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зброя (5767) США (14502) Кірбі (416)

Білий дім анонсував новий оборонний пакет для України найближчими днями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

Про це Кірбі сказав під час пресбрифінгу в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів", - зазначив представник Білого дому.

За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно нашій країні для протистояння російській агресії.

Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.

У цьому зв’язку представник Білого дому назвав переломним моментом успіхи в контрнаступальних операціях ЗСУ на північному сході й півдні України.

"Що ми робитимемо – ми продовжимо підтримувати (українців – ред.) у найкращий спосіб", - підкреслив офіційний представник Ради нацбезпеки США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує механізм, що прискорить постачання озброєнь Україні, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Доведеться воювати до останнього кацапа
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14.09.2022 00:42
+16
Є інфа що ЗСУ дістався склад *********** кацапської загальновійськової армії ,, що дислокувалась в районі Ізюму . На якому знаходиться БК різних калібрів , усього близько 10 тис тон . .
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
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14.09.2022 00:51
+13
Сподобалось американцям як кацапів розхерачили)
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14.09.2022 00:46
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14.09.2022 00:37 Відповісти
у американців є гарний вираз: "Чудова інвестиція"
інвестиція в ЗСУ дає прибуток в 1 000% знищених кацапів !

Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
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14.09.2022 00:53 Відповісти
- хто це ?
- це піхота, так можуть йти або яничари, або козаки...
"Огнем і мечем"
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14.09.2022 00:58 Відповісти
Доведеться воювати до останнього кацапа
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14.09.2022 00:42 Відповісти
!THANKS!

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14.09.2022 00:42 Відповісти
Сподобалось американцям як кацапів розхерачили)
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14.09.2022 00:46 Відповісти
Є інфа що ЗСУ дістався склад *********** кацапської загальновійськової армії ,, що дислокувалась в районі Ізюму . На якому знаходиться БК різних калібрів , усього близько 10 тис тон . .
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
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14.09.2022 00:51 Відповісти
Чесно кажучи , ніхто з наших військових , можливо , і не очікував , що
кацапи так об@серуться
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14.09.2022 01:02 Відповісти
боюсь, що вони так пересрали, бо відчувають страх розплати.... боюсь вони наробили купу звірст, катування, страти... найбільше болю бояться садисти
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14.09.2022 04:33 Відповісти
побольше плюшек и нищщяков .. реально кайфово наблюдать на похоронные епала всех пропагандонов на всех каналах..
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14.09.2022 00:51 Відповісти
У пана сподіваюсь міцні нерви на споглядання кацапського лайна.
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14.09.2022 00:59 Відповісти
нервы никудышные - но последние дней пять - когда смотрю на побитую и опущенную харю соловьева и его обосратых гостей-аналитиков - душа радуется..
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14.09.2022 04:16 Відповісти
Напомним, недавно в интернете появилось видео, где на крымскотарской свадьбе люди танцуют !!!!! под Украинскую песню "Червона Калина". После этого, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал наказывать крымчан за участие в проукраинских мероприятиях. В частности, где звучит украинская музыка. Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.
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14.09.2022 02:22 Відповісти
кто поржать хочет?
https://twitter.com/i/status/1569315007577600000
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14.09.2022 02:32 Відповісти
Ленд-ліз з росії»: скільки трофеїв здобули українці у контрнаступі
З 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки. З неї 237 одиниці, а це 54% від втрат ворога - стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта.
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14.09.2022 08:50 Відповісти
Зелі треба долярів...побільше...залізом вже затарили аж до Луни...🤣ЗеКодломойскі чуваки ******* зелень американську...
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14.09.2022 08:55 Відповісти
Они не сказали, что там вошло. Что и есть прекрасно. Пусть орки это увидят сами.
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14.09.2022 09:40 Відповісти
Скільки часу і ресурсів америкоси вбухали у Авганістан і все розсипалось за три дні. Що означає дати ресурси нам, а не аборигенам...
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14.09.2022 14:06 Відповісти
Сподіваюся поставлять оригінальні бойові дрони на противагу іранським підробкам.
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14.09.2022 14:11 Відповісти
 
 