90% потужностей вітроенергетики в Україні зруйновано внаслідок війни з Росією, - дослідження
Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітроенергетики в Україні виведені з експлуатації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомляється в дослідженні, яке підготували аналітичний центр з відновлюваних джерел енергії REN21 і Європейська економічна комісія ООН, інформує Bloomberg.
У дослідженні також зазначається, що через збройну агресію РФ зруйновано 30% потужностей сонячної генерації в Україні.
До початку повномасштабної війни Україна домоглася найбільшого приросту сонячної і вітрової енергетики серед 17 країн Центральної Азії і Південно-Східної Європи, які включені в дослідження ООН. З 2017 до 2021 року Україна додала 8,3 ГВт потужностей.
"Російське вторгнення в Україну і його побічний вплив на сусідні країни підривають виробництво відновлюваної енергії в короткостроковій перспективі. Водночас це проливає нове світло на переваги швидкого переходу до енергетики і може викликати сплеск установок відновлюваних джерел енергії в регіоні", – зазначив виконавчий директор REN21 Рана Адіб.
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