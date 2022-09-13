УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8233 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
6 678 32
Луганщина (4422) СБУ (10055) колабораціонізм (942)

СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зрадники

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще 3 колаборантів. Зловмисники сформували "ядро" окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в телеграмі.

Зокрема, йдеться про:

▪️ "виконувача обов’язків голови",
▪️ "виконувача обов’язків заступника голови",
▪️ "радника голови адміністрації Старобільського району лнр".

Колишні члени "партії регіонів" до 2014 року вже працювали в одній команді та обіймали аналогічні посади у райдержадміністрації Старобільська.

Після повномасштабного вторгнення РФ функціонери очікували захоплення району. Вони сприйняли це як можливість "реваншу" та з власної ініціативи пішли на співпрацю з ворогом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Очоливши окупаційну адміністрацію, ексрегіонали розпочали активну "командну" роботу, яка серед іншого включає:

▪️ пропагандистські акції та публічні церемонії з нагоди "червоних дат" календаря РФ;
▪️ мітинги на підтримку російського вторгнення;
▪️ наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема для розширення пропагандистського впливу серед місцевого населення.

Інформацію про ці заходи, як доказ співпраці українців з "новою владою", активно підхоплюють та розганяють підконтрольні агресору медіа та інтернет-ресурси, які створюють антиукраїнський пропагандистський контент.

Також читайте: Зрадники тікають з півдня України швидше за російські війська, - ОК "Південь"

"Чиновники" охоче роздають інтерв’ю росЗМІ, в яких повторюють відомі російські наративи про:

▪️ "визволення" місцевих мешканців "армією лнр" від "страждань", яких їм завдавала Україна;
▪️ "відродження руської культури" на Старобільщині;
▪️ необхідність підтримки "народної міліції лнр", як гаранта цих "перетворень".

Наразі трьом правопорушникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою);
▪️ за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

Колаборантів оголошено у розшук.

Попереджаємо, що кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно буде покараний за законом. Співпраця з окупантами карається 10 роками ув’язнення.

Викриття злочинної діяльності проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
А товарисч "Кутузов", пардон, Шуфрич, многократно битый, как и "Кутузов", не только на свободе а и возглавляет комитет в ВР.
показати весь коментар
13.09.2022 17:05
+11
і шо буде ?

США зібрали і передали ЗЄ-лє інформацію на шпіона Андрушу Деркача.
І де той Деркач, або Шуфрич, або......

голосують разом із слугами !
показати весь коментар
13.09.2022 17:07
+8
пригласите их на марафон, они же имеют право на свою точку зрения
показати весь коментар
13.09.2022 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А товарисч "Кутузов", пардон, Шуфрич, многократно битый, как и "Кутузов", не только на свободе а и возглавляет комитет в ВР.
показати весь коментар
13.09.2022 17:05 Відповісти
пригласите их на марафон, они же имеют право на свою точку зрения
показати весь коментар
13.09.2022 17:06 Відповісти
Все перепутали и день с ночью.Идет война сбушники,надо ****.ть врага как это делает ЗСУ а не заниматься доказами и всякой ху.ней!
показати весь коментар
13.09.2022 17:07 Відповісти
і шо буде ?

США зібрали і передали ЗЄ-лє інформацію на шпіона Андрушу Деркача.
І де той Деркач, або Шуфрич, або......

голосують разом із слугами !
показати весь коментар
13.09.2022 17:07 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
показати весь коментар
13.09.2022 17:17 Відповісти
СБУ займається якимись листочками.Ви коли почне корні витягувати???Альо!!Оманський є.. гуляє, шуфрич в раді вже каже який він херой,на українських марафонах шаріївське шобло почало залітати,це як розуміти???
показати весь коментар
13.09.2022 17:19 Відповісти
Звучит, как анекдот
показати весь коментар
13.09.2022 17:21 Відповісти
треба збирати в пакети шматки регіоналів, а не якісь срані докази
показати весь коментар
13.09.2022 17:22 Відповісти
🤡ЦИРК🤡
показати весь коментар
13.09.2022 17:37 Відповісти
А на тих що можна вже дотягнутися, коли будуть відкриті справи?!!! Чи, "ето другоє"?!!
показати весь коментар
13.09.2022 17:38 Відповісти
давайте их запускайте в марафон единi-зеленi-новини
показати весь коментар
13.09.2022 17:39 Відповісти
Не сомневайтесь, скоро на экранах🤡
показати весь коментар
13.09.2022 17:42 Відповісти
Это что ж получается. Порошенко проклятый правильно Ефремова посадил
показати весь коментар
13.09.2022 17:55 Відповісти
Опять тут зеленые патриоты. А Зебил забыл как под Медведчуком лежал 5 лет, с 2005 по 2010? Или это друхое? А патриот Ермак? А Разумков? У зебилья есть хоть один не рыг?
показати весь коментар
13.09.2022 18:05 Відповісти
Дурашка, я не за Пороха. Просто Зебил и КО работают на Раиссу, а Порох - нет. Вот и вся разница. Развал армии, увольнение 40 тысяч военных за 2,5 года, разминирование Чонгара и Марика - это все элементы предательства. И как раз при Порохе там минировали и создавали боеспособную армию.
показати весь коментар
13.09.2022 18:38 Відповісти
Ты уже повторяешься. Методичка закончилась. Судим по делам. Армия в 2014 и в 2019. Сравниваем. Томос. Безвиз. Какие тюрьмы? Какие патриоты? Торнадо - это убийцы. Это просто стоит признать. А кто-то отпускал Цемаха, Ефремова. Ну так вышло.
показати весь коментар
13.09.2022 18:46 Відповісти
А кто вас направил? Неужели не Хомчак? Так его потом армией командовать при зебилье за это назначили. Конечно было полно предателей. Литвины те же.
показати весь коментар
13.09.2022 18:55 Відповісти
Меня больше волнует кто ответит за сотни тысяч убитых в Марике и других городах сейчас, плюс судьба Азова и нацгвардейцев с ЧАЭС, чем о мифической истории в Иловайске 8 летней давности, в которой вас слил прежде всего Хомчак.
показати весь коментар
13.09.2022 19:14 Відповісти
Тебя никто не знает и это единичные случаи, а сейчас увольняли 40 тысяч и лучших. Масштаб. Армия при Порохе становилась сильнее с каждым днем, а с Зебилом - слабее. Гособоронзаказ все время специально срывали, Артема работал 1 день в неделю в прошлом году.
показати весь коментар
13.09.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 18:07 Відповісти
Вони зараз зі слугами закони в Раді приймають... кому ця лапша на вуха?
показати весь коментар
13.09.2022 18:12 Відповісти
Найбільше регіоналів у ВП.
показати весь коментар
13.09.2022 20:41 Відповісти
Я не вижу в этих списках шуфрича, бойко, королевскую, бондаренко, левочкина и т.д или кремль запретил их трогать Оманскому Ослу с фсбэшником Елдаком???
показати весь коментар
13.09.2022 20:59 Відповісти
Где дела на Бойко, Мураева и многих других?
Или после того как ОПЗЖ стало голосовать с зеленью это "нэ на чаcі"?
показати весь коментар
14.09.2022 13:58 Відповісти
 
 