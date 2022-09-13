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У Херсоні лунають вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Херсоні 13 вересня вдень пролунали вибухи.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні чути гучні вибухи. Схоже, по окупантам дуже потужно прилетіло", - пише Хлань.
Інформацію також підтверджують кореспонденти Суспільного.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар13.09.2022 15:04
+30 DemianBond 2cbb79cc
показати весь коментар13.09.2022 15:08
+25 аспм мпри
показати весь коментар13.09.2022 15:10
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Сообщают, что оккупанты сдаются в Снигирёвке, дорога на Херсон открыта
Ждем официальную информацию Генштаба.
сдача рашистами Херсона = ПУТЛЕР КАПУТ
беглецовсо Снигирёвки - типа пистец полный или просто жопа
А то его злые кураторы в Воронеж не пускают