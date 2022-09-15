Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве, - Никифоров
В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Главу государства осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
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https://youtube.com/shorts/ZxEt6wX1O2U?feature=share
Бо"порохоботів" багато га фронті, а слуг - жодного.
Комусь же й воювати треба
Критиковать надо с толком, с аргументами, а не срач устраивать.
Помнится как Ермак живописал, что Порошенко убил его брата
"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен на Востоке. И они показали это Курту Волкеру и они сказали, что Порошенко несет ответственность за это", - сказал Тейлор.
Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их уличил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ermak-i-novikov-navrali-volkeru-i-tejloru-o-smerti-svoih-bratev-na-donbasse/
Некоторое время назад в комментариях доминировали юлеботы. Очень много вреда Украине сделали.
- прорвався через щільні кордони поліції та УДО,
- зміг неушкодженим проїхати сотні метрів під кулями поліції та охорони,
- протаранив кортеж
- і влучив у броньовик Боневтіка.
Сюжет, достойний Болівуда.
Це навіть краще, ніж казки ОП про ракети, якими прямо по Боневтіку стріляли, та уявний десант на Банкову, від якого гранатометом відбивався Арестович.
"Не о ДТП. О СМИ.
О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.
Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.
В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.
То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.
Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.
Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?
Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351 https://t.me/tanya_adams/3351
Мы должны успеть победить , пока эта клоунская чума, спонсированная Коломойским, не похоронила Америку…
Роман Кузнецов:
І тільки скажіть, що цього не було…
Коротка хроніка подій:
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!). Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон. Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно. 11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать. Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе. 18. Байден, бачучи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону. Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік.
Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
Була маса порваних контекстів у слуг наріду.
Було шоу для бідних… І не кажіть мені, що вони не готувались.
Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють під ширмою з логотипом Боневтік.
https://t.me/uniannet/72179
tZE inform
Перший виїзд Зеленського у складі охорони сформованої під кураторством Єрмака і перше ДТП кортежу Зеленського, де створено реальну загрозу "об'єкту №1" за три роки пересування кортежу. При тому машина-порушник, якимось чином, точно втрапила в машину в якій їхав президент.
Бгг
А беручи до уваги скільки порохоботів зосереджені на захисті країни а не виборах, то черговий нелох може отримати результат навіть крутіше від чинного
Планували б убити - убили б.
Они просто водить не умеют и таких же жопоруких в водилы набирают!
До речі, могли б і повчитися в автора цитати, як правильно влаштовувати ДТП. Ну, щоб з гарантією...
2) Прихід до влади українофоба Зеленського чи не подарунок кремлю ⁉️
3) Приставлення до Зеленського куратора ГРУ Єрмака чи не умова спецслужб росії ⁉️
4) Коли капітулювати у лютому 2022 го Зеленського не вийшло йому довелось стати Боневтіком ⁉️
5) Проти росії воюють США + Великобританія + народ України, але не влада України ⁉️
Хто не в курсі - вперше за три роки Дєрмак сам персонально набрав для Зе охорону.
Владимир Зеленский посетил Чернигов с рабочей поездкой. Украинцев удивил размер кортежа гаранта из 14 авто. Ранее президент уверял, что кортежи ему не нужны, на встречи он будет ездить на http://news.bigmir.net/ukraine/1958543-Tonkii-trolling-Set-o-velosipede-dlya-Zelenskogo велосипеде .
Видео с процессией в Чернигове выложили в YouTube
Впрочем, это не самый большой кортеж Владимира Зеленского.
В мае в Киеве очевидцы наблюдали процессию из 31 машины.
Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде.
Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей(Видео)
https://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/5240220-ne-velosipedom-ediny-m-top-3-kortezei-prezidenta-zelenskogo