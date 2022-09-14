В Херсоне назначенные оккупантами "полицейские" массово просятся в отставку, - СМИ. ДОКУМЕНТ
В Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники "полиции".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, на фоне активности ВСУ на Херсонском направлении существенно увеличилось количество рапортов на увольнение у россиян, аргументируют они это "неспособностью руководства обеспечить надлежащие условия работы".
В частности, такой рапорт подал Ростислав Малиновский – предатель из Херсона, вступивший в так называемое "Главное управление МВД в Херсонской области", установленное СБУ.
Он отказывается от должности "заместителя начальника управления уголовного розыска – начальника отдела раскрытия преступлений против личности" и просит расторгнуть контракт "в связи с обострением ситуации в Херсонской области".
Еще один "полицейский" из захваченной Херсонской области просит вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург. Так, согласно рапорту, Меттус Д. А., назначенный на должность "оперуполномоченного Суворовского городского отдела полиции ГУ МВД России по Херсонской области", хочет на прежнее место службы якобы "в связи с отсутствием обеспечения жильем и должного уровня материального обеспечения" в Херсоне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чують відплату
"Массово" - это один рапорт предателя и один рапорт россиянина?
Да ваще пох на эти "рапорты". А вот статистика очень даже интересует:
1. Сколько л/с было в Херсонском МВД до 24.02.22?
2. Сколько л/с сейчас?
3. Сколько из нынешнего л/с согласились продолжить службу на оккупантов? Сколько привлекли из местного населения? И кто эти люди: бывшие сотрудники МВД?
Но такую статистику "джерело у правоохоронних органах" почему-то на сообщает .... А я на 100% уверен, что такая статистика есть.
Взагалі-то ці придурки пишуть свої "маляви" на ім'я установи, якої не існує.