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Новини Війна
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У Херсоні призначені окупантами "поліцейські" масово просяться у відставку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

рф,поліція,росія

У Херсоні масово пишуть рапорти про відставку призначені російськими загарбниками співробітники "поліції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це "нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи".

Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого "Головного управління МВС у Херсонській області", якого встановила СБУ.

Він відмовляється від посади "заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи" та просить розірвати контракт "у зв'язку із загостренням ситуації в Херсонській області".

Ще один "поліцейський" із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга. Так, згідно з рапортом, Меттус Д. А., призначений на посаду "оперуповноваженого Суворовського міського відділу поліції ГУ МВС росії по Херсонській області", хоче на колишнє місце служби нібито "у зв'язку з відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення" в Херсоні.

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У Херсоні призначені окупантами поліцейські масово просяться у відставку, - ЗМІ 01
У Херсоні призначені окупантами поліцейські масово просяться у відставку, - ЗМІ 02

Автор: 

окупація (6668) колабораціонізм (1157) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+19
Щури ..
Чують відплату
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14.09.2022 12:02
+9
Немає там мозгів, тільки шлунок, мусора гірше свиней.
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14.09.2022 12:19
+7
"гу мвд расіі па хєрсонской області"??

Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.
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14.09.2022 12:39
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Шось в мозгу зашевелилось.
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14.09.2022 12:00 Відповісти
Немає там мозгів, тільки шлунок, мусора гірше свиней.
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14.09.2022 12:19 Відповісти
Щури ..
Чують відплату
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14.09.2022 12:02 Відповісти
а шо скажуть прокурори і судді ?
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14.09.2022 12:05 Відповісти
А вони кращі? Таки самий мусор.
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14.09.2022 12:21 Відповісти
Як же ж там наш Херсон? Вчора кацапи почали були завивати, що наші прорвали їхню оборону під Давидовим Бродом, але більше інфи поки що не з'явилось.
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14.09.2022 12:07 Відповісти
Там зараз гаряче, йдуть бої
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14.09.2022 12:52 Відповісти
Ну и чему это?
"Массово" - это один рапорт предателя и один рапорт россиянина?
Да ваще пох на эти "рапорты". А вот статистика очень даже интересует:
1. Сколько л/с было в Херсонском МВД до 24.02.22?
2. Сколько л/с сейчас?
3. Сколько из нынешнего л/с согласились продолжить службу на оккупантов? Сколько привлекли из местного населения? И кто эти люди: бывшие сотрудники МВД?

Но такую статистику "джерело у правоохоронних органах" почему-то на сообщает .... А я на 100% уверен, что такая статистика есть.
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14.09.2022 12:13 Відповісти
В Криму перейшли до окупанта 98% мусорні! І 96% СБУ!
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14.09.2022 12:39 Відповісти
Вот и я об этом! Об этом надо было кричать с утра до вечера по всем телеканалам начиная с 2014 г.! А еще очень интересует кол-во уголовных дел против всех этих предателей ... А то теперь они проснулись: Ой, а у нас оказывается предатели в правоохранительных органах ... Да там НЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ по пальцам сосчитать можно ...
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14.09.2022 12:54 Відповісти
Спасёт их это как то?
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14.09.2022 12:36 Відповісти
"гу мвд расіі па хєрсонской області"??

Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.
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14.09.2022 12:39 Відповісти
Хороший знак...
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14.09.2022 14:28 Відповісти
Нііі цих тварюк валити
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14.09.2022 22:25 Відповісти
 
 