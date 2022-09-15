У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Країна-агресор робить ставку на посилення оборонного комплексу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.
За даними видання, оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях. Працівників оборонних підприємств перевели на 12-годинний робочий день. Крім того, вони можуть працювати ще 8 годин у суботу.
Виробництво "готових металевих виробів" — статистична лінія, яка окрім товарів, таких як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів — зросла майже на 30% у липні порівняно з роком раніше після різкого зниження в попередні місяці.
Серед лідерів ринку і категорія "інші транспортні засоби та обладнання". До неї відносять як велосипеди, так і кораблі, літаки та бронетехніку.
Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.
"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - константує видання.
Будь ласка, зачекайте...
Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
І ще, наприклад, чому ось це не написали:
...the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting sifted through official data to find that industrial production declined 3.1% in July from a year earlier. The researchers attributed the difference with the statistics agency's more upbeat figure in part to their exclusion of classified items in calculating output.
чи ось це:
The budget can also come under strain. Janis Kluge, an analyst of the Russian economy with the German Institute for International and Security Affairs in Berlin, estimates defense spending in the first seven months of the year was about $20 billion higher than in the same period in 2021.
Тоді стаття виходить суттєво цікавішою і інформативною.
А по правильному просто перекладіть статтю і подайте повністю. Українці самі зроблять потрібні акценти й висновки.
Зросте рівень безробіття: з 27,9 до 28,2%. Це критична цифра.(с)
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Разом: більше десяти мільйонів. Скільки вдасться нашкребти - хто зна. Візьмемо один відсоток - сто тисяч. Навіть половина - дуже багато. Питання в іншому - стільки саме підготовлених вдасться мобілізувати. Бо поліція не піде. Пожежники - теж. Афганці вже старі. Де взяти людей з бойовим досвідом? Бо більшість таких вже не візьмуть зброю до рук. Хто через відсутність тих рук. Хто через відсутність серцебиття.
Результат: в украинских тюрьмах будут самые чистые параши, белые бордюры и самая зеленая ттрава на газонах (даже в январе)
Таке буває лише у мирний час і то не завжди