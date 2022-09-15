РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5884 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 519 31

В России оборонные производства переведены на 12-часовые смены

виробництво,оборонне

Страна-агрессор делает ставку на усиление оборонного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.

По данным издания, оборонное производство может помочь компенсировать падение в других отраслях. Работников оборонных предприятий перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, они могут работать еще 8 часов в субботу.

Производство "готовых металлических изделий" - статистическая линия, которая кроме товаров, таких как столовые приборы, включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов - выросло почти на 30% в июле по сравнению с годом ранее после резкого снижения в предыдущие месяцы.

Среди лидеров рынка и категория "другие транспортные средства и оборудование". К ней относятся как велосипеды, так и корабли, самолеты и бронетехника.

Как пишет издание, экономический подъем оборонной промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно если он предотвратит рабочую силу, а санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий.

"Данные за июль подтверждают, что увеличение госзаказов, размещенных в военно-промышленном комплексе, поддерживает производство в России", – константирует издание.

Смотрите: Вандалы разрисовали древние памятники в Барселоне знаками Z. ФОТОрепортаж

производство (460) россия (95365) Bloomberg (220)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Можна ж грамотно цитувати Блумберг, мова йде тільки про Уралвагонзавод... й то в контексті того, що він стояв 2 місяці в Травні-Червні (орієнтовно)

Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:02
+7
А що робить zeвлада з zeпреzeдентом на чолі в Україні?? При шаленому безробітті, величезній масі кваліфікованих робітників жебракує по всьому світу - дайте нам те, дайте нам це!.. Де заводи з виробництва зброї та ***********?! Де переведення економіки на воєнні рейки?! Де взагалі сприйняття війни, як такої, окрім набридлих тупих відосиків???
показать весь комментарий
15.09.2022 13:20
+5
Бухати кацапи будуть на 4 години більше кожен день. Не робота,а мрія)
показать весь комментарий
15.09.2022 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переишли на воєнні реики.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:56 Ответить
Пройшлась по коментам. Тільки одна людина написала про рейки України в оборонній сфері
показать весь комментарий
15.09.2022 13:43 Ответить
Можна ж грамотно цитувати Блумберг, мова йде тільки про Уралвагонзавод... й то в контексті того, що він стояв 2 місяці в Травні-Червні (орієнтовно)

Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:02 Ответить
Ви знаєте, я думаю, що місцеві редактори оригінал навіть не бачили, вони зробити передрук звідкись, а написали що з Блумбергу. Це надзвичайно яскравий прояв низької відповідальності і недотримання журналістської етики щодо перевірки інформації.

І ще, наприклад, чому ось це не написали:
...the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting sifted through official data to find that industrial production declined 3.1% in July from a year earlier. The researchers http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2016/PR-OTR_2022-08-25.pdf attributed the difference with the statistics agency's more upbeat figure in part to their exclusion of classified items in calculating output.

чи ось це:
The budget can also come under strain. Janis Kluge, an analyst of the Russian economy with the German Institute for International and Security Affairs in Berlin, estimates defense spending in the first seven months of the year was about $20 billion higher than in the same period in 2021.

Тоді стаття виходить суттєво цікавішою і інформативною.

А по правильному просто перекладіть статтю і подайте повністю. Українці самі зроблять потрібні акценти й висновки.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:02 Ответить
Пора вже й блокаду росії ворогами оголосити,і гнати вату на роботу за пайку хліба і трудодні,забравши все що можна на облігації!Щоб як діди!!!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:03 Ответить
Бухати кацапи будуть на 4 години більше кожен день. Не робота,а мрія)
показать весь комментарий
15.09.2022 13:04 Ответить
Первое, что пришло в голову
показать весь комментарий
15.09.2022 13:26 Ответить
треба їм трошки перебити електропостачання чи хтось там на лінії сходить на перекур
показать весь комментарий
15.09.2022 13:04 Ответить
Чому вони ще не знищені?
показать весь комментарий
15.09.2022 13:05 Ответить
Хто "вони"? Завод на Уралі?
показать весь комментарий
15.09.2022 13:24 Ответить
к декабрю перейдут на четырнадцатичасовые смены с обязательным часовым перерывом на просмотр теленовостей.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:06 Ответить
У них доба 28 годин?
показать весь комментарий
15.09.2022 13:16 Ответить
на расии длительность суток и длительности рабочих смен никак не взаимосвязаны. Там даже смена времен года зависит от руководства страны.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:27 Ответить
https://t.me/generalsvr/1057 Вчера президент лаптєй ***** провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности кацапстану Патрушева. Во время совещания ***** объявил, что принял решение объявить частичную мобилизацию; заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму) и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:08 Ответить
це добре...бо це вже частічний початок громадянської непокори в лаптєстані почнеться бо за ідеї )(уйла кацапи чомусь не дуже здихати хочуть.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:19 Ответить
А що робить zeвлада з zeпреzeдентом на чолі в Україні?? При шаленому безробітті, величезній масі кваліфікованих робітників жебракує по всьому світу - дайте нам те, дайте нам це!.. Де заводи з виробництва зброї та ***********?! Де переведення економіки на воєнні рейки?! Де взагалі сприйняття війни, як такої, окрім набридлих тупих відосиків???
показать весь комментарий
15.09.2022 13:20 Ответить
вз проекта бюджета на 23 рік
Зросте рівень безробіття: з 27,9 до 28,2%. Це критична цифра.(с)
показать весь комментарий
15.09.2022 13:59 Ответить
а щоб жителі тих областей більш охоче мобілізувалися через втрату близьких та друзів через наші ракетні обстріли по їх мирному населенню, багато коментів вимагає обстрілювати той же Бєлгород чи Ростов. Мовляв - потрібна атвєтка. Патріотична редакція видання б давно б забанила подібних коментаторів. Але нащо це цензору?
Курська - 1 083 584 чел. (2022)
Брянська - 1 168 771 чел. (2022).
Білгородська - 1 531 917
Вороніжська - 2 287 678 чел. (2022)
Ростовська - 4 153 763 чел. (2022)
Разом: більше десяти мільйонів. Скільки вдасться нашкребти - хто зна. Візьмемо один відсоток - сто тисяч. Навіть половина - дуже багато. Питання в іншому - стільки саме підготовлених вдасться мобілізувати. Бо поліція не піде. Пожежники - теж. Афганці вже старі. Де взяти людей з бойовим досвідом? Бо більшість таких вже не візьмуть зброю до рук. Хто через відсутність тих рук. Хто через відсутність серцебиття.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:14 Ответить
Количество в качество не перейдёт.
Результат: в украинских тюрьмах будут самые чистые параши, белые бордюры и самая зеленая ттрава на газонах (даже в январе)
показать весь комментарий
15.09.2022 14:41 Ответить
ну що ж рейх кристалізовано а народ *********** впрягли в "телегу"... їм защястя буде і в три зміни по 8 годин..... бо мають "крепосний" ген.....
показать весь комментарий
15.09.2022 13:09 Ответить
Не оборонні підприємства, а підприємства військово - промислового комплексу. Речі слід називати своїми іменами.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:16 Ответить
А наша ЗЕвлада коли щось почне своє озброєння виготовляти? Чи вони вміють лише зупиняти виробництво ракет?!!!!
показать весь комментарий
15.09.2022 13:29 Ответить
Вопрос в другом - почему на 12- ти часовые? А патамушта дядя Вася токарь там один и Виктор Степаныч инженер там тоже один. Причем оба пенсионеры.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:30 Ответить
остається надіятися, що нова вироблена техніка раші буде ж такої технологічної якості і палатиме не гірше від совкової. а наші союзники не покинуть нас на півдорозі.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:47 Ответить
Дивує риторика редакторів. Яке "оборонне" виробництво в країні агресора??? Немає слів...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:13 Ответить
рейх на закате потом очереди за водкой и килькой ...мойва ван лав..и в рай
показать весь комментарий
15.09.2022 14:29 Ответить
фабрика по производству деревянно резиновх пиписек имени ванька встаньки и розы люксембурговны крупской ..ванюшке надо 24 часа работы за тарелку хлеба..не гоже....
показать весь комментарий
15.09.2022 14:31 Ответить
А кто там работать будет? Совковые спецы уже нетрудоспособные пенсионеры, после 40ка - алкаши, а до 40ка еще и наркоманы, малолетки после 18-ты тупые и необразованные неучи, которые хотят сидет по кабакам и кафешкам (загребать кучу бабла и нихрена не делать)!
показать весь комментарий
15.09.2022 14:53 Ответить
оборонне виробництво може допомогти компенсувати падіння в інших галузях

Таке буває лише у мирний час і то не завжди
показать весь комментарий
15.09.2022 15:39 Ответить
Значить уходить не собираются, нужно уничтожать их везде где только есть. Даже когда бегут, добивать каждый танк, БТР и каждого оккупанта.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:42 Ответить
 
 