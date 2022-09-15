В России оборонные производства переведены на 12-часовые смены
Страна-агрессор делает ставку на усиление оборонного комплекса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.
По данным издания, оборонное производство может помочь компенсировать падение в других отраслях. Работников оборонных предприятий перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, они могут работать еще 8 часов в субботу.
Производство "готовых металлических изделий" - статистическая линия, которая кроме товаров, таких как столовые приборы, включает оружие, бомбы и различные типы боеприпасов - выросло почти на 30% в июле по сравнению с годом ранее после резкого снижения в предыдущие месяцы.
Среди лидеров рынка и категория "другие транспортные средства и оборудование". К ней относятся как велосипеды, так и корабли, самолеты и бронетехника.
Как пишет издание, экономический подъем оборонной промышленности, вероятно, окажется недолгим, особенно если он предотвратит рабочую силу, а санкции ослабят российскую военную машину, лишив ее компонентов и технологий.
"Данные за июль подтверждают, что увеличение госзаказов, размещенных в военно-промышленном комплексе, поддерживает производство в России", – константирует издание.
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Та й в іншому, настільки вільно трактувати ту статтю від Блумберг -- це ще треба вміти.
Не втрачайте репутацію.
І ще, наприклад, чому ось це не написали:
...the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting sifted through official data to find that industrial production declined 3.1% in July from a year earlier. The researchers http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2016/PR-OTR_2022-08-25.pdf attributed the difference with the statistics agency's more upbeat figure in part to their exclusion of classified items in calculating output.
чи ось це:
The budget can also come under strain. Janis Kluge, an analyst of the Russian economy with the German Institute for International and Security Affairs in Berlin, estimates defense spending in the first seven months of the year was about $20 billion higher than in the same period in 2021.
Тоді стаття виходить суттєво цікавішою і інформативною.
А по правильному просто перекладіть статтю і подайте повністю. Українці самі зроблять потрібні акценти й висновки.
Зросте рівень безробіття: з 27,9 до 28,2%. Це критична цифра.(с)
Курська - 1 083 584 чел. (2022)
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Разом: більше десяти мільйонів. Скільки вдасться нашкребти - хто зна. Візьмемо один відсоток - сто тисяч. Навіть половина - дуже багато. Питання в іншому - стільки саме підготовлених вдасться мобілізувати. Бо поліція не піде. Пожежники - теж. Афганці вже старі. Де взяти людей з бойовим досвідом? Бо більшість таких вже не візьмуть зброю до рук. Хто через відсутність тих рук. Хто через відсутність серцебиття.
Результат: в украинских тюрьмах будут самые чистые параши, белые бордюры и самая зеленая ттрава на газонах (даже в январе)
Таке буває лише у мирний час і то не завжди