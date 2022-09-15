Зі шкільної літератури Литви вилучили підручник, де описували "привабливу демократичну" Росію

У Литві зі списку шкільних посібників вилучили підручник з російської мови, у якому містилось запрошення відвідати Росію і окупований Крим, а країна-агресор представлена як приваблива демократична держава.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомила міністр науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене.

Школи було поінформовано, що користуватися цим підручником не можна, сказала Шюгждінене в четвер після зустрічі з видавцями.

"Ми конкретно домовилися, що видавці протягом двох тижнів переглянуть усі підручники, щоб подібні ситуації, як із підручником з російської мови, не повторилися. Підручник з російської мови вилучено зі списку шкільних посібників, його немає в жодній системі. Школам розіслали інформацію про те, що цей підручник використати не можна. Його вилучили і з архівів", – зауважила міністр.

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"Тексти, які прославляють Росію, у контексті жорстокої війни абсолютно неприйнятні", - додала вона.

Минулого тижня радіо LRT повідомляло, що учні литовських шкіл, які вивчають російську мову у 6-12 класах, у підручниках можуть знайти запрошення відвідати Росію, окупований Крим, а Росія, яка веде війну в Україні, представлена ​​як приваблива демократична держава.

Видавці підручників кажуть, що з початком війни вилучили підручники із продажу.

Російську як другу іноземну мову в Литві вивчають понад 110 000 учнів 6-12 класів (75%).

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