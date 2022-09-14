90% потужностей вітроенергетики в Україні зруйновано внаслідок війни з Росією, - дослідження

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітроенергетики в Україні виведені з експлуатації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомляється в дослідженні, яке підготували аналітичний центр з відновлюваних джерел енергії REN21 і Європейська економічна комісія ООН, інформує Bloomberg.

У дослідженні також зазначається, що через збройну агресію РФ зруйновано 30% потужностей сонячної генерації в Україні.

До початку повномасштабної війни Україна домоглася найбільшого приросту сонячної і вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії і Південно-Східної Європи, які включені в дослідження ООН. З 2017 до 2021 року Україна додала 8,3 ГВт потужностей.

"Російське вторгнення в Україну і його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі. Водночас це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики і може викликати сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні", – зазначив виконавчий директор REN21 Рана Адіб.

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