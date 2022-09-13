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В Херсоне раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Херсоне 13 сентября днем раздались взрывы.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.
Информацию также подтверждают корреспонденты Суспільного.
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+31 Максім ХОЙ 07fb0949
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+25 аспм мпри
показать весь комментарий13.09.2022 15:10
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