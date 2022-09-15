У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни

Країна-агресор робить ставку на посилення оборонного комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.

За даними видання, оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях. Працівників оборонних підприємств перевели на 12-годинний робочий день. Крім того, вони можуть працювати ще 8 годин у суботу.

Виробництво "готових металевих виробів" — статистична лінія, яка окрім товарів, таких як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів — зросла майже на 30% у липні порівняно з роком раніше після різкого зниження в попередні місяці.

Серед лідерів ринку і категорія "інші транспортні засоби та обладнання". До неї відносять як велосипеди, так і кораблі, літаки та бронетехніку.

Як пише видання, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів і технологій.

"Дані за липень підтверджують, що збільшення держзамовлень, розміщених у військово-промисловому комплексі, підтримує виробництво в Росії", - константує видання.

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