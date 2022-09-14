У Херсоні призначені окупантами "поліцейські" масово просяться у відставку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

У Херсоні масово пишуть рапорти про відставку призначені російськими загарбниками співробітники "поліції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, на тлі активності ЗСУ на Херсонському напрямку суттєво збільшилася кількість рапортів на звільнення у росіян, аргументують вони це "нездатністю керівництва забезпечити належні умови роботи".

Зокрема, такий рапорт подав Ростислав Малиновський – зрадник із Херсона, який вступив до так званого "Головного управління МВС у Херсонській області", якого встановила СБУ.

Він відмовляється від посади "заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів проти особи" та просить розірвати контракт "у зв'язку із загостренням ситуації в Херсонській області".

Ще один "поліцейський" із захопленої Херсонської області просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга. Так, згідно з рапортом, Меттус Д. А., призначений на посаду "оперуповноваженого Суворовського міського відділу поліції ГУ МВС росії по Херсонській області", хоче на колишнє місце служби нібито "у зв'язку з відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення" в Херсоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадники на окупованих територіях тікають швидше, ніж відступають російські війська, - ОК "Південь"



