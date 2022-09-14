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Новости Война
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В Херсоне назначенные оккупантами "полицейские" массово просятся в отставку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

рф,поліція,росія

В Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники "полиции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на фоне активности ВСУ на Херсонском направлении существенно увеличилось количество рапортов на увольнение у россиян, аргументируют они это "неспособностью руководства обеспечить надлежащие условия работы".

В частности, такой рапорт подал Ростислав Малиновский – предатель из Херсона, вступивший в так называемое "Главное управление МВД в Херсонской области", установленное СБУ.

Он отказывается от должности "заместителя начальника управления уголовного розыска – начальника отдела раскрытия преступлений против личности" и просит расторгнуть контракт "в связи с обострением ситуации в Херсонской области".

Еще один "полицейский" из захваченной Херсонской области просит вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург. Так, согласно рапорту, Меттус Д. А., назначенный на должность "оперуполномоченного Суворовского городского отдела полиции ГУ МВД России по Херсонской области", хочет на прежнее место службы якобы "в связи с отсутствием обеспечения жильем и должного уровня материального обеспечения" в Херсоне.

Смотрите также: Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В Херсоне назначенные оккупантами полицейские массово просятся в отставку, - СМИ 01
В Херсоне назначенные оккупантами полицейские массово просятся в отставку, - СМИ 02

оккупация (10119) коллаборационизм (869) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+19
Щури ..
Чують відплату
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14.09.2022 12:02
+9
Немає там мозгів, тільки шлунок, мусора гірше свиней.
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14.09.2022 12:19
+7
"гу мвд расіі па хєрсонской області"??

Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.
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14.09.2022 12:39
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Шось в мозгу зашевелилось.
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14.09.2022 12:00 Ответить
Немає там мозгів, тільки шлунок, мусора гірше свиней.
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14.09.2022 12:19 Ответить
Щури ..
Чують відплату
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14.09.2022 12:02 Ответить
а шо скажуть прокурори і судді ?
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14.09.2022 12:05 Ответить
А вони кращі? Таки самий мусор.
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14.09.2022 12:21 Ответить
Як же ж там наш Херсон? Вчора кацапи почали були завивати, що наші прорвали їхню оборону під Давидовим Бродом, але більше інфи поки що не з'явилось.
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14.09.2022 12:07 Ответить
Там зараз гаряче, йдуть бої
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14.09.2022 12:52 Ответить
Ну и чему это?
"Массово" - это один рапорт предателя и один рапорт россиянина?
Да ваще пох на эти "рапорты". А вот статистика очень даже интересует:
1. Сколько л/с было в Херсонском МВД до 24.02.22?
2. Сколько л/с сейчас?
3. Сколько из нынешнего л/с согласились продолжить службу на оккупантов? Сколько привлекли из местного населения? И кто эти люди: бывшие сотрудники МВД?

Но такую статистику "джерело у правоохоронних органах" почему-то на сообщает .... А я на 100% уверен, что такая статистика есть.
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14.09.2022 12:13 Ответить
В Криму перейшли до окупанта 98% мусорні! І 96% СБУ!
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14.09.2022 12:39 Ответить
Вот и я об этом! Об этом надо было кричать с утра до вечера по всем телеканалам начиная с 2014 г.! А еще очень интересует кол-во уголовных дел против всех этих предателей ... А то теперь они проснулись: Ой, а у нас оказывается предатели в правоохранительных органах ... Да там НЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ по пальцам сосчитать можно ...
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14.09.2022 12:54 Ответить
Спасёт их это как то?
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14.09.2022 12:36 Ответить
"гу мвд расіі па хєрсонской області"??

Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.
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14.09.2022 12:39 Ответить
Хороший знак...
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14.09.2022 14:28 Ответить
Нііі цих тварюк валити
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14.09.2022 22:25 Ответить
 
 