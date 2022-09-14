У Херсоні призначені окупантами "поліцейські" масово просяться у відставку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
У Херсоні масово пишуть рапорти про відставку призначені російськими загарбниками співробітники "поліції".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.
За даними джерела, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це "нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи".
Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого "Головного управління МВС у Херсонській області", якого встановила СБУ.
Він відмовляється від посади "заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи" та просить розірвати контракт "у зв'язку із загостренням ситуації в Херсонській області".
Ще один "поліцейський" із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга. Так, згідно з рапортом, Меттус Д. А., призначений на посаду "оперуповноваженого Суворовського міського відділу поліції ГУ МВС росії по Херсонській області", хоче на колишнє місце служби нібито "у зв'язку з відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення" в Херсоні.
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"Массово" - это один рапорт предателя и один рапорт россиянина?
Да ваще пох на эти "рапорты". А вот статистика очень даже интересует:
1. Сколько л/с было в Херсонском МВД до 24.02.22?
2. Сколько л/с сейчас?
3. Сколько из нынешнего л/с согласились продолжить службу на оккупантов? Сколько привлекли из местного населения? И кто эти люди: бывшие сотрудники МВД?
Но такую статистику "джерело у правоохоронних органах" почему-то на сообщает .... А я на 100% уверен, что такая статистика есть.
Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.