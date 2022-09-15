В России оборонные производства переведены на 12-часовые смены

Страна-агрессор делает ставку на усиление оборонного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.

По данным издания, оборонное производство может помочь компенсировать падение в других отраслях. Работников оборонных предприятий перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, они могут работать еще 8 часов в субботу.

Производство "готовых металлических изделий" - статистическая линия, которая кроме товаров, таких как столовые приборы, включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов - выросло почти на 30% в июле по сравнению с годом ранее после резкого снижения в предыдущие месяцы.

Среди лидеров рынка и категория "другие транспортные средства и оборудование". К ней относятся как велосипеды, так и корабли, самолеты и бронетехника.

Как пишет издание, экономический подъем оборонной промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно если он предотвратит рабочую силу, а санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий.

"Данные за июль подтверждают, что увеличение госзаказов, размещенных в военно-промышленном комплексе, поддерживает производство в России", – константирует издание.

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