В Херсоне раздаются взрывы

Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.

Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.

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