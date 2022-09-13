Обсудят войну в Украине, - Си Цзиньпин и Путин проведут переговоры
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств планируют обсудить войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление помощника главы РФ Юрия Ушакова, которое приводит ТАСС.
По его словам, Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить как двусторонние отношения между государствами, так и основные международные и региональные темы, одной из которых является война России против Украины.
"Китай к "украинскому кризису" подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, заставивших Россию начать "специальную военную операцию". Этот вопрос, конечно, будет подробно обсужден в ходе предстоящего контакта", - заявил Ушаков.
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Вова*****...
here, fixed that for you
сейчас необходима помощь доноров:
адрес станции переливания крови: г. мацква , госпитальная площадь , дом 3, строение 21 (вход с госпитального вала, старое здание, заходим с бетонного крыльца)
время: с 7.30 до 10.00 спасибо за внимание" ))
это изюма уже в сталице ихней родинки ))
- Сам пей свой синий чай. Где мой чемодан? Та не с какашками, а с чаем, дебилы.
Україні повинно бути байдуже що скаже Китай Україна не рухається в Азійський союз .
А Путін напевно хоче випрошувати зброю для війни з Україною.
- А смысл? После твоего "быкования" ракетами по електростанциям украинцам разрешили бить "хаймарсами" по территории РОссии Они эшелоны с нашими снарядами и пушками разнесут ещё на подъезде к границе!
Й , Вовчик iз Тамбову,
Най iм втiхою ся будуть,
Кiнчаймо розмову.
Сыр и сметану в нарабсее делают из сухого молока из Индии - Индонезии.
А еще, кацапы качественно питают консервированными бычьими пенисами, маде Индия.
Ідіть обидва вслід за кацапським кораблем , а ми без вас розберемось що і як нам робити !
Китай получит сырьё по цене ниже не рынка, но себестоимости.
А парашистан получит "горячую поддержку", как это было в Сочи с Эрдоганом.
Там так горячо было, даже аэропорт горел
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають,В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, але ж ви попались.
Ой ви очi карii З чорними бровами,
Пiдморгнули раз Ордi -Та й косими стали…