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Троє чоловіків підірвались на вибуховому пристрої на деокупованій частині Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мінування,міна,міни

Троє жителів села Макарове Харківської області загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Золочівської селищної ради.

"Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків", - йдеться у заяві.

За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове

Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, проте рятувальники працюють над їх розчищенням.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.

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Автор: Анастасія Потіха
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біда...
це біда всіх деокупованих територій
(за день, тиждень або навіть аз місяць не завжди вдається розмінувати...особливо поля і посадки)
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13.09.2022 17:52 Відповісти
Царство Небесне... Прокляті виродки продовжують вбивати навіть після свого відходу. Потвори .
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13.09.2022 18:14 Відповісти
 
 