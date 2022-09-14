В Ізюмі з-під завалів дістали тіло народного героя Романа Косенка, який загинув 9 березня
У деокупованому Ізюмі з-під завалів побратим дістав тіло народного героя України Романа Косенка на псевдо "Яшка Циганков", який загинув під час оборони міста 9 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Юлій Терехов у Facebook.
Народний герой України, боєць ССО ЗСУ, Іскандер Мамедов, в умовах інтенсивних бойових дій приїхав у місто Ізюм та своїми руками відкопав загиблого Косенка, тіло якого залишалось під завалами з березня.
"Народний герой, боєць ДУК ПС і 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго ССО ЗСУ, хоробрий воїн, всім більш відомий як Яшка Циганков, загинув 9 березня в боротьбі з російськими свинособаками і стримуючи їх у вуличних боях за місто Ізюм. Упав як воїн, у бою зі зброєю в руках, боровшись до останнього. Яшка загинув від ворожого авіанальоту, а його тіло залишилося під завалами будинку, зруйнованого потужним вибухом авіабомби. Вчора Іскандер зі своїми хлопцями ринувся туди і голими руками розбирав завали. Він відкопав, дістав Ромчика і вивіз його на джипі", – зазначив Терехов.
Евакуація тіла Романа Косенка відбулася 11 вересня.
Військовослужбовець зауважив, що воїн повертається додому "на Щиті".
Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою "Народний герой України".
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