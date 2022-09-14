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Новини
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В Ізюмі з-під завалів дістали тіло народного героя Романа Косенка, який загинув 9 березня

косенко

У деокупованому Ізюмі з-під завалів побратим дістав тіло народного героя України Романа Косенка на псевдо "Яшка Циганков", який загинув під час оборони міста 9 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Юлій Терехов у Facebook.

Народний герой України, боєць ССО ЗСУ, Іскандер Мамедов, в умовах інтенсивних бойових дій приїхав у місто Ізюм та своїми руками відкопав загиблого Косенка, тіло якого залишалось під завалами з березня.

"Народний герой, боєць ДУК ПС і 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго ССО ЗСУ, хоробрий воїн, всім більш відомий як Яшка Циганков, загинув 9 березня в боротьбі з російськими свинособаками і стримуючи їх у вуличних боях за місто Ізюм. Упав як воїн, у бою зі зброєю в руках, боровшись до останнього. Яшка загинув від ворожого авіанальоту, а його тіло залишилося під завалами будинку, зруйнованого потужним вибухом авіабомби. Вчора Іскандер зі своїми хлопцями ринувся туди і голими руками розбирав завали. Він відкопав, дістав Ромчика і вивіз його на джипі", – зазначив Терехов.

Евакуація тіла Романа Косенка відбулася 11 вересня.

Військовослужбовець зауважив, що воїн повертається додому "на Щиті".

Також дивіться: Соліст Національної опери Олександр Шаповал загинув на Донбасі 12 вересня. ФОТО

Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою "Народний герой України".

Автор: 

смерть (6740) військовослужбовці (4707) Ізюм (325) герой (200) втрати (4384)


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Топ коментарі
+44
Слава Герою!
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14.09.2022 22:18
+42
Вічна слава Герою!!
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14.09.2022 22:20
+29
Кров стине в жилах від таких історй!

Героям Слава!
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14.09.2022 22:25
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Слава Герою!
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14.09.2022 22:18 Відповісти
Вічна слава Герою!!
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14.09.2022 22:20 Відповісти
Кров стине в жилах від таких історй!

Героям Слава!
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14.09.2022 22:25 Відповісти
🇺🇦
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14.09.2022 22:26 Відповісти
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14.09.2022 22:30 Відповісти
Сталеві люди.

С.У.М.
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14.09.2022 22:37 Відповісти
Герою Слава.
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14.09.2022 23:06 Відповісти
С таким отношением к погибшим Украина обречена на победу.
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14.09.2022 23:08 Відповісти
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14.09.2022 23:36 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.09.2022 00:28 Відповісти
Біль та сум ....😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!
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15.09.2022 00:57 Відповісти
Слава герою! Пусть смерти ребят не будут напрасными! Победы и экономических реформ!
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15.09.2022 04:23 Відповісти
Низький уклін Герою,вічна пам`ять
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15.09.2022 04:36 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!! Народному Герою і Воїну! 🌻🌻
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15.09.2022 06:02 Відповісти
Вечная память Герою! Героям СЛАВА!
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15.09.2022 06:55 Відповісти
Там, рік тому, "****** ногами" у Києві, щодо створення в місті якоїсь подоби "Арлінгтонського меморіалу" От хай і розробляють потихеньку проект цього меморіалу Реальне поховання - за місцем народження чи проживання героя, а ім"я його - на меморіальній плиті кладовища в Києві (наприклад - за місцем загибелі)
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15.09.2022 07:00 Відповісти
ПОБРАТИМИ не вмирають !
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15.09.2022 07:40 Відповісти
Шана
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15.09.2022 09:25 Відповісти
 
 