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Обговорять війну в Україні, - Сі Цзіньпін та Путін проведуть перемовини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Голови держав планують обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву помічника глави РФ Юрія Ушакова, яку наводить ТАСС.

За його словами Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити як двосторонні відносини між державами, так і основні міжнародні та регіональні теми, однією з яких є війна Росії проти України.

"Китай до "української кризи" підходить збалансовано, чітко заявляє про розуміння причин, які змусили Росію почати "спеціальну військову операцію". Це питання, звичайно, буде докладно обговорено в ході майбутнього контакту", - заявив Ушаков.

Також читайте: Україна і Тайвань будуть темами розмови Байдена і Сі Цзіньпіна, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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13.09.2022 18:35
+28
Два ******.
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13.09.2022 18:32
+17
Сі Цдзінь Пін скаже: Вова пора прийняти ту ампулу.
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13.09.2022 18:32
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Сі Цдзінь Пін скаже: Вова пора прийняти ту ампулу.
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13.09.2022 18:32 Відповісти
Капець,не правильно написала пе і бе,надіюсь він це не прочитає
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13.09.2022 18:33 Відповісти
Вова *****...

here, fixed that for you
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13.09.2022 18:36 Відповісти
👍💙💛
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13.09.2022 18:42 Відповісти
чи навпаки - воюй вофан воюй....- китайоза вміе чекати коли пропливе труп кацапа....
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13.09.2022 19:36 Відповісти
на жаль шо цзень шо пінь шо єрдоган..їм насрати ..вони живуть своєю внутрішньою ідеологією--насрать на все головне щоб у владі
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13.09.2022 18:58 Відповісти
Два ******.
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13.09.2022 18:32 Відповісти
Шо там обговорювати)) Сі Ціньпінь тупо порже з ***** і його армії,і скаже давай ліс.газ і нафту а то посажу на пляшку і відберу Сибір
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13.09.2022 18:33 Відповісти
пох, будут с пустого в порожнє переливать
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13.09.2022 18:33 Відповісти
Любить Сі свого петуха... Скучає ...
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13.09.2022 18:34 Відповісти
kitaisky gopnik toze mozhe iti za korabeljom
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13.09.2022 18:34 Відповісти
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13.09.2022 18:35 Відповісти
А обговорюватимуть лінію розмежування рашки з Китаєм на Далекому Сході?
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13.09.2022 18:35 Відповісти
***** в ролі попрошайки
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13.09.2022 18:35 Відповісти
накормить путлера маринованими тараканами і крисячими хвостами
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13.09.2022 18:35 Відповісти
какашенков: " потерь в пока вооружённых силах параши нет! p.s. дгузья! все кто хочет стать донором. актуальная информация. пост не рекламный, просим дочитать до конца! публикуем по просьбе генштаба параши.
сейчас необходима помощь доноров:
адрес станции переливания крови: г. мацква , госпитальная площадь , дом 3, строение 21 (вход с госпитального вала, старое здание, заходим с бетонного крыльца)
время: с 7.30 до 10.00 спасибо за внимание" ))
это изюма уже в сталице ихней родинки ))
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13.09.2022 18:37 Відповісти
- Синь-чао
- Сам пей свой синий чай. Где мой чемодан? Та не с какашками, а с чаем, дебилы.
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13.09.2022 18:37 Відповісти
Шо там задумав Вінні Пух?
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13.09.2022 18:38 Відповісти
***** кидануло Сі, коли пообіцяло "бліцкріг за 3 дня", а відгрібає через півроку на Харьковщині. Думаю, Сі такий кидок не пробаче.
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13.09.2022 18:40 Відповісти
Таки да, с Тайванем у него облом. Есть шанс вернуть утраченные территории на севере. Хотя, старший китайский брат и так срабсеянцев все имеет.
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13.09.2022 19:29 Відповісти
сі цзінь пін... та ***** пу тін )))
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13.09.2022 18:40 Відповісти
Ну ось тут може і закінчитися війна по суті, якщо товариш Сі пішле ***** за кораблем. Китай просто захоче бути в числі переможців і запросто забирає собі засрашку в якості ресурсної колонії
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13.09.2022 18:41 Відповісти
Ще не наговорились, орки?
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13.09.2022 18:42 Відповісти
Единственная тема которую они будет обсуждать это новые границы на дальнем востоке. Войну в Украине обсуждать нет никакого смысла. Там уже всем все понятно, в том числе и китайцам. Плешфюреру и его миньонам только ничего ещё не ясно. Ну это такое, старческое. Ему потом расскажут в больничке чем все закончилось
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Китай взагалі навіть санкції не вводив
Україні повинно бути байдуже що скаже Китай Україна не рухається в Азійський союз .
А Путін напевно хоче випрошувати зброю для війни з Україною.
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Какой для войны в Украине... - нынче в моде канючить для защиты каазламордого аатечиства.
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13.09.2022 18:49 Відповісти
- Си! Продай снаряды и пушки! У меня канчаются!
- А смысл? После твоего "быкования" ракетами по електростанциям украинцам разрешили бить "хаймарсами" по территории РОссии Они эшелоны с нашими снарядами и пушками разнесут ещё на подъезде к границе!
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13.09.2022 19:37 Відповісти
Ой , берiзки кучерявi,
Й , Вовчик iз Тамбову,
Най iм втiхою ся будуть,
Кiнчаймо розмову.

Сыр и сметану в нарабсее делают из сухого молока из Индии - Индонезии.
А еще, кацапы качественно питают консервированными бычьими пенисами, маде Индия.
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13.09.2022 19:58 Відповісти
Пыня сгасает к Цзиньпину, кацапы перейдут на мороженную собачатину.
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13.09.2022 20:01 Відповісти
Я був у 2008 році у Підмосков"ї - на 25-річчя випуску Там зустрів свого одногрупника Чоловік родом з Житомирщини Однак залишився служить в Росії Багато про що говорили І я якось розказав йому, що мені два рази в тиждень привозять свіже домашнє молоко, сир і сметану А він мене ще тоді сказав: "Ми уже давно забули що це таке - у нас все - порошкове, не зрозуміло з чого Я домашні молокопродукти тільки вдома у матері їм - на тиждень раз у рік їздимо "
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13.09.2022 20:06 Відповісти
Мне тоже уже набридло парное молоко, свiйська сметана з сиром ... пудрю свою , чтобы для меня брала, у соседки через паркан, тока обезжиренный творог... На сметану соглашаюсь , запивая молоком, разве шо с утреца, когда ем "ленивые вареники" примащенi травневим акацiевим медком. Справка: лiнивi вареники на швидку руку - отваренные крупные макароны, с выше перечисленными "специями".
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13.09.2022 20:16 Відповісти
Думается, ольгинцы, контролируя наши теги с вами, пан Яр , слюной изошлись. Шоб вони нею й захлинулися, наволоч.
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13.09.2022 20:52 Відповісти
Мені якось "похрєн"! Переді мною зараз лежать пиріжки теплі ще - з суничним варенням і здоровенна чашка з охолодженим молоком - моя звичайна вечеря Їм пиріжок і запиваю молоком
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13.09.2022 21:06 Відповісти
Мене вашi смаколики не пробили на iнтенсивне слиновидiлення, бо я попри заявам(перед жiнкою) , що скасовую вечерю, не вдержався, та все ж попоiв. макароны с творогом,политым сметаной и цьогорiчним майским акациевым медком, зрозумiло , що запивав свiйським молочком ( з-пiд сусiдськоi коровки).
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13.09.2022 21:30 Відповісти
Я себе не обмежую - коли хочу тоді й їм Можу й серед ночі "поночерять"
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13.09.2022 21:38 Відповісти
Не могу себе позволить такую роскошь, бо харя буде ширша, чим довша.
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13.09.2022 21:55 Відповісти
Китай заморозив рос резерви на 104 млрд . в юанях
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13.09.2022 18:52 Відповісти
Не байдуже. Китай, доречі, офіційно висказувався кілька разів за підтримку територіальної цілісності України, тобто включно з Кримом. ЖОДНОГО рішення рашки стосовно війни чи окупацій Китай офіційно ніколи не підтримував. Також було офіційне повідомлення проти використання будь-яким чином ядерної зброї. Китай ніякий не союзник оркостану
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13.09.2022 19:09 Відповісти
Здрасте. Дядюшка Си все основные санкции соблюдает. Финансовые в том числе. Ну нефть по дешёвке скупает, ну так на неё как таковых санкций и нет. М
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13.09.2022 20:44 Відповісти
Бг-г-г-г... там один разговор, типо, сунь муй(ХУТИН) в цяй - вынь сухим... А ШО делать...ХЕХ...
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Як припече, пашинян біжить до *****, а *****, в свою чергу до піня...Висновок - пінь являється верховним жрецем цих узурпаторів.
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13.09.2022 18:45 Відповісти
Старший китайский брат мокшанцев. Председатель Си и Ыном вертит, как цыган Солнцем. Дав ***** добро на Украину, оно расчитывало получить Тайвань. ***** после Украины и оно пнуть может, с большой долей вероятности.
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13.09.2022 19:15 Відповісти
Так у китаез ковид бушует и шо ***** не задрищет или будет в презервативе перемещаться? Но это хитрожопый пин разрешил **** напасть на Украину - этим двум пи*арасам доверия нет.
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13.09.2022 18:45 Відповісти
бг-г
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13.09.2022 18:50 Відповісти
Хто вони такі , що будуть обговорювати питання Украіни ?

Ідіть обидва вслід за кацапським кораблем , а ми без вас розберемось що і як нам робити !
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13.09.2022 18:50 Відповісти
Китайцям та кацапам просте питання: коли нам потрібно "лякатись"? Взагалі китайцям вже потрібно почати реально думати, як вони будуть себе почувати у майбутньому, коли їх інші країни Світу "посадять на друге місце"? А в те, що так буде, потрібно НАВІТЬ НЕ СУМНІВАТИСЬ!!! Справа лише у часі...
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13.09.2022 18:50 Відповісти
Кремлёвский утырок будет на коленях вымаливать оружие и боеприпасы. Это пудово. Китай может через Сев. Корею это всё продавать.
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13.09.2022 18:54 Відповісти
Бункерный упырь будет сначала рассказывать «мы ещё не начинали» и «все идёт по плану», а закончит « дай денег, ракет, танков и миллионов пять солдат
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13.09.2022 18:55 Відповісти
В результате:
Китай получит сырьё по цене ниже не рынка, но себестоимости.
А парашистан получит "горячую поддержку", как это было в Сочи с Эрдоганом.
Там так горячо было, даже аэропорт горел
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13.09.2022 19:25 Відповісти
***** буде просити зброю, платити буде очком
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13.09.2022 18:56 Відповісти
Это пипец... Как алексашка невский ездил в Монголию к главхану с челобытной и прошениями...ХЕХ...

А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, але ж ви попались.
Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi -Та й косими стали…
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13.09.2022 18:58 Відповісти
Ждемс из нарабсеи живодерных новостей, бо алексашка невский(главсепар-коллаборант Руси), когда вернулся от хана, с Монголии , стал своим кацапам головы резать и глаза выкалывать , бо те бастонули, баскакам отказались дань платить.
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13.09.2022 19:04 Відповісти
зы... а те монгольские баскаки славно потрудились, бо в нарабсее есть и фамилия по этому случаю - Боскаков.
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13.09.2022 19:52 Відповісти
"Баскак" - це "збірщик податків" Їх, в основному, в Золотій Орді призначали з місцевих колаборантів В літописі одному є інформація про призначення на цю посаду в одне з міст Московії... ПОПА! Чому про це відомо? Бо його місцеві під час бунту вбили - за зажерливість!
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13.09.2022 20:11 Відповісти
А у меня был образ баскаков , типо, раз в год отряд монголотатар приезжал за данью... Оазывается дело не в ордынцах, а в предателях коллаборантах Руси, кацапах. Они по жизни - коллаборанты, даже в отношении своего ордынско-московского сюзерена.
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13.09.2022 20:24 Відповісти
Усе простіше - в містах стояли гарнізони татар Буденно вони виконували жандармські функції "Баскак" був щось на зразок глави адміністрації, що підкорявся хану (князь чи намісник були "органами місцевого самоврядування") А коли приходив час збору дані, то він брав частину військ гарнізону і об"їжджав населені пункти підконтрольної йому території Дань звозилася в одне місце, формувався караван і відправлявся в Сарай
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13.09.2022 20:33 Відповісти
Яке їхало - таке й здибало...
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13.09.2022 19:01 Відповісти
На жаль, мабуть, уже про щось домовилися(, анонсування обговорення говорить про те, що це вже лише формальність.
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13.09.2022 19:02 Відповісти
Окромя всего - это китайская кабала для каазлабада, что сыграет в будущем в нашу пользу(в догонку к санкциям).
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13.09.2022 19:07 Відповісти
так то так, але Китай зараз на зло США може підкласти нам свиню(
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13.09.2022 19:17 Відповісти
Читаю китайський Глобал Таймс періодично, там чітко та ясно, яка в них позиція та яку сторону вони підтримують(
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13.09.2022 19:22 Відповісти
Разве шо откроют возможность обзавестись нам ракетами в 500-1500 км дальностью.
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13.09.2022 19:31 Відповісти
В таукхитайских вiдносинах и хочется , и колется - но не все так сбудется.
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13.09.2022 19:34 Відповісти
***** срабсеянцами хоть знают, как их китайский старший брат натянет?
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13.09.2022 19:08 Відповісти
Да ни о чем они не будут договариваться. Си работает последний месяц. Прощальный ужин.
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13.09.2022 19:09 Відповісти
Дві тварюкі...обох треба знищити.бо через декілька років будемо битися з китайцями.
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13.09.2022 19:15 Відповісти
Они уже Тайвань завоевали
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13.09.2022 19:19 Відповісти
Китаец будет гнать х.уйла в бой. Ему супервыгодно. Потом скупит скотоматушку с доплатой с той стороны…
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13.09.2022 19:16 Відповісти
Похоже, бурят и дауров мы больше не увидим, нечего делать на сруской войне гражданам Китая
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13.09.2022 19:18 Відповісти
Китайцы мрази еще те, ***** конечно враг номер один , но и узкоглазые коммуняки еще доставят миру очень много проблем и бед. И кто вырастил этого монстра, Украина ? Нет, как и ***** их вырастил коллективный Запад, со своей жадностью, меркантильностью и желанием заработать лишнюю монету.
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13.09.2022 19:21 Відповісти
перехрестiться
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13.09.2022 19:35 Відповісти
США проморгали -- ім замісь Вєтнаму треба було Чаину кошмарити.
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13.09.2022 19:39 Відповісти
Корпорации не только из США, со всех развитых стран выносили свои производства в Китай ( дешевая рабочая сила, забота об экологии своей страны и т.д) Я в Китае первый раз был в 1987 , голодранцы, в кителях а-ля Мао полстраны ходило, все на велосипедах гоцали , автомобиль - роскошь и редкий гость на дорогах, правда уже тогда повсюду стройки кипели. А теперь ведущая экономика мира. Страна поднялась за какие-то 30-40 лет.
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13.09.2022 19:47 Відповісти
Не истерите, у хунвейбинов -экономкрыза. Развиты тока пацифик-оушен прибрежные селения. Ко всему. Запад выведи свой бизнес из Чайны, экономика КИТАЯ ВААПШЕ РУХНЕТ.
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13.09.2022 20:06 Відповісти
Так Чаина вбилась в піря і вже вони розміщают свіи бізнес в Африці.
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13.09.2022 20:11 Відповісти
Там весь юг Азии в таукитайцах. Однако началась обратная реакция. Китаез уже выгнали даже из Шри-Ланки. Индусы , априори смотрят косо на китайцев... А негры... Не ровен час, (раздраконят их хунвебины) раздуют ноздри засопят в две дырки и тупо их прогонят. Бо негры как и кацапы, по жизни - мол, старый мир рушат до основанья, а на новый немае клепки... Так шо там не все потеряно.
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13.09.2022 20:34 Відповісти
А с какого перепуга Вы решили , что я истерю? Я лишь констатирую факт, что за короткий ( для истории) промежуток времени , нищая и отсталая страна Китай стала страной со второй экономикой мира, к моему глубокому сожалению . Рухнет у них экономика или нет - будем посмотреть , они уже ищут пути решения своего строительно-банковского кризиса .
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13.09.2022 21:04 Відповісти
Если вы иак считашь, Чайна - ваш. Вам бы там хоть мальца пожить, чтобы вкурить рукодупiть чайна-экономики. ИХ ПРОДУКЦИЯ - некачественная. Ею пользуются только злидарi. имею ввиду и продукцию тяжмаша.
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13.09.2022 21:54 Відповісти
И жил и бывал , два с половиной месяца при приемке нового судна в 2015 жили в отеле , и почти по месяцу в двух ремонтах в нулевых, жили на судне. Не считая погрузок-выгрузок в портах Китая . С некачественной продукцией согласен - на судне новострое уже через 3-4 года начинают ломаться все механизмы , в то время как японская или южнокорейская постройка исправно работает 10 лет минимум.
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14.09.2022 08:12 Відповісти
Тепер мают головну біль.
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13.09.2022 20:07 Відповісти
Ох і насмокчиться ***** китайської "допомоги", аж до ригачки.
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13.09.2022 19:26 Відповісти
Китай - ворог України. ***** - його вассальна торпеда.
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13.09.2022 20:07 Відповісти
лихо ты полтора миллиарда врагов сходу записал, дипломат от бога ))
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Как будет смотреться картина ,когда кацапские яйца ***** останутся лежать на красной площади , и что тогда скажут пидоро-союзники , мы ошибались....
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13.09.2022 20:27 Відповісти
х@йло буде клянчити зброю у китая
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13.09.2022 20:34 Відповісти
А шо ему делать, придурку. Даманский отдал китайцам, отдаст и пол Сибири.
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13.09.2022 20:53 Відповісти
 
 