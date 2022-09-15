Українці найбільше довіряють військовим - 91%, волонтерам - 77% і Президенту - 71%, - опитування
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Українці найбільше довіряють Збройним силам України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі, добровольчим військовим формуванням і Президенту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного опитування, яке презентував під час пресконференції "Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги" в Укрінформі виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
"Попри випробування війни і всі труднощі, довіра українців до державних інституцій зростає. Найбільше за останній рік зросла довіра до інституцій, які займаються захистом і здійснюють оборону держави від російської навали, і до Президента України", - сказав він.
Згідно з опитуванням, ЗСУ довіряють 91% респондентів, ДСНС - 82%, Національній гвардії - 81%, волонтерським організаціям - 77%, Державній прикордонній службі - 74%, добровольчим загонам - 73%, Президенту України - 71%.
"Коли ми подивилися, що формує таку високу довіру до влади, то побачили цікаву закономірність:серед респондентів, які абсолютно довіряють Президенту, — практично ті самі люди, які вболівають за перемогу України у війні з Росією, тобто довіра до влади формується унаслідок здатності державних структур боротися з російською агресією", - прокоментував результати опитування Борковський.
Водночас опитування засвідчило найменшу довіру до партій. Зокрема, 55% респондентів не довіряють політичним силам. Також 46% опитаних не довіряють судовій системі, ще 46% - чиновникам, 37% - комерційним банкам та 19% - Верховній Раді.
Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва із Соціологічною службою Центру Разумкова 5-12 серпня методом особистого інтерв’ю у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Усього опитали 2024 респонденти. Похибка дослідження не перевищує 2,3%.
Будь ласка, зачекайте...
Що могло б бути - вільна та демократична Україна, з владою Закону, без корупції, з розвиненою економікою, збереженою та посиленою військовою промисловістю та потужною армією.
Але цього нема. А є те, що є.
І саме виходячи з того, що є, Путін і напав - "Українська армія буде розбита за три дні, Україна впаде за тиждень, державність розпадеться, президент-клоун втече". І прорахувався.
Ось про що я. Ви всі мрієте про ідеал, щоб було якнайкраще, а я виходжу з того, що в реальності вийшло відносно непогано. Не ідеал, звичайно, але і не тотальний програш. Десь посередині, як воно у житті зазвичай і буває.
Тому прийміть те, що є, тим більше що Світ це прийняв. А на наступних виборах постарайтеся обрати того, хто вам більше підходить. І жодних Майданів. Не треба робити кремлю таких розкішних подарунків
Суспільство вважало її та її кабінет винними.
Ігнорування данних розвідки, несвоєчасне проведення мобілізаційних заходів, провальна організація оборони на початку війни, та велики втрати.
І як так вийшло, що незважаючи на те, що Ізраіль вистояв, Меєр пішла у відставку?
Чи може це агенти Єгипту та Сирії її дискредитували?
Бо згідно вашої концепції, ця війна мала б стати тріумфом для Голди Меєр!
І нема в мене жодного натяку на те, що це стане "його тріумфом".
Як у Зе. виходить, так і виходить.
Могло б бути краще. Але ж і могло бути гірше...
А починати щось на кшалт "нового Майдана зараз, починати кампанію "анти-Зе", так заздалегідь прийміть щиру подяку з Москви від Вови П.
ЩОСЬ ВЕЛИКА НЕДОВІРА ДО ТАКИХ ЦЕНТРІВ ЯКІ НАХВАЛЮЮТЬ БОНЕВТІКА.
НАБУ і САП не довіряють ? Що за лайно видумане.
Мінус.
Зайшов же лохторату Вася Голобородько! На тому же Г+Г...
А вот после войны, его будет ждать холодный душ. Рейтинг обвалиться. Войны уже не будет. Зато прокуратура , суды, коррупция , все это ни куда не делось. Все на месте , и все на своих местах.
Вважаєте треба кликати майстра підписань тимчасових мирних договорів?
Завдяки брехні та бездіяльності ЗЄ трапилася Буча та Маріуполь.
Завдяки ЗСУ звільнено Київщину та Харківщину.
Так зрозуміліше?
Може це була основна стратегія ЗЄ - відправити населення Київщини до кацапських катівень, але точно не ЗСУ.
Ні один з напрямків наступу не був фортифікований. Встояла тільки лінія оборони, побудована ще при Пороху.
З усім іншим згоден, після закінчення війни Зеленський та інші мають відповісти за крадівництво та відсутність евакуації мирного населення, а також за спробу закрити рота західним політикам, що півроку казали про наступ, як мінімум поразкою на президенських виборах. Я впевнений, після війни у суспільстві буде запит на озброєння, а не на дороги
Эта тушка за подачку Подоляка черное назовет белым, вынужденное отступление стратегией, а саботаж обороны хитрым планом.
Главное темник.
У кацапов ***** не виновато в разгроме под Харьковом, у ОПЗЕ ЗЕрмак не виноват в том, что нихрена не делал для обороны Украины.
Одна школа!!!
От навмисний саботаж Зеленським оборони України там є, а ти його якось так не помітив.
На таке тільки ОПЗЄшні подляківці й готові.
І саме зростання, бо до 24 лютого 2022 року, рейтинг зеленського був дуже низьким, відсотків 35-40: кожного дня його піарники анонсовували чергове «вау», щоб цей рейтинг взагалі не накрився.
Так в чому причина росту?
Є й інше питання: ким треба бути, щоб довіряти людині, яка особисто зізналась, що країну до війни не готувала свідомо і навмисно?!
От таким чином і створюється маніпуляція громадською думкою!
Як відомо, у нас, згідно Конституції, влада ділиться на законодавчу, виконавчу та судову.
Серед перерахованих в рейтингу структур немає жодної владної!
А президент у нас взагалі не влада, а гарант Конституції...
А от владі, судам, Раді та чиновникам, довіра, як раз, нижча!
Зе промови правільні читає? - так йому їх складають 2 дуже розумні хлопця, він тільки докладає акторських здібностей.
Ганьба.
1) Вже майже 100 років тому, один з "найвелчнійших лІдарів **********" (за сумісносттю - найкращий друг усіх дітей), правда значно розумніший в подібних випадках говорив приблизно так - не важливо хто, за що і як голосує, головне - хто рахує.
2) Одне з "золотих" правил військової пропаганди - не меньше 85% правдивої, достовірної інформації, приблизно 10% - сумнівної, але ймовірної для цільової аудіторії і тільки один чи декілька вкидів, відвертих фейків, по самому головному питанню для данної пропагандонівської акції.
Сподіваюсь висновки зробити не важко.
Странаа дурнів? Чи в телефонному опитуванні бійців на фронті не питали?
Якесь Оруелівське тлумачення. Більшість "державних структур" у цьому переліку - із ніякою не високою підтримкою. Влада намагається примазатися до рейтингу тих, хто дійсно бореться із російською агресією
осломмудрецом нужно быть чтобы одновременно выражать откровенное недоверие политическим партиям+чиновникам+ВР и в то же время доверять тому, чья партия управляет+кто назначает высокопоставленных чиновников+чьё большинство контролирует ВР