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У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

виробництво,оборонне

Країна-агресор робить ставку на посилення оборонного комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.

За даними видання, оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях. Працівників  оборонних  підприємств перевели на 12-годинний робочий день. Крім того, вони можуть працювати ще 8 годин у суботу. 

Виробництво "готових металевих виробів" — статистична лінія, яка окрім товарів, таких як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів — зросла майже на 30% у липні порівняно з роком раніше після різкого зниження в попередні місяці.

Серед лідерів ринку і категорія "інші транспортні засоби та обладнання". До неї відносять як велосипеди, так і кораблі, літаки та бронетехніку. 

Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - константує видання. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Можна ж грамотно цитувати Блумберг, мова йде тільки про Уралвагонзавод... й то в контексті того, що він стояв 2 місяці в Травні-Червні (орієнтовно)

Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
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15.09.2022 13:02
+7
А що робить zeвлада з zeпреzeдентом на чолі в Україні?? При шаленому безробітті, величезній масі кваліфікованих робітників жебракує по всьому світу - дайте нам те, дайте нам це!.. Де заводи з виробництва зброї та ***********?! Де переведення економіки на воєнні рейки?! Де взагалі сприйняття війни, як такої, окрім набридлих тупих відосиків???
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15.09.2022 13:20
+5
Бухати кацапи будуть на 4 години більше кожен день. Не робота,а мрія)
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15.09.2022 13:04
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Переишли на воєнні реики.
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15.09.2022 12:56 Відповісти
Пройшлась по коментам. Тільки одна людина написала про рейки України в оборонній сфері
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15.09.2022 13:43 Відповісти
Можна ж грамотно цитувати Блумберг, мова йде тільки про Уралвагонзавод... й то в контексті того, що він стояв 2 місяці в Травні-Червні (орієнтовно)

Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
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15.09.2022 13:02 Відповісти
Ви знаєте, я думаю, що місцеві редактори оригінал навіть не бачили, вони зробити передрук звідкись, а написали що з Блумбергу. Це надзвичайно яскравий прояв низької відповідальності і недотримання журналістської етики щодо перевірки інформації.

І ще, наприклад, чому ось це не написали:
...the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting sifted through official data to find that industrial production declined 3.1% in July from a year earlier. The researchers attributed the difference with the statistics agency's more upbeat figure in part to their exclusion of classified items in calculating output.

чи ось це:
The budget can also come under strain. Janis Kluge, an analyst of the Russian economy with the German Institute for International and Security Affairs in Berlin, estimates defense spending in the first seven months of the year was about $20 billion higher than in the same period in 2021.

Тоді стаття виходить суттєво цікавішою і інформативною.

А по правильному просто перекладіть статтю і подайте повністю. Українці самі зроблять потрібні акценти й висновки.
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15.09.2022 14:02 Відповісти
Пора вже й блокаду росії ворогами оголосити,і гнати вату на роботу за пайку хліба і трудодні,забравши все що можна на облігації!Щоб як діди!!!
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15.09.2022 13:03 Відповісти
Бухати кацапи будуть на 4 години більше кожен день. Не робота,а мрія)
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15.09.2022 13:04 Відповісти
Первое, что пришло в голову
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15.09.2022 13:26 Відповісти
треба їм трошки перебити електропостачання чи хтось там на лінії сходить на перекур
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15.09.2022 13:04 Відповісти
Чому вони ще не знищені?
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15.09.2022 13:05 Відповісти
Хто "вони"? Завод на Уралі?
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15.09.2022 13:24 Відповісти
к декабрю перейдут на четырнадцатичасовые смены с обязательным часовым перерывом на просмотр теленовостей.
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15.09.2022 13:06 Відповісти
У них доба 28 годин?
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15.09.2022 13:16 Відповісти
на расии длительность суток и длительности рабочих смен никак не взаимосвязаны. Там даже смена времен года зависит от руководства страны.
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15.09.2022 13:27 Відповісти
це добре...бо це вже частічний початок громадянської непокори в лаптєстані почнеться бо за ідеї )(уйла кацапи чомусь не дуже здихати хочуть.
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15.09.2022 13:19 Відповісти
А що робить zeвлада з zeпреzeдентом на чолі в Україні?? При шаленому безробітті, величезній масі кваліфікованих робітників жебракує по всьому світу - дайте нам те, дайте нам це!.. Де заводи з виробництва зброї та ***********?! Де переведення економіки на воєнні рейки?! Де взагалі сприйняття війни, як такої, окрім набридлих тупих відосиків???
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15.09.2022 13:20 Відповісти
вз проекта бюджета на 23 рік
Зросте рівень безробіття: з 27,9 до 28,2%. Це критична цифра.(с)
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15.09.2022 13:59 Відповісти
а щоб жителі тих областей більш охоче мобілізувалися через втрату близьких та друзів через наші ракетні обстріли по їх мирному населенню, багато коментів вимагає обстрілювати той же Бєлгород чи Ростов. Мовляв - потрібна атвєтка. Патріотична редакція видання б давно б забанила подібних коментаторів. Але нащо це цензору?
Курська - 1 083 584 чел. (2022)
Брянська - 1 168 771 чел. (2022).
Білгородська - 1 531 917
Вороніжська - 2 287 678 чел. (2022)
Ростовська - 4 153 763 чел. (2022)
Разом: більше десяти мільйонів. Скільки вдасться нашкребти - хто зна. Візьмемо один відсоток - сто тисяч. Навіть половина - дуже багато. Питання в іншому - стільки саме підготовлених вдасться мобілізувати. Бо поліція не піде. Пожежники - теж. Афганці вже старі. Де взяти людей з бойовим досвідом? Бо більшість таких вже не візьмуть зброю до рук. Хто через відсутність тих рук. Хто через відсутність серцебиття.
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15.09.2022 14:14 Відповісти
Количество в качество не перейдёт.
Результат: в украинских тюрьмах будут самые чистые параши, белые бордюры и самая зеленая ттрава на газонах (даже в январе)
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15.09.2022 14:41 Відповісти
ну що ж рейх кристалізовано а народ *********** впрягли в "телегу"... їм защястя буде і в три зміни по 8 годин..... бо мають "крепосний" ген.....
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15.09.2022 13:09 Відповісти
Не оборонні підприємства, а підприємства військово - промислового комплексу. Речі слід називати своїми іменами.
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15.09.2022 13:16 Відповісти
А наша ЗЕвлада коли щось почне своє озброєння виготовляти? Чи вони вміють лише зупиняти виробництво ракет?!!!!
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15.09.2022 13:29 Відповісти
Вопрос в другом - почему на 12- ти часовые? А патамушта дядя Вася токарь там один и Виктор Степаныч инженер там тоже один. Причем оба пенсионеры.
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15.09.2022 13:30 Відповісти
остається надіятися, що нова вироблена техніка раші буде ж такої технологічної якості і палатиме не гірше від совкової. а наші союзники не покинуть нас на півдорозі.
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15.09.2022 13:47 Відповісти
Дивує риторика редакторів. Яке "оборонне" виробництво в країні агресора??? Немає слів...
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15.09.2022 14:13 Відповісти
рейх на закате потом очереди за водкой и килькой ...мойва ван лав..и в рай
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15.09.2022 14:29 Відповісти
фабрика по производству деревянно резиновх пиписек имени ванька встаньки и розы люксембурговны крупской ..ванюшке надо 24 часа работы за тарелку хлеба..не гоже....
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15.09.2022 14:31 Відповісти
А кто там работать будет? Совковые спецы уже нетрудоспособные пенсионеры, после 40ка - алкаши, а до 40ка еще и наркоманы, малолетки после 18-ты тупые и необразованные неучи, которые хотят сидет по кабакам и кафешкам (загребать кучу бабла и нихрена не делать)!
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15.09.2022 14:53 Відповісти
оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях

Таке буває лише у мирний час і то не завжди
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15.09.2022 15:39 Відповісти
Значить уходить не собираются, нужно уничтожать их везде где только есть. Даже когда бегут, добивать каждый танк, БТР и каждого оккупанта.
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15.09.2022 15:42 Відповісти
 
 