та Національної гвардії України.
Організацію створили у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.
Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.
За словами Корбана, Україні потрібні вантажівки, оскільки саме вони відіграли вирішальну роль в успіху ізюмської операції: "Я писав про це з перших днів війни. Ми закуповували та продовжуємо закуповувати легкі вантажівки. А ось чому цього досі не робить Міністерство оборони та різні спецекспортери, невідомо. Можливо, час почати закуповувати, тим більше це не так дорого, але дуже ефективно".
Будь ласка, зачекайте...
Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
Ці криси крадуть нашу перемогу! 👿
Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів
Барига!
Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
ІХтоЖеЕтоЗделалВместе, два рази?
Без солі на рану тут не обійдешся: в окупації якнайменше 300 років.
могуть домовитись. Щось не схоже на.......
Там ні відданості, ні вдячності. Ніяких людських якостей. Лише бездонний хапально-жувальний рефлекс, як і у бабломойського.
******* війна: на рівні спецслужб та великих фінансів.
Втратили це - полилась кров...
А коли ми втратили майбутнє? Охендовський як приклад. А там хто його знає, відколи нас "ведуть"...
Але точно знаємо куда нас привели.
Олігархи - то лишень наглядачі ЗЛА.
У мене в містечку всі були або за Зе або за ОПЗЖ - місцевих атошників, волонтерів, міценатів, які реально билися за місто і країну з тріском прокотили на всіх виборах.
Проголосували за приїжджих Зе, яких ніхто не знав
(Дніпропетровщина)
Сам знаходив запечатані скрині при виборах Яника. (Шевченкове). Міліція приїхала - забрала скрині та спалила. Точка.
Дійсно голосували за Зе та ОПЗЖ.
Зараз багато баранів прозріли звичайно, але що тепер?
Пізно.
Вони проголосують за нове лайно наступного разу
А можливо коли наші 73 = 146 той не треба щось "підкручувати"... Достатньо ефективного ТБ...
Якщо можно планувати здачу 2/3 Вкраїни Московії, та не отримати по скулам, то можно робити що завгодно к таким аморфним популусом. Щей заводити справи на того хто цьому плану не дав здійснитись... Да про що говорити: пішов один кофеман в суд та списав собі борги на вкрадене виробництво...
Так і про "патріотів" - справжніх просто відстрілюють або в тюрмах катують, або на свою сторону погрозами/коштами переманюють, а театральні - тільки локшину мотають популусу...
Олігархічна окупація в дії.
А думки не з'являлися чому "сильні мира цього" у слов'ян "кофе п'ють"? більше ніж 300 років...
Уголовные дела во время войны против Чорновол, Марченко, Кривоноса, волонтеров, теперь против фонда и т.д.
А кто разминировал Чонгар - не на часі
Тем кто тырит гуманитарку - ордена
Яка ганьба... капець...нема слів...все це робота дЕрмаків...
чи вони - твої недоторкані друзі?
"скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти"
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Что значит дать вовремя "волшебный пендель" и деньги нашлись, и машины нашлись,даже что-то приобрели.
.А почему не взяли остальных...Взяли одного олигарха Медведчука...Так почему остальных не взяли .Хоть одного миллиардера посадили за двойное или тройное гражданство ? Нет.Хотя бы проверьте их всех на границах.У каждого в кармане по 5-6 паспортов .Получается,что законы пишут только для бедного и простого населения ,а богатым все сходит с рук...А сколько ещё ублюдков имеют российское гражданство...Садить нужно сразу всех.Закон один для всех...
Народ. Читайте біографії людей.