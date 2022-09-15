РФ не визнає власні паспорти, видані на території "ЛДНР", їхніх власників не пропускають через кордон, - ГУР
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Після наступу українських Сил Оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк"", - ідеться в повідомленні.
В ГУ розвідки зауважують, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 01.12.2022 має завершитись один із етапів "СВО".
Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.
Будь ласка, зачекайте...
щоб вони посиділи кілька років на казенних харчах і знову отримали право голосу?
"Вся совєцькая зємля починаєся з Кремля" 😂
будуть волати обіжають граждан росії, ввєдьом войска
первых нет и отстающих"
та отримувати гарну пенсію.
Димон сказал правду...на рабZee деньги исчезли после 1905 года...когда Цусима случилась с сЦаря Николашки...а Первая мировая через 9 лет окончательно доконала тот вонючий позорный рю,Zkий концлагерь...
ГАРМАТНЕ МЯСО, ТИ КУДИ ТІКАЄШ ⁉️ 😆
Беріть приклад.
Бачите і навіть паспорта негромадянина не треба. І навіть можна дозволяти декілька громадянств, але при цьому мати такі закони що при потребі будуть ще більше обмежувати чим якийсь паспорт негромадян.