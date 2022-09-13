У Херсоні лунають вибухи

У тимчасово окупованому Херсоні 13 вересня вдень пролунали вибухи.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні чути гучні вибухи. Схоже, по окупантам дуже потужно прилетіло", - пише Хлань.

Інформацію також підтверджують кореспонденти Суспільного.

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