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ЗСУ визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині. Деокуповано 3 800 кв. км, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацполіція,харківщина,уди

Українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше ніж 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла Маляр.

При цьому вона не стала розголошувати всіх деталей щодо тотального визволення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".

Також читайте: ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Він багато про що бубнить, але сенсу ніякого ті заяви не мають
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13.09.2022 14:51
+7
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13.09.2022 14:54
+5
Украіна назавжди.
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13.09.2022 14:40
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Так, хто точно в курсі? Пишуть орки в Снігурівці здаються?!
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13.09.2022 14:39 Відповісти
Було б не погано, але це не так. Снігурівку прийдеться вибивати, там кацапи засіли добре і допомагають їм наші зрадники.
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13.09.2022 14:43 Відповісти
Я в курсі що там складно, тому питаю може хто точно знає, не з новин, а від місцевих наприклад
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13.09.2022 14:45 Відповісти
😂https://www.facebook.com/arkella/videos/583818226575922/?idorvanity=100000709570079
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13.09.2022 14:40 Відповісти
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13.09.2022 14:54 Відповісти
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13.09.2022 15:02 Відповісти
Украіна назавжди.
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13.09.2022 14:40 Відповісти
Аж соскучился за сиреной
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13.09.2022 14:46 Відповісти
бубочка с утра бубнил про 6000
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13.09.2022 14:49 Відповісти
Він багато про що бубнить, але сенсу ніякого ті заяви не мають
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13.09.2022 14:51 Відповісти
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13.09.2022 14:54 Відповісти
В заголовку йдеться про квадратні метрі, а в тексті - кілометри.
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13.09.2022 15:05 Відповісти
Героям слава !!!
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13.09.2022 15:07 Відповісти
супротивник припинив панічну втечу, повертається у раніше покинуті міста які не встигли зайняти ЗСУ і готується до оборони
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13.09.2022 15:10 Відповісти
Деокуповано 3 800 кв. м? Чи кілометрів? Редактора новин - нема чи спить? )))
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13.09.2022 15:13 Відповісти
Митець Подерв'янський , сказа би , що звільнено територій до@ фуя
які там кілометри ?
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13.09.2022 18:34 Відповісти
Вибачте, але у слові "сказав" повина бути буква "в")))) Я шуткую)))
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13.09.2022 21:35 Відповісти
В назві виправте м на км
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13.09.2022 15:18 Відповісти
Більше 300 населених пунктів!? Де вони їх там стільки нарахували?
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13.09.2022 15:36 Відповісти
Про це треба історію писати і вивчати в школах ,як при великій перевазі ворога в живій силі і техніці здійснити таку успішну операцію.
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13.09.2022 15:45 Відповісти
Хто не вірить в таку кількість звільнених населених пунктів , раджу тимчасово залишити позиціі в окопах і перерахувати ту кількість особисто 😀
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13.09.2022 18:37 Відповісти
 
 