438 0
Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 13-14 жовтня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі 13-14 жовтня у форматі засідання Північноатлантичної ради для обговорення актуальних викликів у сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.
"Зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться у четвер, 13 жовтня, та у п'ятницю, 14 жовтня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Під час цих зустрічей головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг", - йдеться у повідомленні.
Які теми планується обговорити - наразі не повідомляється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...