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РФ не визнає власні паспорти, видані на території "ЛДНР", їхніх власників не пропускають через кордон, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

россия,флаг,прапор,росія

Після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк"", - ідеться в повідомленні.

В ГУ розвідки зауважують, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів "СВО".

Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Упс а шо такое ☺️Предателей не пускают даже свои.
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15.09.2022 11:57
+15
Цих кацапів не зрозуміти, то лізли сюди захищати, а разаз "захищених" не пропускають до себе. Нам це сміття непотрібне, воно все має йти в московські болата, до "русского мира", бо тут одні бандьори.
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15.09.2022 12:04
+11
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15.09.2022 12:19
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Упс а шо такое ☺️Предателей не пускают даже свои.
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15.09.2022 11:57 Відповісти
а нах вони там нада
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15.09.2022 12:01 Відповісти
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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15.09.2022 12:53 Відповісти
що в ній гарного? а нам вони тут нафіга?
щоб вони посиділи кілька років на казенних харчах і знову отримали право голосу?
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15.09.2022 13:30 Відповісти
Та всьо норм. У рашці завжди була сегрегація "житєлєй" за місцем проживання. А тут ще якісь малороси нєдодєлані пруться.

"Вся совєцькая зємля починаєся з Кремля" 😂
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15.09.2022 12:53 Відповісти
А кому потрібна ця алкашня і нарколиги, там своїх відправляють на утилізацію до нас
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15.09.2022 14:16 Відповісти
Ой
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15.09.2022 11:58 Відповісти
Другии сорт.
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15.09.2022 11:59 Відповісти
гірше, я би сказав "пєрєсортіца" - не кондишен, безхромосомні, із прихованим зараженням бандєровщіной, схильні до прєдатєльства
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15.09.2022 12:56 Відповісти
Цих кацапів не зрозуміти, то лізли сюди захищати, а разаз "захищених" не пропускають до себе. Нам це сміття непотрібне, воно все має йти в московські болата, до "русского мира", бо тут одні бандьори.
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15.09.2022 12:04 Відповісти
Цим гівном з рашиським паспортами вони хотять створити нам проблеми в разі втрати окупованих територій -
будуть волати обіжають граждан росії, ввєдьом войска
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15.09.2022 13:00 Відповісти
"красота среди бегущих
первых нет и отстающих"
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15.09.2022 12:09 Відповісти
Зрадники мають отримати сповна.
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15.09.2022 12:12 Відповісти
А кому потрібна ця обуза? Вони ж бажають мешкати в Москві
та отримувати гарну пенсію.
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15.09.2022 12:13 Відповісти
нам то вони ще менше потрібні...
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15.09.2022 13:32 Відповісти
Шо такое, удостоверения подотдела очистки уже недействительные?
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15.09.2022 12:13 Відповісти
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15.09.2022 12:19 Відповісти
Денег просто сейчас нет, но вы держитесь тама...
Димон сказал правду...на рабZee деньги исчезли после 1905 года...когда Цусима случилась с сЦаря Николашки...а Первая мировая через 9 лет окончательно доконала тот вонючий позорный рю,Zkий концлагерь...
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15.09.2022 12:21 Відповісти
Дуже файно.
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15.09.2022 12:25 Відповісти
Прелєєєєєєєсно!
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15.09.2022 12:25 Відповісти
На кордоні Луганщини з росієй прикордоник -
ГАРМАТНЕ МЯСО, ТИ КУДИ ТІКАЄШ ⁉️ 😆
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15.09.2022 12:26 Відповісти
розвели як лохів. це було очікувано.
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15.09.2022 12:35 Відповісти
А до того часу від цих "добровольчих батальйонів" бодай щось залишиться?
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15.09.2022 13:11 Відповісти
ахахахахааааааа!!!!!
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15.09.2022 14:23 Відповісти
Вот и разлетелся вдребезги миф о Великой Миссии Могучей и Справедливой России Выбранной Богом. Миф в который верили миллионы расеян и кучка лднр-овцев. Почему верили? Да потому, что ещё Пушкин сказал: "Меня обманывать не надо - я сам обманываться рад". Не скулите теперь - вы получили то, что заслужили.
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15.09.2022 14:24 Відповісти
Вчіться.

Беріть приклад.

Бачите і навіть паспорта негромадянина не треба. І навіть можна дозволяти декілька громадянств, але при цьому мати такі закони що при потребі будуть ще більше обмежувати чим якийсь паспорт негромадян.
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15.09.2022 14:30 Відповісти
Это нам урок. Там сразу фильтрационные лагеря стали применять, и по неделям сидят там на проверке. А теперь вспомним сколько хлама к нам хлынуло в 14-15гг с тех мест? Отсюда и стрельба точная. Корректировщиков заехало пруд пруди, та и своих хватало. Так народ и не выжал закон об оружии и с правом ношения.а то бы проблему быстро решили с швалью залетной.
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15.09.2022 16:11 Відповісти
Это походу были паспорта "Негражданина", так , просто аусвайсы😁😁
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15.09.2022 16:32 Відповісти
 
 