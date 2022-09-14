В Херсоне назначенные оккупантами "полицейские" массово просятся в отставку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники "полиции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на фоне активности ВСУ на Херсонском направлении существенно увеличилось количество рапортов на увольнение у россиян, аргументируют они это "неспособностью руководства обеспечить надлежащие условия работы".

В частности, такой рапорт подал Ростислав Малиновский – предатель из Херсона, вступивший в так называемое "Главное управление МВД в Херсонской области", установленное СБУ.

Он отказывается от должности "заместителя начальника управления уголовного розыска – начальника отдела раскрытия преступлений против личности" и просит расторгнуть контракт "в связи с обострением ситуации в Херсонской области".

Еще один "полицейский" из захваченной Херсонской области просит вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург. Так, согласно рапорту, Меттус Д. А., назначенный на должность "оперуполномоченного Суворовского городского отдела полиции ГУ МВД России по Херсонской области", хочет на прежнее место службы якобы "в связи с отсутствием обеспечения жильем и должного уровня материального обеспечения" в Херсоне.

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