РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5763 посетителя онлайн
Новости
45 273 272

Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве, - Никифоров

зеленський

В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Главу государства осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Также читайте: Зеленский наградил Терехова и Синегубова

Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве, - Никифоров 01

ДТП (7671) Зеленский Владимир (20232) Сергей Никифоров (153)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
Жоден ,, слуга народу " не пішов захищати нашу землю, жоден 😠
Проте серед них купа колаборантів і зрадників , наприклад вже покійний слуга Ковальов ( якого знищили партизани ) !!
показать весь комментарий
15.09.2022 03:13
+63
водій легківки не постраждав... але зараз засудять за замах на найвеличнішого лідора....
показать весь комментарий
15.09.2022 01:54
+55
показать весь комментарий
15.09.2022 03:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ви не праві.Досі винен Порошенко.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:00 Ответить
От тільки не треба коломойського петрушку порівнювати з Президентом.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:05 Ответить
У Порошенка хоч не було Кодломойського
показать весь комментарий
15.09.2022 15:44 Ответить
автівкою з Зеленським прикрили автівку з Єрмаком
показать весь комментарий
15.09.2022 09:41 Ответить
І як це водію вдалося з десятків автомобілів кортежу потрапити в броньовик зеленського?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:46 Ответить
автівку єрмака прикрили автівкою з зеленським
показать весь комментарий
15.09.2022 10:03 Ответить
По моєму це продовження серіалу про надцятий замах на найвеличнішого,адже без нього Україні не вижити.Хто буде випрошувати зброю?
показать весь комментарий
15.09.2022 11:30 Ответить
Гарний цирк придумали ,що б була причина не виїзжати піськограю з бункера ,нічого не робити ,їсти спати срати.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:48 Ответить
Є у кого вчитися))))

https://youtube.com/shorts/ZxEt6wX1O2U?feature=share
показать весь комментарий
15.09.2022 09:58 Ответить
Браво!Як Пороха не приплести!
показать весь комментарий
15.09.2022 10:02 Ответить
Та не говоріть, зелені жити не можуть без Пороха.

Бо"порохоботів" багато га фронті, а слуг - жодного.
Комусь же й воювати треба
показать весь комментарий
15.09.2022 15:46 Ответить
Зе не влаштовує кремль, але не тому, що він такий ярий патріот, а тому, що боїться нашого активного патріотичного народу (маю на увазі 25%), і ніяк не наважиться виконать пуйловські хотєлкі, снять Залужного і тд. От кремль і вирішив його прибрать. Бо Україна стоїть не завдяки, а наперекір зебанді.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:01 Ответить
Іди лікуйся, дурне.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:19 Ответить
Зеленский далеко не без недостатков. Но такое творить как творят зрадоботы это абсолютно недопустимо. И всем ясно, кто этих зрадоботов поощряет.
Критиковать надо с толком, с аргументами, а не срач устраивать.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:27 Ответить
Много вы критиковали Пороха с аргументами? И продолжаете сейчас
Помнится как Ермак живописал, что Порошенко убил его брата

"На ужине и г-н Ермак, и г-н Новиков достали свои телефоны, и показали несколько фотографий родственников: один был братом, а один был двоюродным братом, который был убит или ранен на Востоке. И они показали это Курту Волкеру и они сказали, что Порошенко несет ответственность за это", - сказал Тейлор.

Однако позднее стало известно, что Новиков и Ермак наврали американским чиновникам. Во лжи их уличил лейтенант запаса Вооруженных сил Украины Орест Каракевич.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ermak-i-novikov-navrali-volkeru-i-tejloru-o-smerti-svoih-bratev-na-donbasse/
показать весь комментарий
15.09.2022 15:55 Ответить
Если Порошенко несет ответственность за брата Ермака, то какую ответственность понесет ЗЄ за убийство десятков тысяч украинцеви за то что, вместо того, чтобы готовится к нападению, хихикал про шашлычки.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:59 Ответить
А насчет мерзости кацапов, то мерзоснее кацапов не бывает. Они не народ, а организованная преступная группировка (банда), притворяющаяся народом.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:30 Ответить
а зрадоботы-подкацапники?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:33 Ответить
БОльшая часть из них работают на олигарха. Потому что в первую очередь работают на олигарха (он же платит), то не замечая вред для страны и кацапам они некоторую пользу дают. Но наверняка среди них и кацапская агентура есть.
Некоторое время назад в комментариях доминировали юлеботы. Очень много вреда Украине сделали.
показать весь комментарий
15.09.2022 11:32 Ответить
Такі олігархи ?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:30 Ответить
Тобто водій:
- прорвався через щільні кордони поліції та УДО,
- зміг неушкодженим проїхати сотні метрів під кулями поліції та охорони,
- протаранив кортеж
- і влучив у броньовик Боневтіка.

Сюжет, достойний Болівуда.

Це навіть краще, ніж казки ОП про ракети, якими прямо по Боневтіку стріляли, та уявний десант на Банкову, від якого гранатометом відбивався Арестович.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:22 Ответить
Жоден представник влади в ДТП не постраждав, решта байдуже)
показать весь комментарий
15.09.2022 10:33 Ответить
...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

"Не о ДТП. О СМИ.

О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351 https://t.me/tanya_adams/3351

показать весь комментарий
15.09.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 10:42 Ответить
Hellis:
Мы должны успеть победить , пока эта клоунская чума, спонсированная Коломойским, не похоронила Америку…
Роман Кузнецов:
І тільки скажіть, що цього не було…
Коротка хроніка подій:
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!). Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони. Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі. За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон. Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно. 11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать. Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе. 18. Байден, бачучи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону. Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік.
Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
Була маса порваних контекстів у слуг наріду.
Було шоу для бідних… І не кажіть мені, що вони не готувались.
Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють під ширмою з логотипом Боневтік.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:49 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 15:36 Ответить
Що це було?????????????
показать весь комментарий
15.09.2022 10:45 Ответить
Вистава.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:56 Ответить
Мабуть НЛО.
показать весь комментарий
15.09.2022 19:46 Ответить
Віримо,що в дтп попаде оманськийкнуркаламой...а інші перевертні і самі повтікають....Нема вже сил дивитись на це непорузуміння....гримучу сіміш запроданцябрехуназлодія...невже нема БОГА....скільки знищено,закатовано українців ?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:52 Ответить
Уже достали боты. По поводу и без повода ругают, оскорбляют и унижают президента Украины. Тем самым вы все унижаете и оскорбляете свою страну и Родину и подыгрываете врагу. Президента можно критиковать, но то что он враг для путина это факт.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:57 Ответить
Спусти пар , бо ніхто не ображає твого президента , а зі своім ми самі розберемось !
показать весь комментарий
15.09.2022 11:11 Ответить
предположительно, с места столкновения кортежа Зеленского
https://t.me/uniannet/72179
показать весь комментарий
15.09.2022 11:01 Ответить
Надеюсь Щеневтику дадут медаль как раненному в ходе боев за Украину?))). Как можно организовывать проезд 1 лица что на ути пересекаются с автомобилями простых граждан? Видимо ехали скрытно на автомобилях без мигалок
показать весь комментарий
15.09.2022 11:05 Ответить




tZE inform

Перший виїзд Зеленського у складі охорони сформованої під кураторством Єрмака і перше ДТП кортежу Зеленського, де створено реальну загрозу "об'єкту №1" за три роки пересування кортежу. При тому машина-порушник, якимось чином, точно втрапила в машину в якій їхав президент.
показать весь комментарий
15.09.2022 11:09 Ответить
"Кортежам - НІ"
Бгг
показать весь комментарий
15.09.2022 11:11 Ответить
Шляхом Віктора Федоровича рухається товарищ. Той теж своїм кортежем таксиста збив незадовго до свого безславного кінця по дорозі до Путіна для підписання "Харківських угод"
показать весь комментарий
15.09.2022 11:49 Ответить
Сценаристи кварталу 95 працюють бо вони зараз орденоносці треба виправдовувати довіру
показать весь комментарий
15.09.2022 13:20 Ответить
Віримо,що в дтп попаде оманськийкнуркаламой...а інші перевертні і самі повтікають....Нема вже сил дивитись на це непорузуміння....гримучу сіміш запроданцябрехуназлодія...невже нема БОГА....скільки знищено,закатовано українців ?
показать весь комментарий
15.09.2022 11:59 Ответить
СЕКРЕТАРКА Зе І ТУТ ВІДМІТИЛАСЯ
показать весь комментарий
15.09.2022 12:11 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 12:19 Ответить
Просто : куєть....
показать весь комментарий
15.09.2022 15:29 Ответить
дуже сподіваюся, що наступне дтп буде більш результативне... молю Бога про це.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:31 Ответить
ОП уже ******* пихать эту новость по всем телеграм помойкам. Да всем *****! Очевидно же что если Боневтик Шашлычный помрет - это ровным счетом ничего не изменит. Читать чужие тексты с бумажки может любой
показать весь комментарий
15.09.2022 12:31 Ответить
Власне, що Вас дивує? Похвалитися зробленою корисною роботою ті трутні не можуть. Бо того не було. Похвалити Боневтіка... а за що? От тому і застосували уже випробуваний хід - спробу замаху на життя чи здоров'я. Хід слабенький, але коли ніц нема кращого, то й таке згодиться.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:15 Ответить
воно то так але краще щоб уже героїчно загинув у дтп разом з дерьмаком ...
показать весь комментарий
16.09.2022 00:02 Ответить
Зайшов тільки сказати.що мені абсолютно байдуже. Ну прийдеться коломойському ще потратитись, зняти ще один серіальчик, розкрутити чергову маріонетку. Мудрий нарід все знову взваже, оцінить, осмислить і з втоми чи пориколу дружно підтримає.
А беручи до уваги скільки порохоботів зосереджені на захисті країни а не виборах, то черговий нелох може отримати результат навіть крутіше від чинного
показать весь комментарий
15.09.2022 12:43 Ответить
Та перестаньте! Очевидно ж, що це просто каламойша набиває популярність янелоху. ну типу, он подивіться, пацан щодня жиДтям ризикує, навіть не може на вулицю виїхать щоб його не спробували ліквідувати. Цегерой! Не то шо всякі там бариги, що мільйонами на фронт везуть снарягу! І так далі.
Планували б убити - убили б.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:49 Ответить
Теперь понятно почему чинуши требуют освобождение дороги для кортежа!!!!
Они просто водить не умеют и таких же жопоруких в водилы набирают!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:10 Ответить
А потерпілого не засудять за пошкодження держвласності?
показать весь комментарий
15.09.2022 13:22 Ответить
Цікаіво а хто ж виновник ДТП по цьому сценарію
показать весь комментарий
15.09.2022 13:25 Ответить
Це. дійсно. клоунада для рейтингу преза !
показать весь комментарий
15.09.2022 13:43 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 13:58 Ответить
А чому не молоковоз?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:21 Ответить
И шо при передвижении по Киеву гаранта медики сопровождают? Он шо в возрасте королевы Елизаветы? Или з ранку погано??? А парикмахеры массажисты, банщики, повара и маникюрщицы тоже с медиками сопровождают??? Может хватить бабло на куйню тратить???
показать весь комментарий
15.09.2022 15:14 Ответить
Та це ж уже було... (с).
До речі, могли б і повчитися в автора цитати, як правильно влаштовувати ДТП. Ну, щоб з гарантією...
показать весь комментарий
15.09.2022 15:17 Ответить
1) Телесеріал "Слуга народу" вироблен за грощі і по ЗАМОВЛЕННЮ ФСБ/ГРУ чи не так ⁉️
2) Прихід до влади українофоба Зеленського чи не подарунок кремлю ⁉️
3) Приставлення до Зеленського куратора ГРУ Єрмака чи не умова спецслужб росії ⁉️
4) Коли капітулювати у лютому 2022 го Зеленського не вийшло йому довелось стати Боневтіком ⁉️
5) Проти росії воюють США + Великобританія + народ України, але не влада України ⁉️
показать весь комментарий
15.09.2022 15:48 Ответить
Скоріш за все спецслужби росії подали Зе месідж через Дєрмака - ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛИВАТИ .
Хто не в курсі - вперше за три роки Дєрмак сам персонально набрав для Зе охорону.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:52 Ответить
придавило б єрмака, cтукача гру на псевдо козир, була б хороша новина!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:54 Ответить
"Не велосипедом единым":ТОП-3 кортежей Президента Зеленского

Владимир Зеленский посетил Чернигов с рабочей поездкой. Украинцев удивил размер кортежа гаранта из 14 авто. Ранее президент уверял, что кортежи ему не нужны, на встречи он будет ездить на http://news.bigmir.net/ukraine/1958543-Tonkii-trolling-Set-o-velosipede-dlya-Zelenskogo велосипеде .

Видео с процессией в Чернигове выложили в YouTube

Впрочем, это не самый большой кортеж Владимира Зеленского.

В мае в Киеве очевидцы наблюдали процессию из 31 машины.

Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде.
Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей(Видео)

https://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/5240220-ne-velosipedom-ediny-m-top-3-kortezei-prezidenta-zelenskogo
показать весь комментарий
15.09.2022 16:13 Ответить
А найвеличніший випадково не за кермом був?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:35 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 22:14 Ответить
так а що камази закінчились щось не по сценарію...
показать весь комментарий
16.09.2022 00:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 