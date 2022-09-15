Автівка Зеленського потрапила в ДТП у Києві, - Никифоров

У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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