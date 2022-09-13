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В Херсоне раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.

Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.

Также читайте: Партизаны в Херсоне подорвали "военкомат", куда российские оккупанты недавно привезли пополнение, - Братчук
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Топ комментарии
+31
Херсон рідненький ми вже близенько 😘
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13.09.2022 15:04
+30
из телеги

Сообщают, что оккупанты сдаются в Снигирёвке, дорога на Херсон открыта

Ждем официальную информацию Генштаба.
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13.09.2022 15:08
+25
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13.09.2022 15:10
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Гарні новини 🤗
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13.09.2022 15:03 Ответить
Дивує, що вони ще там. Недоумки якісь
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13.09.2022 15:14 Ответить
Херсон рідненький ми вже близенько 😘
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13.09.2022 15:04 Ответить
Вже і на півдні бавовна.
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13.09.2022 15:06 Ответить
Та да, Бавовнятко такой шалунишка...
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13.09.2022 15:13 Ответить
Домино.
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13.09.2022 17:28 Ответить
из телеги

Сообщают, что оккупанты сдаются в Снигирёвке, дорога на Херсон открыта

Ждем официальную информацию Генштаба.
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13.09.2022 15:08 Ответить
Дивився на карті, дійсно, дорогу перекриває
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13.09.2022 15:17 Ответить
вай вай - ахренеть - даже кацапы пропагандоны говорили
сдача рашистами Херсона = ПУТЛЕР КАПУТ
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13.09.2022 16:43 Ответить
Коли наші звільнять Снігурівку та навколишні села, стане знакова подія - повне звільнення Миколаївської області
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13.09.2022 17:02 Ответить
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13.09.2022 15:10 Ответить
Так их, свинособак путинячих!
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13.09.2022 15:11 Ответить
личный состав беречь, не спешить, быдло которое поехало в Украину, трусливое, и насмерть стоять не будет. кого артобстрелом убьют, кто сам сбежит.
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13.09.2022 15:15 Ответить
так ці, шо на півдні, практично взагалі не воювали, вони туда по д'єрмаковскому коридору зайшли!!!! без шуму і пилі.... 😡😡
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13.09.2022 15:29 Ответить
я уже старый, но наворачиваются слезы за эти победы, хотя я в Украине никогда не жил, только ребенком был в музее Олега Кошевого в Краснодоне. увижу ли я на при своей жизни крах строя *****.......
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13.09.2022 15:20 Ответить
думаю - побачиш)) 😁😁
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13.09.2022 15:38 Ответить
очень хочется верить. я в 2014 здесь писал и все надеялся.....прошло 8 лет и снова надеюсь.
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13.09.2022 15:39 Ответить
Тоже вот только ребёнком был в Трускавце.
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13.09.2022 16:22 Ответить
Да.
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13.09.2022 16:25 Ответить
Бавовнятко бавиться
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13.09.2022 15:22 Ответить
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13.09.2022 17:19 Ответить
В Энергодаре, Орки ,ждут особого приглашения, чтобы свалить от туда . Валера ,вас скоро в козанке сварит . Тікайте поки є час..
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13.09.2022 15:26 Ответить
они ждут гонцов беглецов со Снигирёвки - типа пистец полный или просто жопа
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13.09.2022 16:49 Ответить
Наш герб Херсона скоро побачимо, а не цю двоголову чорнобильську ворону
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13.09.2022 15:42 Ответить
надувные матрацы тварюгам давать только булавкой проколотые
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13.09.2022 16:46 Ответить
ВСУ вернули Святогорск и бьются за Лиман: Луганской области приготовиться )
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13.09.2022 17:23 Ответить
Гауляйтер спермоустов утром ныл, что нужно отодвинуть линию фронта в сторону Николаева.
А то его злые кураторы в Воронеж не пускают
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13.09.2022 17:41 Ответить
Вот это мне больше нравится. Все будет Украина.
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13.09.2022 17:56 Ответить
 
 