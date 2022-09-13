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Новости ОбществоВойна в Украине
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Луганщина (6249) СБУ (18702) коллаборационизм (682)

СБУ собрала доказательства на экс-регионалов, насаждавших оккупационный режим в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зрадники

Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 3 коллаборантов. Злоумышленники сформировали "ядро" оккупационной администрации на временно оккупированной территории Старобельского района Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграмме.

В частности, речь идет об:

  •  "исполняющем обязанности председателя",
  •  "исполняющем обязанности заместителя председателя",
  •  "советнике главы администрации Старобельского района ЛНР".

Бывшие члены "партии регионов" к 2014 году уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.

После полномасштабного вторжения в РФ функционеры ожидали захвата района. Они восприняли это как возможность реванша и по собственной инициативе пошли на сотрудничество с врагом.

Возглавив оккупационную администрацию, экс-регионалы приступили к активной "командной" работе, которая среди прочего включает:

  •  пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат" календаря РФ;
  •  митинги в поддержку российского вторжения;
  •  совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.

Информацию об этих мерах как доказательство сотрудничества украинцев с "новой властью" активно подхватывают и разгоняют подконтрольные агрессору медиа и интернет-ресурсы, которые создают антиукраинский пропагандистский контент.

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Чиновники охотно раздают интервью росСМИ, в которых повторяют известные российские нарративы об:

  •  "освобождение" местных жителей "армией лнр" от "страданий", которые им причиняла Украина;
  •  "возрождение русской культуры" на Старобельщине;
  •  необходимость поддержки "народной милиции лнр", как гаранта этих "преобразований".

Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);
  •  по ч. 5 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

Колаборанты объявлены в розыск.

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Предупреждаем, что каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону. Сотрудничество с оккупантами наказывается 10 годами заключения.

Разоблачение преступной деятельности проводили следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+13
А товарисч "Кутузов", пардон, Шуфрич, многократно битый, как и "Кутузов", не только на свободе а и возглавляет комитет в ВР.
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13.09.2022 17:05
+11
і шо буде ?

США зібрали і передали ЗЄ-лє інформацію на шпіона Андрушу Деркача.
І де той Деркач, або Шуфрич, або......

голосують разом із слугами !
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13.09.2022 17:07
+8
пригласите их на марафон, они же имеют право на свою точку зрения
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13.09.2022 17:06
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А товарисч "Кутузов", пардон, Шуфрич, многократно битый, как и "Кутузов", не только на свободе а и возглавляет комитет в ВР.
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13.09.2022 17:05 Ответить
пригласите их на марафон, они же имеют право на свою точку зрения
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13.09.2022 17:06 Ответить
Все перепутали и день с ночью.Идет война сбушники,надо ****.ть врага как это делает ЗСУ а не заниматься доказами и всякой ху.ней!
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13.09.2022 17:07 Ответить
і шо буде ?

США зібрали і передали ЗЄ-лє інформацію на шпіона Андрушу Деркача.
І де той Деркач, або Шуфрич, або......

голосують разом із слугами !
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13.09.2022 17:07 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
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13.09.2022 17:17 Ответить
СБУ займається якимись листочками.Ви коли почне корні витягувати???Альо!!Оманський є.. гуляє, шуфрич в раді вже каже який він херой,на українських марафонах шаріївське шобло почало залітати,це як розуміти???
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13.09.2022 17:19 Ответить
Звучит, как анекдот
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13.09.2022 17:21 Ответить
треба збирати в пакети шматки регіоналів, а не якісь срані докази
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13.09.2022 17:22 Ответить
🤡ЦИРК🤡
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13.09.2022 17:37 Ответить
А на тих що можна вже дотягнутися, коли будуть відкриті справи?!!! Чи, "ето другоє"?!!
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13.09.2022 17:38 Ответить
давайте их запускайте в марафон единi-зеленi-новини
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13.09.2022 17:39 Ответить
Не сомневайтесь, скоро на экранах🤡
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13.09.2022 17:42 Ответить
Это что ж получается. Порошенко проклятый правильно Ефремова посадил
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13.09.2022 17:55 Ответить
Опять тут зеленые патриоты. А Зебил забыл как под Медведчуком лежал 5 лет, с 2005 по 2010? Или это друхое? А патриот Ермак? А Разумков? У зебилья есть хоть один не рыг?
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13.09.2022 18:05 Ответить
Дурашка, я не за Пороха. Просто Зебил и КО работают на Раиссу, а Порох - нет. Вот и вся разница. Развал армии, увольнение 40 тысяч военных за 2,5 года, разминирование Чонгара и Марика - это все элементы предательства. И как раз при Порохе там минировали и создавали боеспособную армию.
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13.09.2022 18:38 Ответить
Ты уже повторяешься. Методичка закончилась. Судим по делам. Армия в 2014 и в 2019. Сравниваем. Томос. Безвиз. Какие тюрьмы? Какие патриоты? Торнадо - это убийцы. Это просто стоит признать. А кто-то отпускал Цемаха, Ефремова. Ну так вышло.
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13.09.2022 18:46 Ответить
А кто вас направил? Неужели не Хомчак? Так его потом армией командовать при зебилье за это назначили. Конечно было полно предателей. Литвины те же.
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13.09.2022 18:55 Ответить
Меня больше волнует кто ответит за сотни тысяч убитых в Марике и других городах сейчас, плюс судьба Азова и нацгвардейцев с ЧАЭС, чем о мифической истории в Иловайске 8 летней давности, в которой вас слил прежде всего Хомчак.
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13.09.2022 19:14 Ответить
Тебя никто не знает и это единичные случаи, а сейчас увольняли 40 тысяч и лучших. Масштаб. Армия при Порохе становилась сильнее с каждым днем, а с Зебилом - слабее. Гособоронзаказ все время специально срывали, Артема работал 1 день в неделю в прошлом году.
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13.09.2022 18:53 Ответить
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13.09.2022 18:07 Ответить
Вони зараз зі слугами закони в Раді приймають... кому ця лапша на вуха?
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13.09.2022 18:12 Ответить
Найбільше регіоналів у ВП.
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13.09.2022 20:41 Ответить
Я не вижу в этих списках шуфрича, бойко, королевскую, бондаренко, левочкина и т.д или кремль запретил их трогать Оманскому Ослу с фсбэшником Елдаком???
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13.09.2022 20:59 Ответить
Где дела на Бойко, Мураева и многих других?
Или после того как ОПЗЖ стало голосовать с зеленью это "нэ на чаcі"?
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14.09.2022 13:58 Ответить
 
 