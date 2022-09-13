СБУ собрала доказательства на экс-регионалов, насаждавших оккупационный режим в Луганской области

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 3 коллаборантов. Злоумышленники сформировали "ядро" оккупационной администрации на временно оккупированной территории Старобельского района Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграмме.

В частности, речь идет об:

"исполняющем обязанности председателя",

"исполняющем обязанности заместителя председателя",

"советнике главы администрации Старобельского района ЛНР".

Бывшие члены "партии регионов" к 2014 году уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.

После полномасштабного вторжения в РФ функционеры ожидали захвата района. Они восприняли это как возможность реванша и по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом.

Возглавив оккупационную администрацию, экс-регионалы приступили к активной "командной" работе, которая среди прочего включает:

пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат" календаря РФ;

митинги в поддержку российского вторжения;

совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.

Информацию об этих мерах как доказательство сотрудничества украинцев с "новой властью" активно подхватывают и разгоняют подконтрольные агрессору медиа и интернет-ресурсы, которые создают антиукраинский пропагандистский контент.

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Чиновники охотно раздают интервью росСМИ, в которых повторяют известные российские нарративы об:

"освобождение" местных жителей "армией лнр" от "страданий", которые им причиняла Украина;

"возрождение русской культуры" на Старобельщине;

необходимость поддержки "народной милиции лнр", как гаранта этих "преобразований".

Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);

по ч. 5 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

Колаборанты объявлены в розыск.

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Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения.

Разоблачение преступной деятельности проводили следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.