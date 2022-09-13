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Обговорять війну в Україні, - Сі Цзіньпін та Путін проведуть перемовини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Голови держав планують обговорити війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву помічника глави РФ Юрія Ушакова, яку наводить ТАСС.
За його словами Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити як двосторонні відносини між державами, так і основні міжнародні та регіональні теми, однією з яких є війна Росії проти України.
"Китай до "української кризи" підходить збалансовано, чітко заявляє про розуміння причин, які змусили Росію почати "спеціальну військову операцію". Це питання, звичайно, буде докладно обговорено в ході майбутнього контакту", - заявив Ушаков.
Топ коментарі
+30 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар13.09.2022 18:35
+28 Alexey Chernyavsky
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+17 Bronya Bronya
показати весь коментар13.09.2022 18:32
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Вова*****...
here, fixed that for you
сейчас необходима помощь доноров:
адрес станции переливания крови: г. мацква , госпитальная площадь , дом 3, строение 21 (вход с госпитального вала, старое здание, заходим с бетонного крыльца)
время: с 7.30 до 10.00 спасибо за внимание" ))
это изюма уже в сталице ихней родинки ))
- Сам пей свой синий чай. Где мой чемодан? Та не с какашками, а с чаем, дебилы.
Україні повинно бути байдуже що скаже Китай Україна не рухається в Азійський союз .
А Путін напевно хоче випрошувати зброю для війни з Україною.
- А смысл? После твоего "быкования" ракетами по електростанциям украинцам разрешили бить "хаймарсами" по территории РОссии Они эшелоны с нашими снарядами и пушками разнесут ещё на подъезде к границе!
Й , Вовчик iз Тамбову,
Най iм втiхою ся будуть,
Кiнчаймо розмову.
Сыр и сметану в нарабсее делают из сухого молока из Индии - Индонезии.
А еще, кацапы качественно питают консервированными бычьими пенисами, маде Индия.
Ідіть обидва вслід за кацапським кораблем , а ми без вас розберемось що і як нам робити !
Китай получит сырьё по цене ниже не рынка, но себестоимости.
А парашистан получит "горячую поддержку", как это было в Сочи с Эрдоганом.
Там так горячо было, даже аэропорт горел
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, але ж ви попались.
Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi -Та й косими стали…