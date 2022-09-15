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Потяг з українським зерном зійшов з рейок у Румунії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аварія

Поліція Румунії не виключає диверсію.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gospodarkamorska.

Потяг з українським зерном зійшов з рейок 14 вересня поблизу румунського міста Муреш. Внаслідок аварії два вагони, наповнені кукурудзою, перекинулися на бік. На залізничне полотно висипалось кілька тонн зерна.

Постраждалих в аварії не було, рух поїздів зупинили на кілька годин. Причини аварії поки невідомі. Слідчі Румунії розглядають кілька причин, в тому числі порушення тяги залізниці й диверсію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства вийшли з портів України до країн Азії та Європи. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
с отребьем на расее тех времен нет никакого смысла сравнивать.....

Olga Bucha @sim_olga
Молодь села Опушки , поблизу Сімферополя. Крим. Світлина 1916 року.
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15.09.2022 14:13
+7
Руссо турісто?
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15.09.2022 14:05
+6
російських смердючих консерв по всьому світу, як у вигляді фсбшних шпигунів так і у вигляді тупих простих граждан расєї які можуть щось подібне робити і вірити що вони робюлять це з благих міркувань
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15.09.2022 14:06
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кацапи "на задании" сруть....
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15.09.2022 14:05 Відповісти
цигани сперли рейки??
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15.09.2022 14:05 Відповісти
Руссо турісто?
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15.09.2022 14:05 Відповісти
Знов?
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15.09.2022 14:06 Відповісти
російських смердючих консерв по всьому світу, як у вигляді фсбшних шпигунів так і у вигляді тупих простих граждан расєї які можуть щось подібне робити і вірити що вони робюлять це з благих міркувань
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15.09.2022 14:06 Відповісти
пох,это уже не наши траблы
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15.09.2022 14:08 Відповісти
то якщо гроші отримали
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15.09.2022 14:13 Відповісти
Границу пересекло значит отправлено
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15.09.2022 14:44 Відповісти
добре, якщо так
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15.09.2022 14:45 Відповісти
злочинна безвідповідальність..., та за таких обставин наше продовольство треба ледь не на руках носити, якщо воно дійсно потрібно, щоб запобігти голоду у світі...
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15.09.2022 14:10 Відповісти
с отребьем на расее тех времен нет никакого смысла сравнивать.....

Olga Bucha @sim_olga
Молодь села Опушки , поблизу Сімферополя. Крим. Світлина 1916 року.
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15.09.2022 14:13 Відповісти
Петров и Боширов решили посмотреть на стрелочные переводы.....
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15.09.2022 14:18 Відповісти
вже не вперше
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15.09.2022 14:20 Відповісти
Руські щурі рейки перегризли від злості.
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15.09.2022 15:00 Відповісти
погриз румунам рейки рузьке щур...
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15.09.2022 15:16 Відповісти
Фото явно не теперішнє. Але то таке. Насправді, це проблема з "перевзуванням" вагонів, бо ширина колій різна, - погано "перевбули" і отримали аварійну ситуацію...
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15.09.2022 15:51 Відповісти
ну так теперь есть повод не пускать рассиянцев в румынию.
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15.09.2022 16:55 Відповісти
цікаво, а колію вже змінили, на той момент ?
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15.09.2022 20:29 Відповісти
 
 