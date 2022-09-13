Троє чоловіків підірвались на вибуховому пристрої на деокупованій частині Харківщини

Троє жителів села Макарове Харківської області загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Золочівської селищної ради.

"Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків", - йдеться у заяві.

За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове

Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, проте рятувальники працюють над їх розчищенням.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.

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