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В Україні презентували систему для контролю над зброєю від партнерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сота

Інформаційно-аналітичну систему "СОТА" секретар РНБО Олексій Данілов презентував послу США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради національної безпеки і оборони.

Данілов презентував пані послу модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів. Він був уведений у дію 24 лютого 2022 року. Завдяки модулю "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

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Інформаційно-аналітичну систему "СОТА"  має ряд  інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних.

Посол  США привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Пані Брінк висловила переконання у важливості рішучої підтримки України та посиленні її спроможностей ефективно обороняти себе, а також запевнила у готовності сприяти інтенсифікації військової, гуманітарної та іншої допомоги, аби наша держава здобула перемогу у війні з російським агресором.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
американцы заставили зелень ввести эту систему, а они долго морозились и отмазывались....
а теперь выставляют это чуть ли не как подвиг.....
Швец много рассказывал об этой истории...., это я так, в двух словах передаю....
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15.09.2022 17:54
+12
Д'єрмака до того контролю не підпускайте, бо будуть ще й кацапи контролювати!
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15.09.2022 17:52
+7
Претензії США, (Байдена, Остіна, зокрема) які озвучувала Вікторія Спартц, помаленьку матеріалізуються в систему контролю та в її реальність, а не пустопорожні обіцянки та запевнення. Джавеліни і стінгери повинні застосовуватись по касапам на полі бою, а не де-інде в Африці, приміром...
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15.09.2022 18:00
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15.09.2022 17:47 Відповісти
Д'єрмака до того контролю не підпускайте, бо будуть ще й кацапи контролювати!
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15.09.2022 17:52 Відповісти
Все, що може нашкодити кацапам, за ініціативи зЕзідента, контролює саме фсбшний дерьмак.
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15.09.2022 18:20 Відповісти
американцы заставили зелень ввести эту систему, а они долго морозились и отмазывались....
а теперь выставляют это чуть ли не как подвиг.....
Швец много рассказывал об этой истории...., это я так, в двух словах передаю....
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Претензії США, (Байдена, Остіна, зокрема) які озвучувала Вікторія Спартц, помаленьку матеріалізуються в систему контролю та в її реальність, а не пустопорожні обіцянки та запевнення. Джавеліни і стінгери повинні застосовуватись по касапам на полі бою, а не де-інде в Африці, приміром...
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15.09.2022 18:00 Відповісти
Єрмак вже керує розслідуванням, чому гумдопомога, розподілом якої керує Єрмак знайдена в інтернет магазинах. Тепер Єрмак займеться контролем над військовою допомогою, бо знову скандал з його керуванням по розподілу цієї допомоги. Який завзятий менеджер презедентом! Прямо не спить ні вдень ні вночі!
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15.09.2022 18:09 Відповісти
нехай керує, іншого виходу нема. Але документи не горять... не тліють... принаймі, не всі. Якщо накерує собі на додатковий срок - нехай.
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15.09.2022 18:12 Відповісти
Некуда бежать було Дерьмаку со товарищі. Примусили, а зараз в традиціях радянського популізму звітують "про свої титанічні заслуги", але чогось послали презентувати ветеринара в малинову прикиді. Видать посол не хоче спілкуватися з директором самого президента як її шеф.
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15.09.2022 18:18 Відповісти
Добре було б, а то в Україні такі прожерливі миши!
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15.09.2022 18:18 Відповісти
Завдяки модулю "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях"

А Це не буде так як і з GPS координатами нафтобаз які мразота гетманців вимагав указувати в звітності які потім потрапили до свинособак....Немає віри зеленим зрадникам....
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15.09.2022 18:46 Відповісти
 
 