Білий дім анонсував новий оборонний пакет для України найближчими днями
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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.
Про це Кірбі сказав під час пресбрифінгу в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ви побачите новий пакет упродовж найближчих днів", - зазначив представник Білого дому.
За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно нашій країні для протистояння російській агресії.
Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
У цьому зв’язку представник Білого дому назвав переломним моментом успіхи в контрнаступальних операціях ЗСУ на північному сході й півдні України.
"Що ми робитимемо – ми продовжимо підтримувати (українців – ред.) у найкращий спосіб", - підкреслив офіційний представник Ради нацбезпеки США.
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Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
- це піхота, так можуть йти або яничари, або козаки...
"Огнем і мечем"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
кацапи так об@серуться
https://twitter.com/i/status/1569315007577600000
З 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки. З неї 237 одиниці, а це 54% від втрат ворога - стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта.