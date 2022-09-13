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У Херсоні лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

У тимчасово окупованому Херсоні 13 вересня вдень пролунали вибухи.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні чути гучні вибухи. Схоже, по окупантам дуже потужно прилетіло", - пише Хлань.

Інформацію також підтверджують кореспонденти Суспільного.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Херсон рідненький ми вже близенько 😘
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13.09.2022 15:04
+30
из телеги

Сообщают, что оккупанты сдаются в Снигирёвке, дорога на Херсон открыта

Ждем официальную информацию Генштаба.
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13.09.2022 15:08
+25
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13.09.2022 15:10
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Гарні новини 🤗
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13.09.2022 15:03 Відповісти
Дивує, що вони ще там. Недоумки якісь
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Херсон рідненький ми вже близенько 😘
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13.09.2022 15:04 Відповісти
Вже і на півдні бавовна.
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13.09.2022 15:06 Відповісти
Та да, Бавовнятко такой шалунишка...
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13.09.2022 15:13 Відповісти
Домино.
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13.09.2022 17:28 Відповісти
из телеги

Сообщают, что оккупанты сдаются в Снигирёвке, дорога на Херсон открыта

Ждем официальную информацию Генштаба.
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13.09.2022 15:08 Відповісти
Дивився на карті, дійсно, дорогу перекриває
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13.09.2022 15:17 Відповісти
вай вай - ахренеть - даже кацапы пропагандоны говорили
сдача рашистами Херсона = ПУТЛЕР КАПУТ
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13.09.2022 16:43 Відповісти
Коли наші звільнять Снігурівку та навколишні села, стане знакова подія - повне звільнення Миколаївської області
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13.09.2022 17:02 Відповісти
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13.09.2022 15:10 Відповісти
Так их, свинособак путинячих!
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13.09.2022 15:11 Відповісти
личный состав беречь, не спешить, быдло которое поехало в Украину, трусливое, и насмерть стоять не будет. кого артобстрелом убьют, кто сам сбежит.
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13.09.2022 15:15 Відповісти
так ці, шо на півдні, практично взагалі не воювали, вони туда по д'єрмаковскому коридору зайшли!!!! без шуму і пилі.... 😡😡
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13.09.2022 15:29 Відповісти
я уже старый, но наворачиваются слезы за эти победы, хотя я в Украине никогда не жил, только ребенком был в музее Олега Кошевого в Краснодоне. увижу ли я на при своей жизни крах строя *****.......
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13.09.2022 15:20 Відповісти
думаю - побачиш)) 😁😁
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13.09.2022 15:38 Відповісти
очень хочется верить. я в 2014 здесь писал и все надеялся.....прошло 8 лет и снова надеюсь.
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13.09.2022 15:39 Відповісти
Тоже вот только ребёнком был в Трускавце.
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13.09.2022 16:22 Відповісти
Да.
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13.09.2022 16:25 Відповісти
Бавовнятко бавиться
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13.09.2022 15:22 Відповісти
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13.09.2022 17:19 Відповісти
В Энергодаре, Орки ,ждут особого приглашения, чтобы свалить от туда . Валера ,вас скоро в козанке сварит . Тікайте поки є час..
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13.09.2022 15:26 Відповісти
они ждут гонцов беглецов со Снигирёвки - типа пистец полный или просто жопа
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13.09.2022 16:49 Відповісти
Наш герб Херсона скоро побачимо, а не цю двоголову чорнобильську ворону
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13.09.2022 15:42 Відповісти
надувные матрацы тварюгам давать только булавкой проколотые
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13.09.2022 16:46 Відповісти
ВСУ вернули Святогорск и бьются за Лиман: Луганской области приготовиться )
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13.09.2022 17:23 Відповісти
Гауляйтер спермоустов утром ныл, что нужно отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.
А то его злые кураторы в Воронеж не пускают
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13.09.2022 17:41 Відповісти
Вот это мне больше нравится. Все будет Украина.
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13.09.2022 17:56 Відповісти
 
 