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Новини За кордоном
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Литва (1529) Росія (47115) підручники (81)

Зі шкільної літератури Литви вилучили підручник, де описували "привабливу демократичну" Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

школа,минобразования,уроки

У Литві зі списку шкільних посібників вилучили підручник з російської мови, у якому містилось запрошення відвідати Росію і окупований Крим, а країна-агресор представлена як приваблива демократична держава.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомила міністр науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене.

Школи було поінформовано, що користуватися цим підручником не можна, сказала Шюгждінене в четвер після зустрічі з видавцями.

"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як із підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі. Школам розіслали інформацію про те, що цей підручник використати не можна. Його вилучили і з архівів", – зауважила міністр.

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"Тексти, які прославляють Росію, у контексті жорстокої війни абсолютно неприйнятні", - додала вона.

Минулого тижня радіо LRT повідомляло, що учні литовських шкіл, які вивчають російську мову у 6-12 класах, у підручниках можуть знайти запрошення відвідати Росію, окупований Крим, а Росія, яка веде війну в Україні, представлена ​​як приваблива демократична держава.

Видавці підручників кажуть, що з початком війни вилучили підручники із продажу.

Російську як другу іноземну мову в Литві вивчають понад 110 000 учнів 6-12 класів (75%).

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Автор: Анастасія Потіха
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Демократична росія - це приманка для дурнів, щось на зразок неймовірної білоруської молочки та супербацька.
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15.09.2022 11:10 Відповісти
помітили тільки зараз..це так як і з продажем зброї та запчастин з 2014 року країнами ЕС зокрема було поставлено до рф на мільярди дол а санкції були такі що їх легко можна було обійти..
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15.09.2022 11:13 Відповісти
"Демократична росія" - це що, якийсь комікс, чи фантастика?
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15.09.2022 11:34 Відповісти
Це фільм жахів. Демократія - це влада народу, а що то за народ весь світ вже побачив.
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15.09.2022 13:25 Відповісти
отак скрізь ця наволоч пустила метастази! Скільки часу та зусиль треба буде щоб вичистити, викорінити цю заразу
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15.09.2022 11:41 Відповісти
Не завадило б на всяк випадок добре пошкребти ланцюжок від автора до того, хто включав у програму. Раптом там кацапські роги стирчать?
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15.09.2022 15:16 Відповісти
 
 