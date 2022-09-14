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Новини Війна
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90% потужностей вітроенергетики в Україні зруйновано внаслідок війни з Росією, - дослідження

енергетика

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітроенергетики в Україні виведені з експлуатації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомляється в дослідженні, яке підготували аналітичний центр з відновлюваних джерел енергії REN21 і Європейська економічна комісія ООН, інформує Bloomberg.

У дослідженні також зазначається, що через збройну агресію РФ зруйновано 30% потужностей сонячної генерації в Україні.

До початку повномасштабної війни Україна домоглася найбільшого приросту сонячної і вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії і Південно-Східної Європи, які включені в дослідження ООН. З 2017 до 2021 року Україна додала 8,3 ГВт потужностей.

"Російське вторгнення в Україну і його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі. Водночас це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики і може викликати сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні", – зазначив виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

Читайте: Єврокомісарів та чиновників США просять посприяти збереженню "зеленої" енергетики України

Автор: 

альтернативна енергетика (846) сонячна енергетика (292) руйнування (253)


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Топ коментарі
+6
Вивозять все, демонтують і везуть на рашку, особливо сонячні панелі, що не можуть вивезти руйнують. У них тут одне завдання - захопити й розорити, де це не можуть зробити - роблять випалену землю. Була б кнопка щоб знищити всі ті 140 мільйонів кацапського непотребу натиснув би без вагань.
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14.09.2022 15:42
+3
Вважатимемо, що Зеля зарубав зелену енергетику на корені, тим що перестав платити за електроенергію, що виробляється. І нам ще пощастило, бо мета його була повна залежність України від енергетики Росії та Білорусії.
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14.09.2022 15:14
+3
Більшість ВЕС і СЕС були на Херсонщині
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14.09.2022 15:20
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получается ахметов мазахист..его друзья его ветряки порушили...дэк ватный как и метинвест косящий под патриота...деньги не пахнут
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14.09.2022 15:07 Відповісти
Вважатимемо, що Зеля зарубав зелену енергетику на корені, тим що перестав платити за електроенергію, що виробляється. І нам ще пощастило, бо мета його була повна залежність України від енергетики Росії та Білорусії.
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14.09.2022 15:14 Відповісти
А як це нам пощастило, що Зеля зарубав "зелену енергетику". Навпаки, він нас цим кидає до росії, щоб ми більше купували вугілля і газу. Чи можливо я Вас не зрощзумів.
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14.09.2022 15:46 Відповісти
Більшість ВЕС і СЕС були на Херсонщині
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14.09.2022 15:20 Відповісти
і в Криму.
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14.09.2022 15:45 Відповісти
Улучшение качества жизни от ********** звучит приблизительно так:
Если люди жалуются на отсутствие горячей воды, то отключите и холодную, потом когда включат холодную воду, то про горячую уже никто не вспомнит.
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14.09.2022 15:34 Відповісти
Вивозять все, демонтують і везуть на рашку, особливо сонячні панелі, що не можуть вивезти руйнують. У них тут одне завдання - захопити й розорити, де це не можуть зробити - роблять випалену землю. Була б кнопка щоб знищити всі ті 140 мільйонів кацапського непотребу натиснув би без вагань.
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14.09.2022 15:42 Відповісти
Енергія морських хвиль - майбутнє. це постійна і велика потужність. він також не потребує палива. у минулому були проблеми з іржею, морськими водоростями, які засмічували машину та пошкодження через значні коливання механічної потужності. тепер є новий дизайн, який вирішує ці проблеми, дозволяючи хвилям йти вгору та вниз по циліндру. Підйом води стискає повітря і приводить в дію турбіну. таким чином уникають прямого контакту з водою.
https://youtu.be/EPFGQy4Bnjc
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Щось сплять "експерти" від подоляка, а як прийдуть сюди, то повідомлять, що "зелена енергетика" дуже дорога і вредна для України. Мабуть краще газ і вугілля з росії і білорусі. І що всі виробники "зеленої енергетики" бариги. А Беня, який виробляє енергетику на Центроенерго на російському вугіллі герой і патріот.
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Может пора руинить их энергетику? Доколе будем сидеть сопли жувать?
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14.09.2022 16:06 Відповісти
 
 